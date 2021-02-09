https://ria.ru/20210209/puteshestviya-1596525717.html

Названы популярные направления для поездок россиян на поезде в феврале

Названы популярные направления для поездок россиян на поезде в феврале

Эксперты определили самые востребованные маршруты у российских туристов для путешествий на поезде в праздничные дни — с 21 по 23 февраля, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T09:52

2021-02-09T09:52

2021-02-09T09:54

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Эксперты определили самые востребованные маршруты у российских туристов для путешествий на поезде в праздничные дни — с 21 по 23 февраля, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователями билетов с выездом из Москвы. Средний чек за поездку в этот период составляет 1969 рублей за проездной документ в одну сторону, что на пять процентов меньше, чем год назад. Самое популярное направление — Санкт-Петербург. Билет туда обходится покупателям в среднем в 2,2 тысячи рублей в одну сторону, что на 12 процентов дешевле, чем год назад.На втором месте по востребованности — Нижний Новгород. Уехать туда можно за тысячу рублей, год назад эта сумма была на 22 процента выше. Поездка в Казань стала дешевле на 42 процента, добраться туда на поездке можно всего за полторы тысячи рублей.Чуть менее часто туристы отправляются в февральские праздники в Ярославль, Владимир, Ростов-на-Дону, Тулу, Смоленск, Сочи и Адлер.

https://ria.ru/20210208/siyanie-1590541024.html

адлер

нижний новгород

москва

тула

сочи

смоленск

ростов-на-дону

ярославль

санкт-петербург

казань

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2021

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