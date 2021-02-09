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В Подмосковье начали проверку после падения наледи на ребенка
В Подмосковье начали проверку после падения наледи на ребенка
Подмосковные следователи начали проверку после падения наледи на 12-летнего мальчика в Электростали, ребенок в больнице, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T16:47
2021-02-09T16:47
россия
ольга врадий
электросталь
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Подмосковные следователи начали проверку после падения наледи на 12-летнего мальчика в Электростали, ребенок в больнице, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий."Девятого февраля в больницу Электростали Московской области доставлен 12-летний мальчик с ушибленными ранами головы, полученными в результате падения на него наледи с крыши дома. На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа. Организовано проведение доследственной проверки", - сказала она.
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россия
электросталь
московская область (подмосковье)
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россия, ольга врадий, электросталь, московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье начали проверку после падения наледи на ребенка

16:47 09.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Подмосковные следователи начали проверку после падения наледи на 12-летнего мальчика в Электростали, ребенок в больнице, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
"Девятого февраля в больницу Электростали Московской области доставлен 12-летний мальчик с ушибленными ранами головы, полученными в результате падения на него наледи с крыши дома. На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа. Организовано проведение доследственной проверки", - сказала она.
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РоссияОльга ВрадийЭлектростальМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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