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В Подмосковье начали проверку после падения наледи на ребенка

В Подмосковье начали проверку после падения наледи на ребенка

Подмосковные следователи начали проверку после падения наледи на 12-летнего мальчика в Электростали, ребенок в больнице, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T16:47

2021-02-09T16:47

2021-02-09T16:47

россия

ольга врадий

электросталь

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Подмосковные следователи начали проверку после падения наледи на 12-летнего мальчика в Электростали, ребенок в больнице, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий."Девятого февраля в больницу Электростали Московской области доставлен 12-летний мальчик с ушибленными ранами головы, полученными в результате падения на него наледи с крыши дома. На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа. Организовано проведение доследственной проверки", - сказала она.

https://ria.ru/20210203/krysha-1595837329.html

россия

электросталь

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга врадий, электросталь, московская область (подмосковье), происшествия