https://ria.ru/20210209/programma-1596662143.html
Центр "Моспром" разработал новую байерскую программу для экспортеров
Центр "Моспром" разработал новую байерскую программу для экспортеров
Центр поддержки и развития экспорта "Моспром" начал прием заявок на участие в новой программе, представляющей столичных экспортеров зарубежным закупщикам... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T13:13
2021-02-09T13:13
2021-02-09T13:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
россия
латинская америка
ближний восток
снг
образование - общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593657543_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_5d46ab0cb2f01e78e1c8d8bea3f8487a.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Центр поддержки и развития экспорта "Моспром" начал прием заявок на участие в новой программе, представляющей столичных экспортеров зарубежным закупщикам (байерам), сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).В рамках программы пройдут бизнес-миссии в режиме онлайн, в ходе которых московских поставщиков и производителей познакомят с байерами сразу из нескольких стран. Ранее центр "Моспром" проводил бизнес-миссии к закупщикам из одной страны. Как ожидается, новая программа расширит охват международных рынков, увеличив число потенциальных клиентов.Заявки для участия можно подать до 1 апреля. Сама бизнес-миссия состоится в июне и продлится почти месяц. За это время планируется для каждого участника организовать 120-130 встреч с потенциальными клиентами. Для переговоров будут приглашать байеров из стран СНГ, Европы, Латинской Америки, стран Африки и Юго-Восточной Азии, отмечается в сообщении.Вице-мэр также отметил, что новая программа предварительно доказала востребованность у бизнеса. Тестовый набор участников провели в начале года среди компаний агропромышленного комплекса (АПК). Мероприятия в рамках бизнес-миссии для АПК запланированы с 22 марта по 16 апреля.Отмечается, что в первом полугодии 2021 года московских экспортеров ожидают и привычные бизнес-миссии в конкретные страны. Так, производителям продукции для железнодорожной отрасли в конце апреля организуют онлайн бизнес-миссию в страны Ближнего Востока, а в конце мая - в Китай. В июне "Моспром" проведет очную бизнес-миссию в Белоруссию для московских производителей пищевой продукции.
https://ria.ru/20210126/investportal-1594594059.html
россия
латинская америка
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593657543_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_25a98adacb1ca9078c0844466c4a858f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, латинская америка, ближний восток, снг, образование - общество, экономика
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Центр поддержки и развития экспорта "Моспром" начал прием заявок на участие в новой программе, представляющей столичных экспортеров зарубежным закупщикам (байерам), сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
В рамках программы пройдут бизнес-миссии в режиме онлайн, в ходе которых московских поставщиков и производителей познакомят с байерами сразу из нескольких стран. Ранее центр "Моспром" проводил бизнес-миссии к закупщикам из одной страны. Как ожидается, новая программа расширит охват международных рынков, увеличив число потенциальных клиентов.
"В прошлом году "Моспром" провел 20 бизнес-миссий, в рамках которых для 120 столичных производителей было организовано более 900 бизнес-встреч. В результате московские компании при поддержке центра смогли заключить 70 экспортных контрактов о поставках и дистрибуции продукции на зарубежные рынки. Бизнес-миссия в новом формате будет длиться месяц и включать в себя онлайн технологические туры на столичные производства", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Заявки для участия можно подать до 1 апреля. Сама бизнес-миссия состоится в июне и продлится почти месяц. За это время планируется для каждого участника организовать 120-130 встреч с потенциальными клиентами. Для переговоров будут приглашать байеров из стран СНГ
, Европы
, Латинской Америки
, стран Африки
и Юго-Восточной Азии
, отмечается в сообщении.
Вице-мэр также отметил, что новая программа предварительно доказала востребованность у бизнеса. Тестовый набор участников провели в начале года среди компаний агропромышленного комплекса (АПК). Мероприятия в рамках бизнес-миссии для АПК запланированы с 22 марта по 16 апреля.
"В рамках подготовки к бизнес-встречам специалисты центра "Моспром" окажут разностороннюю помощь: детально изучат конкурентные преимущества продукции московских компаний для эффективного проведения предпродажных мероприятий и правильного подбора контрагентов, презентуют экспортный потенциал производителей и проведут предварительные переговоры с байерами для проверки их заинтересованности, а также верифицируют контрагентов", – уточнил глава ДИПП Александр Прохоров.
Отмечается, что в первом полугодии 2021 года московских экспортеров ожидают и привычные бизнес-миссии в конкретные страны. Так, производителям продукции для железнодорожной отрасли в конце апреля организуют онлайн бизнес-миссию в страны Ближнего Востока
, а в конце мая - в Китай
. В июне "Моспром" проведет очную бизнес-миссию в Белоруссию
для московских производителей пищевой продукции.