https://ria.ru/20210209/programma-1596662143.html

Центр "Моспром" разработал новую байерскую программу для экспортеров

Центр "Моспром" разработал новую байерскую программу для экспортеров

Центр поддержки и развития экспорта "Моспром" начал прием заявок на участие в новой программе, представляющей столичных экспортеров зарубежным закупщикам... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T13:13

2021-02-09T13:13

2021-02-09T13:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

россия

латинская америка

ближний восток

снг

образование - общество

экономика

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Центр поддержки и развития экспорта "Моспром" начал прием заявок на участие в новой программе, представляющей столичных экспортеров зарубежным закупщикам (байерам), сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).В рамках программы пройдут бизнес-миссии в режиме онлайн, в ходе которых московских поставщиков и производителей познакомят с байерами сразу из нескольких стран. Ранее центр "Моспром" проводил бизнес-миссии к закупщикам из одной страны. Как ожидается, новая программа расширит охват международных рынков, увеличив число потенциальных клиентов.Заявки для участия можно подать до 1 апреля. Сама бизнес-миссия состоится в июне и продлится почти месяц. За это время планируется для каждого участника организовать 120-130 встреч с потенциальными клиентами. Для переговоров будут приглашать байеров из стран СНГ, Европы, Латинской Америки, стран Африки и Юго-Восточной Азии, отмечается в сообщении.Вице-мэр также отметил, что новая программа предварительно доказала востребованность у бизнеса. Тестовый набор участников провели в начале года среди компаний агропромышленного комплекса (АПК). Мероприятия в рамках бизнес-миссии для АПК запланированы с 22 марта по 16 апреля.Отмечается, что в первом полугодии 2021 года московских экспортеров ожидают и привычные бизнес-миссии в конкретные страны. Так, производителям продукции для железнодорожной отрасли в конце апреля организуют онлайн бизнес-миссию в страны Ближнего Востока, а в конце мая - в Китай. В июне "Моспром" проведет очную бизнес-миссию в Белоруссию для московских производителей пищевой продукции.

https://ria.ru/20210126/investportal-1594594059.html

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россия, латинская америка, ближний восток, снг, образование - общество, экономика