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В Москве пробки вечером во вторник могут достичь восьми баллов
В Москве пробки вечером во вторник могут достичь восьми баллов
Пробки до восьми баллов ожидаются вечером во вторник в Москве, следует из инфографики в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T07:46
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москва
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пробки до восьми баллов ожидаются вечером во вторник в Москве, следует из инфографики в Telegram-канале департамента транспорта столицы.Отмечается, что движение в центр затруднено на внутренней стороне МКАД от 28-го до 41-го километра, а также на Осташковском шоссе и Волгоградском проспекте.В настоящее время самая крупная пробка растет на внутренней стороне МКАД на юге. От Липецкой до Профсоюзной эстакады трафик плотный, особенно перед развязкой с Варшавским шоссе, отмечает дептранс.Длина заторов в столице на данный момент составляет 63 километра.
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москва, общество

В Москве пробки вечером во вторник могут достичь восьми баллов

07:46 09.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкСнегопад продолжается в Москве
Снегопад продолжается в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Александр Уткин
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пробки до восьми баллов ожидаются вечером во вторник в Москве, следует из инфографики в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
"Сейчас пробки в городе - 3 балла. На движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение в центр затруднено на внутренней стороне МКАД от 28-го до 41-го километра, а также на Осташковском шоссе и Волгоградском проспекте.
В настоящее время самая крупная пробка растет на внутренней стороне МКАД на юге. От Липецкой до Профсоюзной эстакады трафик плотный, особенно перед развязкой с Варшавским шоссе, отмечает дептранс.
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"Кроме этого, уже уплотняется внешняя сторона кольца перед Осташковским шоссе из-за дорожных работ, которые проводятся в левых рядах обоих направлений. Из магистралей – есть сложности на Волгоградском проспекте от МКАД до Текстильщиков, уплотняется перед Карачаровской эстакадой Рязанский проспект и стоит перед Авиамоторной шоссе Энтузиастов", - отметили в департаменте.
Длина заторов в столице на данный момент составляет 63 километра.
 
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