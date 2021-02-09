https://ria.ru/20210209/probki-1596610618.html

В Москве пробки вечером во вторник могут достичь восьми баллов

В Москве пробки вечером во вторник могут достичь восьми баллов

Пробки до восьми баллов ожидаются вечером во вторник в Москве, следует из инфографики в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T07:46

2021-02-09T07:46

2021-02-09T07:46

москва

общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пробки до восьми баллов ожидаются вечером во вторник в Москве, следует из инфографики в Telegram-канале департамента транспорта столицы.Отмечается, что движение в центр затруднено на внутренней стороне МКАД от 28-го до 41-го километра, а также на Осташковском шоссе и Волгоградском проспекте.В настоящее время самая крупная пробка растет на внутренней стороне МКАД на юге. От Липецкой до Профсоюзной эстакады трафик плотный, особенно перед развязкой с Варшавским шоссе, отмечает дептранс.Длина заторов в столице на данный момент составляет 63 километра.

https://ria.ru/20210121/probki-1593944600.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество