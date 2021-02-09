https://ria.ru/20210209/prilozhenie-1596697167.html
Названо популярное приложение, заражающее миллионы смартфонов
Названо популярное приложение, заражающее миллионы смартфонов
Приложение Barcode Scanner (сканер штрих-кодов) для смартфонов на платформе Android оказалось вредоносным после последнего обновления. Об этом сообщается в... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T16:10
2021-02-09T16:10
2021-02-09T16:32
google android
технологии
в мире
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Приложение Barcode Scanner (сканер штрих-кодов) для смартфонов на платформе Android оказалось вредоносным после последнего обновления. Об этом сообщается в официальном блоге антивирусной программы Malwarebytes.В конце декабря в компании стали получать жалобы от пользователей на то, что их смартфоны открывают рекламу в браузере без их ведома. При этом никто из них не устанавливал сторонних приложений, все программы они скачивали из официального магазина Google Play, отмечается в публикации.По словам разработчиков антивируса, после поверки выяснилось, что при последнем обновлении разработчик LAVABIRD LTD добавил в свое приложение Barcode Scanner вредоносный код, который и запускал рекламу на смартфоне пользователей. В сообщении уточняется, что код был тщательно скрыт. Сотрудники Malwarebytes показали результаты своего исследования Google Play. Сейчас опасное приложение удалено из онлайн-магазина. Однако за несколько лет работы его успели скачать более десяти миллионов пользователей.
https://ria.ru/20210119/prilozhenie-1593665974.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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google android, технологии, в мире
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
Приложение Barcode Scanner (сканер штрих-кодов) для смартфонов на платформе Android оказалось вредоносным после последнего обновления. Об этом сообщается в официальном блоге
антивирусной программы Malwarebytes.
В конце декабря в компании стали получать жалобы от пользователей на то, что их смартфоны открывают рекламу в браузере без их ведома. При этом никто из них не устанавливал сторонних приложений, все программы они скачивали из официального магазина Google Play, отмечается в публикации.
По словам разработчиков антивируса, после поверки выяснилось, что при последнем обновлении разработчик LAVABIRD LTD добавил в свое приложение Barcode Scanner вредоносный код, который и запускал рекламу на смартфоне пользователей. В сообщении уточняется, что код был тщательно скрыт.
Сотрудники Malwarebytes показали результаты своего исследования Google Play. Сейчас опасное приложение удалено из онлайн-магазина. Однако за несколько лет работы его успели скачать более десяти миллионов пользователей.