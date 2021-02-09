https://ria.ru/20210209/prilozhenie-1596697167.html

Названо популярное приложение, заражающее миллионы смартфонов

Названо популярное приложение, заражающее миллионы смартфонов

Приложение Barcode Scanner (сканер штрих-кодов) для смартфонов на платформе Android оказалось вредоносным после последнего обновления. Об этом сообщается в... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T16:10

2021-02-09T16:10

2021-02-09T16:32

google android

технологии

в мире

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Приложение Barcode Scanner (сканер штрих-кодов) для смартфонов на платформе Android оказалось вредоносным после последнего обновления. Об этом сообщается в официальном блоге антивирусной программы Malwarebytes.В конце декабря в компании стали получать жалобы от пользователей на то, что их смартфоны открывают рекламу в браузере без их ведома. При этом никто из них не устанавливал сторонних приложений, все программы они скачивали из официального магазина Google Play, отмечается в публикации.По словам разработчиков антивируса, после поверки выяснилось, что при последнем обновлении разработчик LAVABIRD LTD добавил в свое приложение Barcode Scanner вредоносный код, который и запускал рекламу на смартфоне пользователей. В сообщении уточняется, что код был тщательно скрыт. Сотрудники Malwarebytes показали результаты своего исследования Google Play. Сейчас опасное приложение удалено из онлайн-магазина. Однако за несколько лет работы его успели скачать более десяти миллионов пользователей.

https://ria.ru/20210119/prilozhenie-1593665974.html

https://ria.ru/20210208/funktsiya-1596583669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google android, технологии, в мире