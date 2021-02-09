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Названы причины роста цен на продукты
Названы причины роста цен на продукты
Ослабление курса рубля и рост цен на мировых рынках стали главными факторами скачка цен на продовольствие в РФ, заявил в ходе выступления в Госдуме глава... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T13:09
2021-02-09T13:19
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
рост цен на продовольствие в россии
экономика
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ослабление курса рубля и рост цен на мировых рынках стали главными факторами скачка цен на продовольствие в РФ, заявил в ходе выступления в Госдуме глава Минэкономразвития Максим Решетников."В конце прошлого года мы столкнулись с еще одним вызовом – ускорением инфляции и ростом цен на ряд продуктов, в первую очередь продовольственных товаров, социально значимых продуктов первой необходимости. Какие факторы на это повлияли? Во-первых, это динамика валютного курса. Первая волна ослабления рубля в полной мере проявилась к концу осени, когда восстановился потребительский спрос. На этот фон наложилась вторая волна – поэтому перенос в цены валютного курса оказался сильнее и сконцентрировался на ноябре-декабре", - сказал он.Говоря о росте цен на мировых рынках, министр отметил, что крупнейшие государства-импортеры продовольствия увеличили закупки, чтобы сформировать дополнительные запасы."Изменились прогнозы урожая в некоторых регионах мира. Кроме этого, свою роль сыграла ультрамягкая денежно-кредитная политика во многих странах, в том числе скупка центральными банками финансовых активов. Все эти средства в конечном итоге сформировали большой спекулятивный капитал, он пришел на рынок биржевых товаров, разогрел спрос, в результате чего волатильность на мировых рынках, то есть колебания цен, увеличение цен, существенно возросло", - добавил он.
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россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), рост цен на продовольствие в россии, экономика

Названы причины роста цен на продукты

13:09 09.02.2021 (обновлено: 13:19 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга в Доме правительства РФ
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ослабление курса рубля и рост цен на мировых рынках стали главными факторами скачка цен на продовольствие в РФ, заявил в ходе выступления в Госдуме глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"В конце прошлого года мы столкнулись с еще одним вызовом – ускорением инфляции и ростом цен на ряд продуктов, в первую очередь продовольственных товаров, социально значимых продуктов первой необходимости. Какие факторы на это повлияли? Во-первых, это динамика валютного курса. Первая волна ослабления рубля в полной мере проявилась к концу осени, когда восстановился потребительский спрос. На этот фон наложилась вторая волна – поэтому перенос в цены валютного курса оказался сильнее и сконцентрировался на ноябре-декабре", - сказал он.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 16:52
Минэкономразвития озвучило позицию по госрегулированию цен
Говоря о росте цен на мировых рынках, министр отметил, что крупнейшие государства-импортеры продовольствия увеличили закупки, чтобы сформировать дополнительные запасы.
"Изменились прогнозы урожая в некоторых регионах мира. Кроме этого, свою роль сыграла ультрамягкая денежно-кредитная политика во многих странах, в том числе скупка центральными банками финансовых активов. Все эти средства в конечном итоге сформировали большой спекулятивный капитал, он пришел на рынок биржевых товаров, разогрел спрос, в результате чего волатильность на мировых рынках, то есть колебания цен, увеличение цен, существенно возросло", - добавил он.
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В ООН заявили о рекордном росте цен на продовольствие в мире
 
РоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Рост цен на продовольствие в РоссииЭкономика
 
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