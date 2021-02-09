https://ria.ru/20210209/potok-1596637726.html

В Германии рассказали, к чему приведет отказ от "Северного потока — 2"

В Германии рассказали, к чему приведет отказ от "Северного потока — 2"

Экономический ущерб из-за возможного отказа Берлина от проекта "Северный поток 2" был бы огромным, однако ущерб политическим отношениям между странами в... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T11:15

2021-02-09T11:15

2021-02-09T11:16

россия

nord stream 2 ag

маттиас платцек

северный поток — 2

евросоюз

германия

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БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Экономический ущерб из-за возможного отказа Берлина от проекта "Северный поток 2" был бы огромным, однако ущерб политическим отношениям между странами в результате такого шага "невозможно измерить вообще", заявил в интервью РИА Новости глава Германо-российского форума Маттиас Платцек."Я не думаю, что санкции - правильный путь, потому что они не привели и не приведут к позитивному сдвигу в отношениях между Россией и Европой. Напротив, в последние годы мы увидели, что санкции привели скорее к ухудшению ситуации: опасность военной эскалации в Европе возросла, политические отношения разрушены, а экономические отношения пострадали с обеих сторон. Поэтому я не верю в выход из "Северного потока 2". Экономический ущерб будет огромным, политический ущерб невозможно измерить вообще", - заявил глава одной из центральных в Германии некоммерческих инициатив, которая работает в области межобщественного сотрудничества с РФ."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С немецкими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" до конца мая.Депутаты Европейского парламента по итогам предыдущей пленарной сессии большинством голосов приняли резолюцию в связи с делом Алексея Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с его задержанием. О санкциях против РФ говорили не все, а лишь отдельные страны, более того, ключевые страны, в том числе Германия и Австрия - партнеры по строительству "Северного потока 2" - не требовали санкций, а говорили о том, что ситуация с Навальным и строительство трубопровода не связаны и должны рассматриваться отдельно. В ФРГ заявили, что считают проект экономическим и он должен быть реализован.Резолюции Европейского парламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.

https://radiosputnik.ria.ru/20210207/frg-1596391099.html

https://ria.ru/20210205/potok-1596251101.html

https://ria.ru/20210207/kollaps-1596391263.html

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россия, nord stream 2 ag, маттиас платцек, северный поток — 2, евросоюз, германия