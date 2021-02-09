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МВД ответило на заявления о хищении помощи ОНК для задержанных в Сахарово
МВД ответило на заявления о хищении помощи ОНК для задержанных в Сахарово
Вся помощь от правозащитников, предназначавшаяся гражданам, задержанным за правонарушения на несогласованных акциях в Москве и отбывающим арест в Сахарово, им... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T09:37
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Вся помощь от правозащитников, предназначавшаяся гражданам, задержанным за правонарушения на несогласованных акциях в Москве и отбывающим арест в Сахарово, им передана, сведения о якобы ее хищении не соответствует действительности, сообщается на сайте столичного главка МВД.Как отмечается в релизе, информация в интернете о том, что гуманитарная помощь по линии ОНК для задержанных, находящихся в центре временного содержания иностранцев в деревне Сахарово в Новой Москве, якобы им не поступила и была похищена, "не соответствует действительности".Однако, как подчеркивает ведомство, некоторые члены Совета по правам человека при президенте РФ публикуют недостоверную информацию, "тем самым становясь участниками спланированной информационной атаки на органы государственной власти России". Член СПЧ Екатерина Винокурова, которая "делает подобные заявления" в СМИ, центр в Сахарово "не посещала", добавили в ГУМВД.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, столичные суды с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с несогласованными акциями, 972 человека получили административные аресты, 1232 – штрафы.
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новая москва, гу мвд россии по г. москве, общество

МВД ответило на заявления о хищении помощи ОНК для задержанных в Сахарово

09:37 09.02.2021 (обновлено: 10:09 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковУ центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новой Москве
У центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Вся помощь от правозащитников, предназначавшаяся гражданам, задержанным за правонарушения на несогласованных акциях в Москве и отбывающим арест в Сахарово, им передана, сведения о якобы ее хищении не соответствует действительности, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Как отмечается в релизе, информация в интернете о том, что гуманитарная помощь по линии ОНК для задержанных, находящихся в центре временного содержания иностранцев в деревне Сахарово в Новой Москве, якобы им не поступила и была похищена, "не соответствует действительности".
"Вся помощь, поступившая от ОНК, ими передана указанной категории лиц. Граждане, отбывающие административное наказание на территории данного подразделения, обеспечены всем необходимым в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.
Однако, как подчеркивает ведомство, некоторые члены Совета по правам человека при президенте РФ публикуют недостоверную информацию, "тем самым становясь участниками спланированной информационной атаки на органы государственной власти России". Член СПЧ Екатерина Винокурова, которая "делает подобные заявления" в СМИ, центр в Сахарово "не посещала", добавили в ГУМВД.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, столичные суды с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с несогласованными акциями, 972 человека получили административные аресты, 1232 – штрафы.
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