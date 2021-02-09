https://ria.ru/20210209/polet-1596686670.html
Российские Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами
Российские Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями, сообщили во вторник журналистам в... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T15:23
2021-02-09T15:23
2021-02-09T20:41
балтийское море
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ту-160м
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.Там добавили, что бомбардировщики сопровождали истребители морской авиации Северного флота.В министерстве напомнили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. "Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20201230/istrebiteli-1591509656.html
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Полет ракетоносцев Ту-160 над акваториями трех морей
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над акваториями Баренцева, Гренландского и Норвежского морей.
2021-02-09T15:23
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