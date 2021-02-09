https://ria.ru/20210209/polet-1596686670.html

Российские Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами

Российские Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями, сообщили во вторник журналистам в... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T15:23

2021-02-09T15:23

2021-02-09T20:41

балтийское море

россия

ту-160м

норвежское море

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.Там добавили, что бомбардировщики сопровождали истребители морской авиации Северного флота.В министерстве напомнили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. "Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20201230/istrebiteli-1591509656.html

балтийское море

россия

норвежское море

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2021

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Полет ракетоносцев Ту-160 над акваториями трех морей Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над акваториями Баренцева, Гренландского и Норвежского морей. 2021-02-09T15:23 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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балтийское море, россия, ту-160м, норвежское море