Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210209/polet-1596686670.html
Российские Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами
Российские Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями, сообщили во вторник журналистам в... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T15:23
2021-02-09T20:41
балтийское море
россия
ту-160м
норвежское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596740256_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_eb36ce5f97f5739f9e11586ccbc8c34a.jpg
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.Там добавили, что бомбардировщики сопровождали истребители морской авиации Северного флота.В министерстве напомнили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. "Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20201230/istrebiteli-1591509656.html
балтийское море
россия
норвежское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Полет ракетоносцев Ту-160 над акваториями трех морей
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над акваториями Баренцева, Гренландского и Норвежского морей.
2021-02-09T15:23
true
PT1M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596740256_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_d4fba0bfcca11ac5ef5bf202d3d40c73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
балтийское море, россия, ту-160м, норвежское море

Российские Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами

15:23 09.02.2021 (обновлено: 20:41 09.02.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Гренландского и Норвежского морей. Продолжительность полета составила около 12 часов", - сказали в ведомстве.

Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 09:40
Российские истребители "завоевали" Японию
Там добавили, что бомбардировщики сопровождали истребители морской авиации Северного флота.
В министерстве напомнили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. "Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - добавили в Минобороны.
 
Балтийское мореРоссияТу-160МНорвежское море
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Роспотребнадзор разработал высокоточный экспресс-тест на COVID-19
06:32Невролог назвала семь признаков тихого инсульта
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Названы два повода для блокировки карты после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
03:30Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
Лента новостейМолния