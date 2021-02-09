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Новые подлодки проекта "Лада" вооружат "Калибрами"
Новые подлодки проекта "Лада" вооружат "Калибрами"
Первые две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 "Лада" будут вооружены крылатыми ракетами "Калибр", они получили новый РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T12:08
2021-02-09T12:09
россия
александр бузаков
калибр
адмиралтейские верфи
безопасность
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Первые две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 "Лада" будут вооружены крылатыми ракетами "Калибр", они получили новый электродвигатель, сообщил РИА Новости генеральный директор судостроительного предприятия "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков.Лодки "Кронштадт" и "Великие Луки", вторая и третья по счету в проекте 677, находятся в различной степени строительства уже более 15 лет, их передача ВМФ запланирована на 2022 год. Головная подлодка "Санкт-Петербург", вооруженная только минным и торпедным оружием, пополнила флот еще в 2010 году.За время строительства проект неоднократно подвергался изменениям. В частности, эти подлодки планировалось оснастить воздухонезависимой (анаэробной) установкой, однако такой в России пока не создали.
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россия, александр бузаков, калибр, адмиралтейские верфи, безопасность

Новые подлодки проекта "Лада" вооружат "Калибрами"

12:08 09.02.2021 (обновлено: 12:09 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПодводная лодка "Санкт-Петербург", проект "Лада"
Подводная лодка Санкт-Петербург, проект Лада - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Первые две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 "Лада" будут вооружены крылатыми ракетами "Калибр", они получили новый электродвигатель, сообщил РИА Новости генеральный директор судостроительного предприятия "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков.
Лодки "Кронштадт" и "Великие Луки", вторая и третья по счету в проекте 677, находятся в различной степени строительства уже более 15 лет, их передача ВМФ запланирована на 2022 год. Головная подлодка "Санкт-Петербург", вооруженная только минным и торпедным оружием, пополнила флот еще в 2010 году.
"Отличия от головной лодки "Санкт-Петербург" есть. Лодки будут вооружены новейшими крылатыми ракетами "Калибр". Будет другой электродвигатель: менее шумный, но более мощный", - сказал Бузаков.
За время строительства проект неоднократно подвергался изменениям. В частности, эти подлодки планировалось оснастить воздухонезависимой (анаэробной) установкой, однако такой в России пока не создали.
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РоссияАлександр БузаковКалибрАдмиралтейские верфиБезопасность
 
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