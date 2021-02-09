https://ria.ru/20210209/podlodki-1596648492.html

Новые подлодки проекта "Лада" вооружат "Калибрами"

Новые подлодки проекта "Лада" вооружат "Калибрами"

Первые две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 "Лада" будут вооружены крылатыми ракетами "Калибр", они получили новый РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T12:08

2021-02-09T12:08

2021-02-09T12:09

россия

александр бузаков

калибр

адмиралтейские верфи

безопасность

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Первые две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 "Лада" будут вооружены крылатыми ракетами "Калибр", они получили новый электродвигатель, сообщил РИА Новости генеральный директор судостроительного предприятия "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков.Лодки "Кронштадт" и "Великие Луки", вторая и третья по счету в проекте 677, находятся в различной степени строительства уже более 15 лет, их передача ВМФ запланирована на 2022 год. Головная подлодка "Санкт-Петербург", вооруженная только минным и торпедным оружием, пополнила флот еще в 2010 году.За время строительства проект неоднократно подвергался изменениям. В частности, эти подлодки планировалось оснастить воздухонезависимой (анаэробной) установкой, однако такой в России пока не создали.

https://ria.ru/20201228/tomagavki-1590977911.html

россия

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2021

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россия, александр бузаков, калибр, адмиралтейские верфи, безопасность