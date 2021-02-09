https://ria.ru/20210209/podderzhka-1596621948.html
Мишустин призвал поддержать предпринимателей, продающих свою продукцию
Мишустин призвал поддержать предпринимателей, продающих свою продукцию
Кабмин продолжает следить за ценами на продукты, важно поддержать предпринимателей и самозанятых, которые продают свои товары, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T09:56
2021-02-09T09:56
2021-02-09T10:34
россия
михаил мишустин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596629051_0:183:3000:1871_1920x0_80_0_0_441a43cd6c9d0a2cc5ce2e5eab9c66aa.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Кабмин продолжает следить за ценами на продукты, важно поддержать предпринимателей и самозанятых, которые продают свои товары, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами."Сейчас особенно важно поддержать предпринимателей, а также самозанятых граждан, которые продают собственную продукцию из личных подсобных хозяйств", - добавил премьер.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596629051_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_caf6383432518d54ef4a4f07ccded959.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, экономика