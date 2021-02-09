https://ria.ru/20210209/petitsiya-1596659249.html
В Кремле ответили на вопрос о петиции об изменении закона о митингах
В Кремле ответили на вопрос о петиции об изменении закона о митингах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают про петицию с предложением поменять закон о митингах, но текста не видели, как и реакций РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T13:02
2021-02-09T13:02
2021-02-09T13:02
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают про петицию с предложением поменять закон о митингах, но текста не видели, как и реакций на нее со стороны в том числе законодателей и правозащитников.Петиция, в которой, в частности, содержится предложение "привести законодательство о проведении митингов и собраний в соответствие с конституцией" и отпустить всех задержанных в ходе недавних несогласованных акций, опубликована изданием "Новая газета" на сайте change.org."Нет, пока текста не видели. Я читал сообщения на этот счет", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать данное обращение.Он отметил, что "петиция есть, все ее видят, средства массовой информации публикуют об этом сообщения, поэтому конечно, так или иначе, она привлечет внимание"."Я не знаю, какое будет мнение у правозащитников на этот счет, какое будет мнение у Общественной палаты, у политических партий. Все зависит от того, насколько это будет или поддержано, или эта точки зрения не будет разделяться. Здесь могут иметь место разные мнения... Но если вы спрашиваете, знаем ли мы об этой петиции, - да, знаем", - сказал Песков.На уточняющий вопрос, стоит ли осведомиться о реакции президента на эту петицию через некоторое время, он ответил положительно."Ну да, она новая, сейчас я ничего не могу вам сказать о какой-то реакции. Пока неизвестно о том, была ли у кого-то реакция, поскольку эта петиция все-таки, наверное, обращена и к законодателям, и к правозащитникам. Пока никаких реакций я ни от кого не видел и не слышал", - сказал Песков.
https://ria.ru/20210209/dokazatelstvo-1596628231.html
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россия, дмитрий песков, общество
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что в Кремле знают про петицию с предложением поменять закон о митингах, но текста не видели, как и реакций на нее со стороны в том числе законодателей и правозащитников.
Петиция, в которой, в частности, содержится предложение "привести законодательство о проведении митингов и собраний в соответствие с конституцией" и отпустить всех задержанных в ходе недавних несогласованных акций, опубликована изданием "Новая газета" на сайте change.org.
"Нет, пока текста не видели. Я читал сообщения на этот счет", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать данное обращение.
Он отметил, что "петиция есть, все ее видят, средства массовой информации публикуют об этом сообщения, поэтому конечно, так или иначе, она привлечет внимание".
"Я не знаю, какое будет мнение у правозащитников на этот счет, какое будет мнение у Общественной палаты, у политических партий. Все зависит от того, насколько это будет или поддержано, или эта точки зрения не будет разделяться. Здесь могут иметь место разные мнения... Но если вы спрашиваете, знаем ли мы об этой петиции, - да, знаем", - сказал Песков.
На уточняющий вопрос, стоит ли осведомиться о реакции президента на эту петицию через некоторое время, он ответил положительно.
"Ну да, она новая, сейчас я ничего не могу вам сказать о какой-то реакции. Пока неизвестно о том, была ли у кого-то реакция, поскольку эта петиция все-таки, наверное, обращена и к законодателям, и к правозащитникам. Пока никаких реакций я ни от кого не видел и не слышал", - сказал Песков.