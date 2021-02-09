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Прокуратура нашла нарушения в школе, куда первоклассница принесла нож
Прокуратура нашла нарушения в школе, куда первоклассница принесла нож
Прокуратура Кузбасса нашла ряд нарушений гимназии №42 города Кемерово, куда первоклассница принесла нож и угрожала им сверстникам, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T12:02
2021-02-09T12:02
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кемерово
происшествия
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КЕМЕРОВО, 9 фев - РИА Новости. Прокуратура Кузбасса нашла ряд нарушений гимназии №42 города Кемерово, куда первоклассница принесла нож и угрожала им сверстникам, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее сообщалось, что прокуратура Кузбасса начала проверку по сообщению в местных СМИ информации о том, что в одной из школ в Лесной Поляне в декабре 2020 года первоклассница принесла большой нож и угрожала, что нападет на сверстника. Свою проверку начали и в СУ СК по Кемеровской области.Ведомство сообщает, что прокурорская проверка выявила нарушения в деятельности гимназии №42."Образовательной организацией не обеспечены в полном объеме требования законодательства об антитеррористической защищенности, не созданы необходимые условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся, их безопасного пребывания во время образовательного процесса… Должностными лицами гимназии не должным образом был организован и осуществлен пропускной режим, поскольку к обучающимся, проходящим в здание, не применялись стационарные и ручные металлодетекторы. В результате не были приняты меры и не обнаружен в портфеле несовершеннолетней кухонный нож, который девочка пронесла в школу", – говорится в сообщении.Отмечается, что также в деятельности гимназии установлены "отдельные нарушения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".Подчеркивается, что по результатам проверки прокурор Рудничного района города Кемерово внес директору гимназии представление и потребовал устранить нарушения закона. Уточняется, что акт реагирования находится на рассмотрении.Ведомство отмечает, что по сообщению о совершении первоклассницей противоправных действий отдел полиции "Рудничный" кемеровского управления МВД России продолжает процессуальную проверку. Ее проведение и результаты находятся на контроле прокуратуры Рудничного района города.
https://ria.ru/20200813/1575720620.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), кемерово, происшествия

Прокуратура нашла нарушения в школе, куда первоклассница принесла нож

12:02 09.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкШкольник переходит дорогу на улице Серебренниковская в Новосибирске
Школьник переходит дорогу на улице Серебренниковская в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 9 фев - РИА Новости. Прокуратура Кузбасса нашла ряд нарушений гимназии №42 города Кемерово, куда первоклассница принесла нож и угрожала им сверстникам, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что прокуратура Кузбасса начала проверку по сообщению в местных СМИ информации о том, что в одной из школ в Лесной Поляне в декабре 2020 года первоклассница принесла большой нож и угрожала, что нападет на сверстника. Свою проверку начали и в СУ СК по Кемеровской области.
Ведомство сообщает, что прокурорская проверка выявила нарушения в деятельности гимназии №42.
"Образовательной организацией не обеспечены в полном объеме требования законодательства об антитеррористической защищенности, не созданы необходимые условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся, их безопасного пребывания во время образовательного процесса… Должностными лицами гимназии не должным образом был организован и осуществлен пропускной режим, поскольку к обучающимся, проходящим в здание, не применялись стационарные и ручные металлодетекторы. В результате не были приняты меры и не обнаружен в портфеле несовершеннолетней кухонный нож, который девочка пронесла в школу", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что также в деятельности гимназии установлены "отдельные нарушения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
Подчеркивается, что по результатам проверки прокурор Рудничного района города Кемерово внес директору гимназии представление и потребовал устранить нарушения закона. Уточняется, что акт реагирования находится на рассмотрении.
Ведомство отмечает, что по сообщению о совершении первоклассницей противоправных действий отдел полиции "Рудничный" кемеровского управления МВД России продолжает процессуальную проверку. Ее проведение и результаты находятся на контроле прокуратуры Рудничного района города.
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