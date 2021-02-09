https://ria.ru/20210209/pervoklassnitsa-1596646882.html

Прокуратура нашла нарушения в школе, куда первоклассница принесла нож

Прокуратура нашла нарушения в школе, куда первоклассница принесла нож

Прокуратура Кузбасса нашла ряд нарушений гимназии №42 города Кемерово, куда первоклассница принесла нож и угрожала им сверстникам, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T12:02

2021-02-09T12:02

2021-02-09T12:02

россия

следственный комитет россии (ск рф)

кемерово

происшествия

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КЕМЕРОВО, 9 фев - РИА Новости. Прокуратура Кузбасса нашла ряд нарушений гимназии №42 города Кемерово, куда первоклассница принесла нож и угрожала им сверстникам, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее сообщалось, что прокуратура Кузбасса начала проверку по сообщению в местных СМИ информации о том, что в одной из школ в Лесной Поляне в декабре 2020 года первоклассница принесла большой нож и угрожала, что нападет на сверстника. Свою проверку начали и в СУ СК по Кемеровской области.Ведомство сообщает, что прокурорская проверка выявила нарушения в деятельности гимназии №42."Образовательной организацией не обеспечены в полном объеме требования законодательства об антитеррористической защищенности, не созданы необходимые условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся, их безопасного пребывания во время образовательного процесса… Должностными лицами гимназии не должным образом был организован и осуществлен пропускной режим, поскольку к обучающимся, проходящим в здание, не применялись стационарные и ручные металлодетекторы. В результате не были приняты меры и не обнаружен в портфеле несовершеннолетней кухонный нож, который девочка пронесла в школу", – говорится в сообщении.Отмечается, что также в деятельности гимназии установлены "отдельные нарушения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".Подчеркивается, что по результатам проверки прокурор Рудничного района города Кемерово внес директору гимназии представление и потребовал устранить нарушения закона. Уточняется, что акт реагирования находится на рассмотрении.Ведомство отмечает, что по сообщению о совершении первоклассницей противоправных действий отдел полиции "Рудничный" кемеровского управления МВД России продолжает процессуальную проверку. Ее проведение и результаты находятся на контроле прокуратуры Рудничного района города.

https://ria.ru/20200813/1575720620.html

https://ria.ru/20210209/tuva-1596640974.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), кемерово, происшествия