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В Перу началась вакцинация от COVID-19
В Перу началась вакцинация от COVID-19
Перу начала вакцинацию от COVID-19, первые дозы предназначены для медиков, сообщает радио RPP. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T20:00
2021-02-09T20:00
2021-02-09T20:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 фев – РИА Новости. Перу начала вакцинацию от COVID-19, первые дозы предназначены для медиков, сообщает радио RPP.Речь идет о вакцине Sinopharm, первые 300 тысяч доз которой прибыли 7 февраля.Ожидается, что в течение двух дней самолеты доставят вакцину из Лимы в другие регионы страны.Страна рассчитывает получить дополнительные дозы Sinopharm 14 февраля, также есть договоренность с компаниями Pfizer и AstraZeneca, а также с механизмом COVAX.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, перу, лима (город), в мире