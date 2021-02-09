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Реальный размер назначенных пенсий в России вырос на 2,3% в 2020 году
Реальный размер назначенных пенсий в России вырос на 2,3% в 2020 году
Реальный размер назначенных пенсий (с поправкой на инфляцию) в России в 2020 году, по оценке Росстата, вырос на 2,3% по сравнению с 2019 годом, следует из... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T19:28
2021-02-09T19:37
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Реальный размер назначенных пенсий (с поправкой на инфляцию) в России в 2020 году, по оценке Росстата, вырос на 2,3% по сравнению с 2019 годом, следует из доклада статистического ведомства.При этом средний размер назначенных пенсий в 2020 году составил 14 986 рублей и вырос в годовом выражении на 5,8%.Для сравнения, в 2019 году рост среднего размера назначенных пенсий в годовом выражении составил 6%, в реальном выражении они выросли на 1,5%.Страховые пенсии неработающим пенсионерам в 2020 году были проиндексированы на 6,6%. В текущем году они были проиндексированы с 1 января на 6,3%.Инфляция в России по итогам 2020 года составила 4,9%, сообщал ранее Росстат.
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

Реальный размер назначенных пенсий в России вырос на 2,3% в 2020 году

19:28 09.02.2021 (обновлено: 19:37 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Денис АбрамовПосетители в отделении пенсионного фонда
Посетители в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Реальный размер назначенных пенсий (с поправкой на инфляцию) в России в 2020 году, по оценке Росстата, вырос на 2,3% по сравнению с 2019 годом, следует из доклада статистического ведомства.
При этом средний размер назначенных пенсий в 2020 году составил 14 986 рублей и вырос в годовом выражении на 5,8%.
Для сравнения, в 2019 году рост среднего размера назначенных пенсий в годовом выражении составил 6%, в реальном выражении они выросли на 1,5%.
Страховые пенсии неработающим пенсионерам в 2020 году были проиндексированы на 6,6%. В текущем году они были проиндексированы с 1 января на 6,3%.
Инфляция в России по итогам 2020 года составила 4,9%, сообщал ранее Росстат.
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