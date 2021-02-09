https://ria.ru/20210209/pensii-1596732812.html

Реальный размер назначенных пенсий в России вырос на 2,3% в 2020 году

Реальный размер назначенных пенсий в России вырос на 2,3% в 2020 году

Реальный размер назначенных пенсий (с поправкой на инфляцию) в России в 2020 году, по оценке Росстата, вырос на 2,3% по сравнению с 2019 годом, следует из... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T19:28

2021-02-09T19:28

2021-02-09T19:37

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Реальный размер назначенных пенсий (с поправкой на инфляцию) в России в 2020 году, по оценке Росстата, вырос на 2,3% по сравнению с 2019 годом, следует из доклада статистического ведомства.При этом средний размер назначенных пенсий в 2020 году составил 14 986 рублей и вырос в годовом выражении на 5,8%.Для сравнения, в 2019 году рост среднего размера назначенных пенсий в годовом выражении составил 6%, в реальном выражении они выросли на 1,5%.Страховые пенсии неработающим пенсионерам в 2020 году были проиндексированы на 6,6%. В текущем году они были проиндексированы с 1 января на 6,3%.Инфляция в России по итогам 2020 года составила 4,9%, сообщал ранее Росстат.

https://ria.ru/20210208/pensii-1596437958.html

россия

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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество