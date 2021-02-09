https://ria.ru/20210209/pensii-1596656494.html

В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий

В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят все предложенные правительством варианты индексации пенсий работающим пенсионерам. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T12:48

2021-02-09T12:48

2021-02-09T12:52

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят все предложенные правительством варианты индексации пенсий работающим пенсионерам."Работа в этом направлении продолжится, правительство действительно в срок представило свое видение, видение поливариантное. Наше экспертное подразделение администрации будет рассматривать предложенные варианты, и затем уже опять совместно с правительством будет приниматься решение", - сказал он, отвечая на вопрос, поступили ли в Кремль предложения правительства о вопросе индексации пенсий работающим пенсионерам.На вопрос о том, есть ли какие-то временные рамки для принятия решения, Песков ответил, что "поручение по формулированию выполнено, теперь нужно определиться с тем, как лучше поступить".

https://ria.ru/20210208/pensii-1596437958.html

россия

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россия, дмитрий песков, общество