https://ria.ru/20210209/pensii-1596656494.html
В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий
В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят все предложенные правительством варианты индексации пенсий работающим пенсионерам. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T12:48
2021-02-09T12:48
2021-02-09T12:52
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят все предложенные правительством варианты индексации пенсий работающим пенсионерам."Работа в этом направлении продолжится, правительство действительно в срок представило свое видение, видение поливариантное. Наше экспертное подразделение администрации будет рассматривать предложенные варианты, и затем уже опять совместно с правительством будет приниматься решение", - сказал он, отвечая на вопрос, поступили ли в Кремль предложения правительства о вопросе индексации пенсий работающим пенсионерам.На вопрос о том, есть ли какие-то временные рамки для принятия решения, Песков ответил, что "поручение по формулированию выполнено, теперь нужно определиться с тем, как лучше поступить".
https://ria.ru/20210208/pensii-1596437958.html
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россия, дмитрий песков, общество
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что в Кремле рассмотрят все предложенные правительством варианты индексации пенсий работающим пенсионерам.
"Работа в этом направлении продолжится, правительство действительно в срок представило свое видение, видение поливариантное. Наше экспертное подразделение администрации будет рассматривать предложенные варианты, и затем уже опять совместно с правительством будет приниматься решение", - сказал он, отвечая на вопрос, поступили ли в Кремль предложения правительства о вопросе индексации пенсий работающим пенсионерам.
На вопрос о том, есть ли какие-то временные рамки для принятия решения, Песков ответил, что "поручение по формулированию выполнено, теперь нужно определиться с тем, как лучше поступить".