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"Ростех" получил разрешение на серийное производство двигателей ПД-14
"Ростех" получил разрешение на серийное производство двигателей ПД-14
"Ростех" получил разрешение на серийное производство российских двигателей ПД-14 для пассажирских самолетов МС-21, сообщает госкорпорация. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T14:33
2021-02-09T14:35
объединенная двигателестроительная корпорация
мс-21
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ростех
безопасность
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. "Ростех" получил разрешение на серийное производство российских двигателей ПД-14 для пассажирских самолетов МС-21, сообщает госкорпорация.В "Ростехе" отметили, что сертификат одобрения производственной организации дает право на серийное производство новейших авиационных маршевых двигателей ПД-14 и поставку их заказчикам для установки на серийные самолеты МС-21. Документ Росавиации выдан предприятию "ОДК-Пермские моторы" (Объединенная двигателестроительная корпорация, входит в Ростех).Сертификация проходила в два этапа. В ходе первого комиссия, в которую вошли представители Росавиации и Авиационного регистра РФ, анализировала систему менеджмента качества на соответствие требованиям Федеральных авиационных правил. На втором этапе эксперты оценивали технологические процессы изготовления, сборки и испытаний авиационных двигателей.В рамках сертификации производства также состоялись квалификационные испытания одного из новых двигателей ПД-14, в ходе которых было подтверждено соответствие его технических характеристик конструкторской документации.
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объединенная двигателестроительная корпорация, мс-21, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ростех, безопасность

"Ростех" получил разрешение на серийное производство двигателей ПД-14

14:33 09.02.2021 (обновлено: 14:35 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРоссийский турбовентиляторный двигатель ПД-14
Российский турбовентиляторный двигатель ПД-14 - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. "Ростех" получил разрешение на серийное производство российских двигателей ПД-14 для пассажирских самолетов МС-21, сообщает госкорпорация.
"Ростех получил разрешение на серийное производство двигателей ПД-14 для МС-21", - говорится в сообщении.
В "Ростехе" отметили, что сертификат одобрения производственной организации дает право на серийное производство новейших авиационных маршевых двигателей ПД-14 и поставку их заказчикам для установки на серийные самолеты МС-21. Документ Росавиации выдан предприятию "ОДК-Пермские моторы" (Объединенная двигателестроительная корпорация, входит в Ростех).
Сертификация проходила в два этапа. В ходе первого комиссия, в которую вошли представители Росавиации и Авиационного регистра РФ, анализировала систему менеджмента качества на соответствие требованиям Федеральных авиационных правил. На втором этапе эксперты оценивали технологические процессы изготовления, сборки и испытаний авиационных двигателей.
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"ПД-14 стал родоначальником целого семейства отечественных силовых установок, в которых применяются самые современные технологии и материалы. Полученный сертификат дает возможность приступить к серийному производству этих двигателей. В 2021 году планируется произвести несколько новых ПД-14, которые будут использованы для резерва при летных испытаниях нового самолета МС-21-310", - приводятся в сообщении слова индустриального директора авиационного кластера "Ростеха" Анатолия Сердюкова.
В рамках сертификации производства также состоялись квалификационные испытания одного из новых двигателей ПД-14, в ходе которых было подтверждено соответствие его технических характеристик конструкторской документации.
 
Объединенная двигателестроительная корпорацияМС-21Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РостехБезопасность
 
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