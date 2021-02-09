https://ria.ru/20210209/pd-14-1596678054.html

"Ростех" получил разрешение на серийное производство двигателей ПД-14

"Ростех" получил разрешение на серийное производство двигателей ПД-14

"Ростех" получил разрешение на серийное производство российских двигателей ПД-14 для пассажирских самолетов МС-21, сообщает госкорпорация. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T14:33

2021-02-09T14:33

2021-02-09T14:35

объединенная двигателестроительная корпорация

мс-21

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ростех

безопасность

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. "Ростех" получил разрешение на серийное производство российских двигателей ПД-14 для пассажирских самолетов МС-21, сообщает госкорпорация.В "Ростехе" отметили, что сертификат одобрения производственной организации дает право на серийное производство новейших авиационных маршевых двигателей ПД-14 и поставку их заказчикам для установки на серийные самолеты МС-21. Документ Росавиации выдан предприятию "ОДК-Пермские моторы" (Объединенная двигателестроительная корпорация, входит в Ростех).Сертификация проходила в два этапа. В ходе первого комиссия, в которую вошли представители Росавиации и Авиационного регистра РФ, анализировала систему менеджмента качества на соответствие требованиям Федеральных авиационных правил. На втором этапе эксперты оценивали технологические процессы изготовления, сборки и испытаний авиационных двигателей.В рамках сертификации производства также состоялись квалификационные испытания одного из новых двигателей ПД-14, в ходе которых было подтверждено соответствие его технических характеристик конструкторской документации.

https://ria.ru/20210129/dvigatel-1595078871.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

объединенная двигателестроительная корпорация, мс-21, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ростех, безопасность