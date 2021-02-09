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В Кремле не ответили на вопрос о возвращении памятника Дзержинскому
В Кремле не ответили на вопрос о возвращении памятника Дзержинскому
Вопрос возвращения памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь - прерогатива властей Москвы, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T12:52
2021-02-09T12:52
леся рябцева
феликс дзержинский
захар прилепин
политика
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Вопрос возвращения памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь - прерогатива властей Москвы, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие, подписали обращение о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Обращение с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника адресовано правительству и мэрии Москвы. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что решение о возращении памятника Дзержинскому на Лубянку надо принимать с учетом мнения москвичей.
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леся рябцева, феликс дзержинский, захар прилепин, политика

В Кремле не ответили на вопрос о возвращении памятника Дзержинскому

12:52 09.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкБронзовый памятник Ф.Э. Дзержинскому
Бронзовый памятник Ф.Э. Дзержинскому - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Вопрос возвращения памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь - прерогатива властей Москвы, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие, подписали обращение о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Обращение с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника адресовано правительству и мэрии Москвы. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что решение о возращении памятника Дзержинскому на Лубянку надо принимать с учетом мнения москвичей.
"Вопрос памятников находится в прерогативе городских властей, поэтому, воспользовавшись этим, я оставлю вопрос без какого-либо ответа", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, надо ли возвращать памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь.
 
Леся РябцеваФеликс ДзержинскийЗахар ПрилепинПолитика
 
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