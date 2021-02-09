https://ria.ru/20210209/pamyatnik-1596657646.html

В Кремле не ответили на вопрос о возвращении памятника Дзержинскому

В Кремле не ответили на вопрос о возвращении памятника Дзержинскому

Вопрос возвращения памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь - прерогатива властей Москвы, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T12:52

2021-02-09T12:52

2021-02-09T12:52

леся рябцева

феликс дзержинский

захар прилепин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/109084/28/1090842819_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_30cfd4cc70f7c6e48de54708f94be074.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Вопрос возвращения памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь - прерогатива властей Москвы, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие, подписали обращение о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Обращение с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника адресовано правительству и мэрии Москвы. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что решение о возращении памятника Дзержинскому на Лубянку надо принимать с учетом мнения москвичей.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леся рябцева, феликс дзержинский, захар прилепин, политика