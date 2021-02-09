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Распространение коронавируса
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В Британии создали искусственный палец для изучения коронавируса
В Британии создали искусственный палец для изучения коронавируса
Ученые британской военной лаборатории в Портон-Дауне создали искусственный палец для изучения распространения коронавируса на различных поверхностях, сообщает... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T12:14
2021-02-09T12:14
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
великобритания
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ученые британской военной лаборатории в Портон-Дауне создали искусственный палец для изучения распространения коронавируса на различных поверхностях, сообщает газета Times.Как сообщается, изобретение должно помочь ученым выяснить, как долго COVID-19 сохраняется на поверхностях. Силиконовый протез будут прикладывать к разным материалам, содержащим коронавирус, чтобы проследить, задерживаются ли частицы.По словам профессора Тима Аткинса, ведущего технического эксперта лаборатории, данное исследование является важным, так как вирус передается в том числе через контакт с инфицированной поверхностью.Вирусолог лаборатории Аманда Фелпс сообщила, что протез схож с настоящим человеческим пальцем, имеет такие же изгибы и имитирует кожный жир.Как сообщает издание, помимо этого ученые занимаются расширением масштабов использования умных часов, чтобы те могли информировать военнослужащих в случае заражения такими патогенами, как коронавирус, чума и сибирская язва, а также предупреждать о множественной системной недостаточности за несколько дней до ее фактического наступления.Данная технология позволит за три дня предупреждать человека, подверженного опасным заболеваниям. Если испытания пройдут успешно, военнослужащий сможет использовать данные с часов даже на поле боя, чтобы определить, нужна ли ему госпитализация.Как сообщается, ученые используют данные с часов Fenix 6X Sapphire компании Garmin, которые включают частоту сердечных сокращений человека, содержание кислорода в крови и режим сна. Затем они объединяют информацию от датчиков часов с образцом крови, который определяет количество клеток и белковые маркеры.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, великобритания, в мире

В Британии создали искусственный палец для изучения коронавируса

12:14 09.02.2021
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Depositphotos / viz-arch
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ученые британской военной лаборатории в Портон-Дауне создали искусственный палец для изучения распространения коронавируса на различных поверхностях, сообщает газета Times.
Как сообщается, изобретение должно помочь ученым выяснить, как долго COVID-19 сохраняется на поверхностях. Силиконовый протез будут прикладывать к разным материалам, содержащим коронавирус, чтобы проследить, задерживаются ли частицы.
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По словам профессора Тима Аткинса, ведущего технического эксперта лаборатории, данное исследование является важным, так как вирус передается в том числе через контакт с инфицированной поверхностью.
"Если у меня COVID и я прикоснусь к этой стене, а потом вы прикоснетесь к стене и затем к лицу, вы также можете заразиться... Поэтому мы создали искусственный палец, и мы начнем исследование в ближайшие недели, снова при сотрудничестве с рядом других организаций ", - заявил он.
Вирусолог лаборатории Аманда Фелпс сообщила, что протез схож с настоящим человеческим пальцем, имеет такие же изгибы и имитирует кожный жир.
Как сообщает издание, помимо этого ученые занимаются расширением масштабов использования умных часов, чтобы те могли информировать военнослужащих в случае заражения такими патогенами, как коронавирус, чума и сибирская язва, а также предупреждать о множественной системной недостаточности за несколько дней до ее фактического наступления.
Данная технология позволит за три дня предупреждать человека, подверженного опасным заболеваниям. Если испытания пройдут успешно, военнослужащий сможет использовать данные с часов даже на поле боя, чтобы определить, нужна ли ему госпитализация.
Как сообщается, ученые используют данные с часов Fenix 6X Sapphire компании Garmin, которые включают частоту сердечных сокращений человека, содержание кислорода в крови и режим сна. Затем они объединяют информацию от датчиков часов с образцом крови, который определяет количество клеток и белковые маркеры.
 
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