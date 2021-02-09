https://ria.ru/20210209/palets-1596649736.html

В Британии создали искусственный палец для изучения коронавируса

В Британии создали искусственный палец для изучения коронавируса

Ученые британской военной лаборатории в Портон-Дауне создали искусственный палец для изучения распространения коронавируса на различных поверхностях, сообщает... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T12:14

2021-02-09T12:14

2021-02-09T12:14

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:506:2048:1658_1920x0_80_0_0_f6d61d12bfa559e86b28ce1336e79c7b.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ученые британской военной лаборатории в Портон-Дауне создали искусственный палец для изучения распространения коронавируса на различных поверхностях, сообщает газета Times.Как сообщается, изобретение должно помочь ученым выяснить, как долго COVID-19 сохраняется на поверхностях. Силиконовый протез будут прикладывать к разным материалам, содержащим коронавирус, чтобы проследить, задерживаются ли частицы.По словам профессора Тима Аткинса, ведущего технического эксперта лаборатории, данное исследование является важным, так как вирус передается в том числе через контакт с инфицированной поверхностью.Вирусолог лаборатории Аманда Фелпс сообщила, что протез схож с настоящим человеческим пальцем, имеет такие же изгибы и имитирует кожный жир.Как сообщает издание, помимо этого ученые занимаются расширением масштабов использования умных часов, чтобы те могли информировать военнослужащих в случае заражения такими патогенами, как коронавирус, чума и сибирская язва, а также предупреждать о множественной системной недостаточности за несколько дней до ее фактического наступления.Данная технология позволит за три дня предупреждать человека, подверженного опасным заболеваниям. Если испытания пройдут успешно, военнослужащий сможет использовать данные с часов даже на поле боя, чтобы определить, нужна ли ему госпитализация.Как сообщается, ученые используют данные с часов Fenix 6X Sapphire компании Garmin, которые включают частоту сердечных сокращений человека, содержание кислорода в крови и режим сна. Затем они объединяют информацию от датчиков часов с образцом крови, который определяет количество клеток и белковые маркеры.

https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596611125.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, великобритания, в мире