https://ria.ru/20210209/pakistan-1596665969.html

Пакистан одобрил применение российской вакцины "Спутник V"

Пакистан одобрил применение российской вакцины "Спутник V"

Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана одобрило применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T13:33

2021-02-09T13:33

2021-02-09T13:33

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана одобрило применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет об одобрении применения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Управлением по контролю за лекарственными средствами Пакистана (Drug Regulatory Authority of Pakistan, DRAP)", - заявили в фонде.Пакистан стал 22-й страной, одобрившей вакцину "Спутник V". Вакцина зарегистрирована в Пакистане в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России.Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме."Пакистан является одной из стран с самым большим населением в мире, и включение вакцины "Спутник V" в национальный портфель препаратов против коронавируса является важным шагом для обеспечения его диверсификации и защиты здоровья людей. Одобрение вакцины по ускоренной процедуре стало возможным благодаря ее высокой эффективности и безопасности, а также широкой изученности платформы аденовирусных векторов человека", - приводятся в сообщении слова генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева.

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-02-09T13:33 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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