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Распространение коронавируса
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Пакистан одобрил применение российской вакцины "Спутник V"
Пакистан одобрил применение российской вакцины "Спутник V"
Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана одобрило применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T13:33
2021-02-09T13:33
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана одобрило применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет об одобрении применения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Управлением по контролю за лекарственными средствами Пакистана (Drug Regulatory Authority of Pakistan, DRAP)", - заявили в фонде.Пакистан стал 22-й страной, одобрившей вакцину "Спутник V". Вакцина зарегистрирована в Пакистане в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России.Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме."Пакистан является одной из стран с самым большим населением в мире, и включение вакцины "Спутник V" в национальный портфель препаратов против коронавируса является важным шагом для обеспечения его диверсификации и защиты здоровья людей. Одобрение вакцины по ускоренной процедуре стало возможным благодаря ее высокой эффективности и безопасности, а также широкой изученности платформы аденовирусных векторов человека", - приводятся в сообщении слова генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, боливия, армения, общество

Пакистан одобрил применение российской вакцины "Спутник V"

13:33 09.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V"
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана одобрило применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет об одобрении применения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Управлением по контролю за лекарственными средствами Пакистана (Drug Regulatory Authority of Pakistan, DRAP)", - заявили в фонде.
Пакистан стал 22-й страной, одобрившей вакцину "Спутник V". Вакцина зарегистрирована в Пакистане в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России.
Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.
"Пакистан является одной из стран с самым большим населением в мире, и включение вакцины "Спутник V" в национальный портфель препаратов против коронавируса является важным шагом для обеспечения его диверсификации и защиты здоровья людей. Одобрение вакцины по ускоренной процедуре стало возможным благодаря ее высокой эффективности и безопасности, а также широкой изученности платформы аденовирусных векторов человека", - приводятся в сообщении слова генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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