https://ria.ru/20210209/otkaz-1596707071.html
МИД назвал отказ Киева от "Спутника V" стремлением угодить Западу
МИД назвал отказ Киева от "Спутника V" стремлением угодить Западу
Отказ Киева от использования российской вакцины от коронавируса "Спутник V" можно объяснить тем, что стремление киевских властей угодить западным кураторам... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T17:09
2021-02-09T17:09
2021-02-09T17:36
вакцина "спутник v"
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
киев
украина
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Отказ Киева от использования российской вакцины от коронавируса "Спутник V" можно объяснить тем, что стремление киевских властей угодить западным кураторам важнее жизни и здоровья своих граждан, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность привить украинцев от коронавируса вакциной "Спутник V", заявил, что "украинцы не кролики", чтобы на них экспериментировать."По имеющейся у нас информации, харьковская фармацевтическая компания "Биолек" подала в минздрав Украины заявку на регистрацию российской вакцины. Однако до настоящего момента никаких обращений официального Киева, свидетельствующих о его желании получить ее, нам не поступало. Наоборот, мы слышим, что российскую разработку украинские официальные лица называют "гибридным оружием против Украины". По всей видимости, политическая конъюнктура и стремление угодить своим западным кураторам для действующей украинской власти важнее жизней и здоровья собственных граждан", - заявил Руденко.
https://ria.ru/20210209/sputnik-v-1596651538.html
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вакцина "спутник v", россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), киев, украина