https://ria.ru/20210209/otkaz-1596601270.html

Аналитик предположил, когда мир сможет отказаться от доллара

Аналитик предположил, когда мир сможет отказаться от доллара

Время от времени экспертное сообщество возвращается к теме возможного отказа ведущих экономик мира от доллара. Но на практике подобное невозможно в ближайшее... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T03:14

2021-02-09T03:14

2021-02-09T03:14

klopenko group

россия

дмитрий иванов

сша

доллар

экономика

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Оценена возможность отказа от доллара во всем мире

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Время от времени экспертное сообщество возвращается к теме возможного отказа ведущих экономик мира от доллара. Но на практике подобное невозможно в ближайшее время – потребуются десятилетия, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.Он напомнил, что глобальная финансовая индустрия опирается на доллар, и 80 процентов всех торговых сделок происходит в валюте США. Собеседник агентства также добавил, что процесс отвязки от доллара может длиться десятки лет.

https://ria.ru/20210208/dollar-1596039453.html

россия

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

klopenko group, россия, дмитрий иванов, сша, доллар, экономика