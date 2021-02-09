Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210209/otkaz-1596601270.html
Аналитик предположил, когда мир сможет отказаться от доллара
Аналитик предположил, когда мир сможет отказаться от доллара
Время от времени экспертное сообщество возвращается к теме возможного отказа ведущих экономик мира от доллара. Но на практике подобное невозможно в ближайшее... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T03:14
2021-02-09T03:14
klopenko group
россия
дмитрий иванов
сша
доллар
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Оценена возможность отказа от доллара во всем мире
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_18971c699fcac4941590c90462501862.jpg
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Время от времени экспертное сообщество возвращается к теме возможного отказа ведущих экономик мира от доллара. Но на практике подобное невозможно в ближайшее время – потребуются десятилетия, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.Он напомнил, что глобальная финансовая индустрия опирается на доллар, и 80 процентов всех торговых сделок происходит в валюте США. Собеседник агентства также добавил, что процесс отвязки от доллара может длиться десятки лет.
https://ria.ru/20210208/dollar-1596039453.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_cdc17f498829c49ba92ded081da8b998.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
klopenko group, россия, дмитрий иванов, сша, доллар, экономика

Аналитик предположил, когда мир сможет отказаться от доллара

03:14 09.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Время от времени экспертное сообщество возвращается к теме возможного отказа ведущих экономик мира от доллара. Но на практике подобное невозможно в ближайшее время – потребуются десятилетия, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.
Он напомнил, что глобальная финансовая индустрия опирается на доллар, и 80 процентов всех торговых сделок происходит в валюте США.
"Отказаться от доллара – значит, найти ему адекватную замену, но такой валюты пока нет, ни евро, ни китайский юань, ни другие фиатные валюты пока не способны заменить доллар", – подчеркнул Иванов.
Собеседник агентства также добавил, что процесс отвязки от доллара может длиться десятки лет.
Изображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом в 100 долларов США - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
Вчера, 08:00
Обратный эффект: CША испугались за доллар из-за собственных санкций
 
Klopenko GroupРоссияДмитрий ИвановСШАдолларЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:29В Саратовской области на 870 "квадратах" горит крыша школы
06:23Эксперт объяснил рост доверия к вакцине "Спутник V" в Европе
06:02Фотоловушки в ЕАО запечатлели жизнь "президентских" тигров
05:45В ОНФ предложили способ защитить пенсионеров от мошенников
05:30Цена на Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с января 2020 года
04:35Bloomberg: в Twitter может появиться ряд платных услуг
04:23Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине
04:17В МЧС напомнили, чем грозит ложный вызов
04:15Эксперт объяснил, почему опасно указывать имя и фамилию в Сети
03:58Мясников назвал "подозрительный" симптом рака поджелудочной железы
03:45Инфекционист объяснил, почему взрослых нужно прививать раньше детей
03:36Инфекционист оценил сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19
03:30В Раде объяснили страхом отказ Зеленского от российской вакцины
03:17Институт Роскосмоса нашел у SpaceX признаки убыточности
03:14Аналитик предположил, когда мир сможет отказаться от доллара
03:09Биткоин трижды за несколько часов побил исторический рекорд
03:08В Танзании не менее 15 человек погибли от неизвестной болезни
02:53Захарова рассказала о двойственности заявлений испанских политиков
02:34Биткоин вновь побил исторический рекорд и превысил 46 тысяч долларов
02:29Названа самая частая ошибка, приводящая к острой боли в спине
Лента новостейМолния