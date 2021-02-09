https://ria.ru/20210209/otkaz-1596601270.html
Аналитик предположил, когда мир сможет отказаться от доллара
Аналитик предположил, когда мир сможет отказаться от доллара
Время от времени экспертное сообщество возвращается к теме возможного отказа ведущих экономик мира от доллара. Но на практике подобное невозможно в ближайшее... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T03:14
2021-02-09T03:14
2021-02-09T03:14
klopenko group
россия
дмитрий иванов
сша
доллар
экономика
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Оценена возможность отказа от доллара во всем мире
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Время от времени экспертное сообщество возвращается к теме возможного отказа ведущих экономик мира от доллара. Но на практике подобное невозможно в ближайшее время – потребуются десятилетия, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.Он напомнил, что глобальная финансовая индустрия опирается на доллар, и 80 процентов всех торговых сделок происходит в валюте США. Собеседник агентства также добавил, что процесс отвязки от доллара может длиться десятки лет.
https://ria.ru/20210208/dollar-1596039453.html
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klopenko group, россия, дмитрий иванов, сша, доллар, экономика