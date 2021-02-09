"Убивает миллионы граждан": болгары осудили отказ ЕС от "Спутник V"
06:51 09.02.2021 (обновлено: 06:54 09.02.2021)
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМедсестра набирает в шприц вакцину против COVID-19 "Спутник V"
В статье dir.bg рассказывается о публикации агентства Bloomberg, назвавшего создание российского препарата крупнейшим научным прорывом со времен СССР. В частности, агентство отмечает что страны начали "выстраиваться в очередь" за поставками препарата после публикации в научном журнале TheLancet результатов третьей фазы клинических исследований, подтвердивших высокую эффективность "Спутника V".
"Если вакцины действительно так необходимы, Европейский союз из-за своей ксенофобии по отношению к русским убивает миллионы своих граждан, отказываясь от российской вакцины. Пора ЕС признать, что ксенофобия по отношению к русским важнее, чем жизни европейских граждан", — написал один из читателей.
"Единственный способ двигать мир вперед — свободно общаться и обмениваться идеями, кадрами и моделями. Пора завязывать с этой дурацкой ненавистью — какая разница, чья это вакцина — американская, русская или немецкая, важно, чтобы она работала", — высказался другой.
"Лично я считаю, что векторная российская вакцина лучше, чем ДНК-вакцины Pfizer и Moderna", — заявил еще один читатель.
Он также напомнил о сотрудничестве компании AstraZeneca с производителем российского препарата.
"Пока в ЕС будут обсуждать российскую вакцину, Сербия будет ее производить", — отметил пользователь.
"Видимо, США не особо следят за российскими научными открытиями, раз для них это крупнейшее", — пошутил юзер.
"По всем вопросам Брюсселю нужно ждать мнение дяди Сэма. Европейские чиновники страдают слабоумием, они настолько политизированы и зашорены, что Вашингтону приходится все время говорить им, что делать", — возмутился читатель портала.
"Запад пытается как-то выйти из неловкой ситуации, в которой он оказался. Первоначально западные лидеры были против "Спутника V" и спустили сотни миллиардов на фармацевтические компании США и ЕС. Результат — ноль… Сейчас они на стадии частичного признания российской вакцины. Предстоит полное признание и покупка российского продукта", — заключил еще один из пользователей.
Вакцина "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19. Российский Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.
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