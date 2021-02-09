https://ria.ru/20210209/osuzhdenie-1596608541.html

"Убивает миллионы граждан": болгары осудили отказ ЕС от "Спутник V"

"Убивает миллионы граждан": болгары осудили отказ ЕС от "Спутник V"

Болгарские читатели портала dir.bg резко осудили руководство ЕС, которое не разрешает применение российской вакцины "Спутник V" на территории Евросоюза. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T06:51

2021-02-09T06:51

2021-02-09T06:54

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

astrazeneca

евросоюз

сербия

вашингтон (город)

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"Убивает миллионы граждан": болгары осудили ЕС из-за русской вакцины

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Болгарские читатели портала dir.bg резко осудили руководство ЕС, которое не разрешает применение российской вакцины "Спутник V" на территории Евросоюза.В статье dir.bg рассказывается о публикации агентства Bloomberg, назвавшего создание российского препарата крупнейшим научным прорывом со времен СССР. В частности, агентство отмечает что страны начали "выстраиваться в очередь" за поставками препарата после публикации в научном журнале TheLancet результатов третьей фазы клинических исследований, подтвердивших высокую эффективность "Спутника V"."Единственный способ двигать мир вперед — свободно общаться и обмениваться идеями, кадрами и моделями. Пора завязывать с этой дурацкой ненавистью — какая разница, чья это вакцина — американская, русская или немецкая, важно, чтобы она работала", — высказался другой."Лично я считаю, что векторная российская вакцина лучше, чем ДНК-вакцины Pfizer и Moderna", — заявил еще один читатель.Он также напомнил о сотрудничестве компании AstraZeneca с производителем российского препарата."Пока в ЕС будут обсуждать российскую вакцину, Сербия будет ее производить", — отметил пользователь."Видимо, США не особо следят за российскими научными открытиями, раз для них это крупнейшее", — пошутил юзер."По всем вопросам Брюсселю нужно ждать мнение дяди Сэма. Европейские чиновники страдают слабоумием, они настолько политизированы и зашорены, что Вашингтону приходится все время говорить им, что делать", — возмутился читатель портала.Вакцина "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19. Российский Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210209/vaktsina-1596603044.html

https://ria.ru/20210209/strakh-1596606071.html

https://ria.ru/20210209/sputnik-v-1596608145.html

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сербия

вашингтон (город)

сша

болгария

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