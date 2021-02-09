Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210209/osuzhdenie-1596608541.html
"Убивает миллионы граждан": болгары осудили отказ ЕС от "Спутник V"
"Убивает миллионы граждан": болгары осудили отказ ЕС от "Спутник V"
Болгарские читатели портала dir.bg резко осудили руководство ЕС, которое не разрешает применение российской вакцины "Спутник V" на территории Евросоюза. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T06:51
2021-02-09T06:54
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
astrazeneca
евросоюз
сербия
вашингтон (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
"Убивает миллионы граждан": болгары осудили ЕС из-за русской вакцины
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596585209_0:298:2579:1749_1920x0_80_0_0_e1acfcc70f5372a7fc6f184b0d6b8ce4.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Болгарские читатели портала dir.bg резко осудили руководство ЕС, которое не разрешает применение российской вакцины "Спутник V" на территории Евросоюза.В статье dir.bg рассказывается о публикации агентства Bloomberg, назвавшего создание российского препарата крупнейшим научным прорывом со времен СССР. В частности, агентство отмечает что страны начали "выстраиваться в очередь" за поставками препарата после публикации в научном журнале TheLancet результатов третьей фазы клинических исследований, подтвердивших высокую эффективность "Спутника V"."Единственный способ двигать мир вперед — свободно общаться и обмениваться идеями, кадрами и моделями. Пора завязывать с этой дурацкой ненавистью — какая разница, чья это вакцина — американская, русская или немецкая, важно, чтобы она работала", — высказался другой."Лично я считаю, что векторная российская вакцина лучше, чем ДНК-вакцины Pfizer и Moderna", — заявил еще один читатель.Он также напомнил о сотрудничестве компании AstraZeneca с производителем российского препарата."Пока в ЕС будут обсуждать российскую вакцину, Сербия будет ее производить", — отметил пользователь."Видимо, США не особо следят за российскими научными открытиями, раз для них это крупнейшее", — пошутил юзер."По всем вопросам Брюсселю нужно ждать мнение дяди Сэма. Европейские чиновники страдают слабоумием, они настолько политизированы и зашорены, что Вашингтону приходится все время говорить им, что делать", — возмутился читатель портала.Вакцина "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19. Российский Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210209/vaktsina-1596603044.html
https://ria.ru/20210209/strakh-1596606071.html
https://ria.ru/20210209/sputnik-v-1596608145.html
россия
сербия
вашингтон (город)
сша
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596585209_0:57:2579:1991_1920x0_80_0_0_6b965ec87a82f3f7cbfe6d0fcbf7c665.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, astrazeneca , евросоюз, сербия, вашингтон (город), сша, болгария, в мире

"Убивает миллионы граждан": болгары осудили отказ ЕС от "Спутник V"

06:51 09.02.2021 (обновлено: 06:54 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМедсестра набирает в шприц вакцину против COVID-19 "Спутник V"
Медсестра набирает в шприц вакцину против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Болгарские читатели портала dir.bg резко осудили руководство ЕС, которое не разрешает применение российской вакцины "Спутник V" на территории Евросоюза.
В статье dir.bg рассказывается о публикации агентства Bloomberg, назвавшего создание российского препарата крупнейшим научным прорывом со времен СССР. В частности, агентство отмечает что страны начали "выстраиваться в очередь" за поставками препарата после публикации в научном журнале TheLancet результатов третьей фазы клинических исследований, подтвердивших высокую эффективность "Спутника V".

"Если вакцины действительно так необходимы, Европейский союз из-за своей ксенофобии по отношению к русским убивает миллионы своих граждан, отказываясь от российской вакцины. Пора ЕС признать, что ксенофобия по отношению к русским важнее, чем жизни европейских граждан", — написал один из читателей.

"Единственный способ двигать мир вперед — свободно общаться и обмениваться идеями, кадрами и моделями. Пора завязывать с этой дурацкой ненавистью — какая разница, чья это вакцина — американская, русская или немецкая, важно, чтобы она работала", — высказался другой.
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
Вчера, 01:30Распространение коронавируса
Spectator объяснил "катастрофой" интерес Германии к российской вакцине
"Лично я считаю, что векторная российская вакцина лучше, чем ДНК-вакцины Pfizer и Moderna", — заявил еще один читатель.
Он также напомнил о сотрудничестве компании AstraZeneca с производителем российского препарата.
"Пока в ЕС будут обсуждать российскую вакцину, Сербия будет ее производить", — отметил пользователь.
"Видимо, США не особо следят за российскими научными открытиями, раз для них это крупнейшее", — пошутил юзер.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
Вчера, 03:30Распространение коронавируса
В Раде объяснили страхом отказ Зеленского от российской вакцины
"По всем вопросам Брюсселю нужно ждать мнение дяди Сэма. Европейские чиновники страдают слабоумием, они настолько политизированы и зашорены, что Вашингтону приходится все время говорить им, что делать", — возмутился читатель портала.

"Запад пытается как-то выйти из неловкой ситуации, в которой он оказался. Первоначально западные лидеры были против "Спутника V" и спустили сотни миллиардов на фармацевтические компании США и ЕС. Результат — ноль… Сейчас они на стадии частичного признания российской вакцины. Предстоит полное признание и покупка российского продукта", — заключил еще один из пользователей.

Вакцина "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19. Российский Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
Ампулы российского препарата от COVID-19 Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
Вчера, 06:23Распространение коронавируса
Эксперт объяснил рост доверия к вакцине "Спутник V" в Европе
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияAstraZenecaЕвросоюзСербияВашингтон (город)СШАБолгарияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Роспотребнадзор разработал высокоточный экспресс-тест на COVID-19
06:32Невролог назвала семь признаков тихого инсульта
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Названы два повода для блокировки карты после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
03:30Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
Лента новостейМолния