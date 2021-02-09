https://ria.ru/20210209/oshibka-1596679383.html

Названы главные ошибки при похудении

Названы главные ошибки при похудении

Диетолог Сигне Сванфельдт рассказала, какие ошибки совершают сидящие на диетах люди. Об этом пишет британская газета Express. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T14:38

2021-02-09T14:38

2021-02-09T14:50

похудение

диеты

продукты

общество

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Диетолог Сигне Сванфельдт рассказала, какие ошибки совершают сидящие на диетах люди. Об этом пишет британская газета Express.Так, по словам эксперта, многие невнимательно читают этикетки продуктов.По словам Сванфельдт, люди знают, что выпечка, мясные закуски и печенья содержат много калорий, а также вредные насыщенные жиры и сахар. Однако, они же содержатся и в готовых блюдах, и напитках, которые мы употребляем. "Так что научитесь читать этикетки, чтобы повысить свою осведомленность и иметь возможность выбирать питательные продукты", — посоветовала диетолог, добавив, что нужно выбирать те, в которых высокое содержание пищевых волокон, витаминов и минералов, а также белков, полезных жиров и углеводов.Кроме того она обратила внимание, что люди зацикливаются на цифрах, которые показывают весы. Поэтому она посоветовала сосредоточиться на причине похудения, а не на самой потере веса.Отдельно эксперт предложила использовать специальные приложения для подсчета калорий. Также по ее словам, важно не переусердствовать с тренировками — физическая активность должна быть регулярной, но не изнуряющей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210131/diabet-1595407964.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

похудение, диеты, продукты, общество