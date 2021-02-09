Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210209/orlov-1596619539.html
Алексея Орлова избрали мэром Екатеринбурга
Алексея Орлова избрали мэром Екатеринбурга
Депутаты городской думы Екатеринбурга избрали мэром временно исполняющего обязанности главы города Алексея Орлова. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T09:42
2021-02-09T10:31
алексей орлов (свердловская область)
александр высокинский
евгений куйвашев
екатеринбург
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590175676_0:140:2782:1705_1920x0_80_0_0_8ef87229a7db2ef7aed582349e2602a6.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Депутаты городской думы Екатеринбурга избрали мэром временно исполняющего обязанности главы города Алексея Орлова.Прием заявок от кандидатов на пост мэра Екатеринбурга начался 11 января, всего в конкурсе участвовали 43 претендента. На прошлой неделе конкурсная комиссия отобрала три кандидатуры, которые и представила депутатам: Орлова, главу Ленинского района Дмитрия Ноженко и депутата областного Законодательного собрания Михаила Зубарева. При этом комиссия единогласно рекомендовала к избранию только Орлова.Как передает корреспондент РИА Новости с заседания, рассматривавшего вопрос об избрании главы Екатеринбурга, председатель комиссии Виктор Тестов пояснил, что Орлов представил самую убедительную и аргументированную программу и его рекомендуют к избранию как человека, "максимально готового к управлению городским хозяйством".Сам Орлов в обращении к депутатам назвал своей задачей продолжение интеграции Екатеринбурга в мировое пространство, формирование нового архитектурного пространства города и внедрение инноваций в городскую среду. Кроме того, он планирует провести реконструкцию железнодорожного вокзала, обновить парк общественного транспорта и запустить трамвай в Верхнюю Пышму.В итоге за Орлова проголосовал 31 депутат, двое воздержались. Две другие кандидатуры они рассматривать не стали.Предыдущий глава Екатеринбурга Александр Высокинский покинул пост в декабре — он стал вице-губернатором. А Орлов, который был до этого первым замом главы региона, стал временно исполняющим обязанности мэра.
https://ria.ru/20201222/ekaterinburg-1590343227.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590175676_53:0:2782:2047_1920x0_80_0_0_4ecd627e6fee8bb2d8c581e0510433e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей орлов (свердловская область), александр высокинский, евгений куйвашев, екатеринбург, политика

Алексея Орлова избрали мэром Екатеринбурга

09:42 09.02.2021 (обновлено: 10:31 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАлексей Орлов
Алексей Орлов - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Депутаты городской думы Екатеринбурга избрали мэром временно исполняющего обязанности главы города Алексея Орлова.
Прием заявок от кандидатов на пост мэра Екатеринбурга начался 11 января, всего в конкурсе участвовали 43 претендента. На прошлой неделе конкурсная комиссия отобрала три кандидатуры, которые и представила депутатам: Орлова, главу Ленинского района Дмитрия Ноженко и депутата областного Законодательного собрания Михаила Зубарева. При этом комиссия единогласно рекомендовала к избранию только Орлова.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 11:05
Куйвашев прокомментировал смену мэра в Екатеринбурге
Как передает корреспондент РИА Новости с заседания, рассматривавшего вопрос об избрании главы Екатеринбурга, председатель комиссии Виктор Тестов пояснил, что Орлов представил самую убедительную и аргументированную программу и его рекомендуют к избранию как человека, "максимально готового к управлению городским хозяйством".
Сам Орлов в обращении к депутатам назвал своей задачей продолжение интеграции Екатеринбурга в мировое пространство, формирование нового архитектурного пространства города и внедрение инноваций в городскую среду. Кроме того, он планирует провести реконструкцию железнодорожного вокзала, обновить парк общественного транспорта и запустить трамвай в Верхнюю Пышму.
В итоге за Орлова проголосовал 31 депутат, двое воздержались. Две другие кандидатуры они рассматривать не стали.
Предыдущий глава Екатеринбурга Александр Высокинский покинул пост в декабре — он стал вице-губернатором. А Орлов, который был до этого первым замом главы региона, стал временно исполняющим обязанности мэра.
 
Алексей Орлов (Свердловская область)Александр ВысокинскийЕвгений КуйвашевЕкатеринбургПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Роспотребнадзор разработал высокоточный экспресс-тест на COVID-19
06:32Невролог назвала семь признаков тихого инсульта
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Названы два повода для блокировки карты после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
03:30Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
Лента новостейМолния