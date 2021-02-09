https://ria.ru/20210209/orlov-1596619539.html

Алексея Орлова избрали мэром Екатеринбурга

Алексея Орлова избрали мэром Екатеринбурга

Депутаты городской думы Екатеринбурга избрали мэром временно исполняющего обязанности главы города Алексея Орлова. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T09:42

2021-02-09T09:42

2021-02-09T10:31

алексей орлов (свердловская область)

александр высокинский

евгений куйвашев

екатеринбург

политика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Депутаты городской думы Екатеринбурга избрали мэром временно исполняющего обязанности главы города Алексея Орлова.Прием заявок от кандидатов на пост мэра Екатеринбурга начался 11 января, всего в конкурсе участвовали 43 претендента. На прошлой неделе конкурсная комиссия отобрала три кандидатуры, которые и представила депутатам: Орлова, главу Ленинского района Дмитрия Ноженко и депутата областного Законодательного собрания Михаила Зубарева. При этом комиссия единогласно рекомендовала к избранию только Орлова.Как передает корреспондент РИА Новости с заседания, рассматривавшего вопрос об избрании главы Екатеринбурга, председатель комиссии Виктор Тестов пояснил, что Орлов представил самую убедительную и аргументированную программу и его рекомендуют к избранию как человека, "максимально готового к управлению городским хозяйством".Сам Орлов в обращении к депутатам назвал своей задачей продолжение интеграции Екатеринбурга в мировое пространство, формирование нового архитектурного пространства города и внедрение инноваций в городскую среду. Кроме того, он планирует провести реконструкцию железнодорожного вокзала, обновить парк общественного транспорта и запустить трамвай в Верхнюю Пышму.В итоге за Орлова проголосовал 31 депутат, двое воздержались. Две другие кандидатуры они рассматривать не стали.Предыдущий глава Екатеринбурга Александр Высокинский покинул пост в декабре — он стал вице-губернатором. А Орлов, который был до этого первым замом главы региона, стал временно исполняющим обязанности мэра.

https://ria.ru/20201222/ekaterinburg-1590343227.html

екатеринбург

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алексей орлов (свердловская область), александр высокинский, евгений куйвашев, екатеринбург, политика