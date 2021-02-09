Алексея Орлова избрали мэром Екатеринбурга
09:42 09.02.2021 (обновлено: 10:31 09.02.2021)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Депутаты городской думы Екатеринбурга избрали мэром временно исполняющего обязанности главы города Алексея Орлова.
Прием заявок от кандидатов на пост мэра Екатеринбурга начался 11 января, всего в конкурсе участвовали 43 претендента. На прошлой неделе конкурсная комиссия отобрала три кандидатуры, которые и представила депутатам: Орлова, главу Ленинского района Дмитрия Ноженко и депутата областного Законодательного собрания Михаила Зубарева. При этом комиссия единогласно рекомендовала к избранию только Орлова.
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Как передает корреспондент РИА Новости с заседания, рассматривавшего вопрос об избрании главы Екатеринбурга, председатель комиссии Виктор Тестов пояснил, что Орлов представил самую убедительную и аргументированную программу и его рекомендуют к избранию как человека, "максимально готового к управлению городским хозяйством".
Сам Орлов в обращении к депутатам назвал своей задачей продолжение интеграции Екатеринбурга в мировое пространство, формирование нового архитектурного пространства города и внедрение инноваций в городскую среду. Кроме того, он планирует провести реконструкцию железнодорожного вокзала, обновить парк общественного транспорта и запустить трамвай в Верхнюю Пышму.
В итоге за Орлова проголосовал 31 депутат, двое воздержались. Две другие кандидатуры они рассматривать не стали.
Предыдущий глава Екатеринбурга Александр Высокинский покинул пост в декабре — он стал вице-губернатором. А Орлов, который был до этого первым замом главы региона, стал временно исполняющим обязанности мэра.