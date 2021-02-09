https://ria.ru/20210209/opukhol-1596609211.html

В ХМАО врачи удалили 20-сантиметровую опухоль из груди ребенка

В ХМАО врачи удалили 20-сантиметровую опухоль из груди ребенка

Врачи детской окружной больницы Нижневартовска (ХМАО) удалили из грудной клетки 6-летнего ребенка 20-сантиметровую опухоль, которая его не беспокоила, сообщает... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T06:56

2021-02-09T06:56

2021-02-09T06:56

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 фев - РИА Новости. Врачи детской окружной больницы Нижневартовска (ХМАО) удалили из грудной клетки 6-летнего ребенка 20-сантиметровую опухоль, которая его не беспокоила, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.В ведомстве отметили, что мальчика, по словам его матери, ничего не беспокоило, он был активным, веселым, поэтому в семье удивились, когда при плановом осмотре УЗИ медики обнаружили огромную кисту в его грудной клетке.Как подчеркнула заведующая детским хирургическим отделением больницы Ирина Назарова, на первой беседе с семьей родителям разъяснили: размеры кисты настолько огромны, что ждать нельзя, и сама она может не рассосаться."Киста в любой момент может прорваться и тогда катастрофы не избежать, ребенок может погибнуть. Мама была впечатлена беседой со мной, поэтому сразу же поступили в хирургическое отделение детской окружной больницы для обследования и лечения", - приводятся в сообщении слова Назаровой.Проанализировав кисту, специалисты выявили атипичные клетки, характерные для злокачественных опухолей. Консилиум врачей принял решение постараться полностью удалить ее и по результату гистологического исследования определиться с дальнейшей тактикой лечения мальчика, отметили в депздраве."Уникальность данного случая в том, что опухоль таких больших размеров не оказывала практически никакого влияния на самочувствие ребенка и что ее удалось удалить эндоскопическим способом. У ребенка в послеоперационном периоде не было выраженного болевого синдрома, быстро восстановились все важные функции организма, и он был переведен на вторые сутки после операции в общую палату к маме", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210125/opukhol-1594412519.html

https://ria.ru/20210203/devochka-1595894731.html

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россия, ханты-мансийский автономный округ, нижневартовск, ханты-мансийск