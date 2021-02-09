https://ria.ru/20210209/operatsiya-1596616134.html

Россия первой в мире провела уникальную операцию на мозге примата

Россия первой в мире провела уникальную операцию на мозге примата

Российские врачи под руководством главного внештатного онколога Минздрава России, гендиректора ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России Андрея Каприна впервые в... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T09:07

2021-02-09T09:07

2021-02-09T11:24

хорошие новости

андрей каприн

открытия - риа наука

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

сочи

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СОЧИ, 9 фев — РИА Новости. Российские врачи под руководством главного внештатного онколога Минздрава России, гендиректора ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России Андрея Каприна впервые в мире провели перфузию химиопрепаратами для лечения опухоли головного мозга примата, в будущем этот метод может быть использован для лечения людей с труднодоступными опухолями головы и шеи.Как сообщили журналистам ученые, операция прошла в НИИ медицинской приматологии в Сочи в пятницу. Впервые примененный метод — изолированная перфузия головного мозга на модели павиана-гамадрила. Сейчас задача ученых — оценить токсичность и сохранение когнитивных функций головного мозга. В дальнейшем этот метод может быть использован для лечения человека, он поможет лечить пациентов с труднодоступными опухолями головы и шеи, минимизируя воздействие токсичных химиопрепаратов на здоровые органы. Принцип воздействия состоит в том, что через сосуды, питающие головной мозг, вводится химиопрепарат, который поступает непосредственно в опухоль.Метод перфузии широко использовался в медицине и ранее — например, для пересадки органов. Для лечения труднодоступных опухолей он пока только проходит доклинические испытания."Применена другая задача на уже известных в медицине приборах. Мы использовали перфузию, чтобы снять агрессию на орган, а теперь наоборот — токсичный компонент бьет непосредственно в цель, в опухоль. Далее, когда мы увидим, что у отключенного от общей системы кровообращения органа уровень определяемой токсичности упал, мы понимаем, что можем включать его обратно к естественной системе кровообращения", — рассказал онколог.По его словам, главная задача эксперимента — понять, пострадали ли ткани головного мозга примата.НИИ медицинской приматологии в Сочи был основан в 1928 году и является старейшим в мире учреждением подобного профиля, по его примеру были организованы все подобные центры. Сейчас в институте содержатся более шести тысяч приматов. Как рассказал директор НИИ Сергей Орлов, в институте проводятся исследования международного уровня — создание искусственных органов для пересадки, изучение геронтологических проблем, здесь были изобретены и протестированы вакцины от полиомиелита и кори."На обезьянах проводятся те исследования, которые невозможно провести на других животных. При проведении перфузии головного мозга только на приматах можно определить, насколько препарат действует на когнитивные функции головного мозга. Это связано с тем, что обезьяну можно обучить определенным навыкам и проверить результат до начала и после эксперимента. Примат — лабораторный двойник человека", — рассказал журналистам Орлов.

https://ria.ru/20210209/mgppu-1596476875.html

https://ria.ru/20210202/mozg-1595601519.html

сочи

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Врачи впервые проводят перфузию химиопрепаратами для лечения опухоли головного мозга примата Российские врачи впервые в мире провели перфузию химиопрепаратами для лечения опухоли головного мозга примата. В будущем этот метод может быть использован для лечения людей с труднодоступными опухолями головы и шеи. Принцип в том, что через сосуды, питающие головной мозг, вводится химиопрепарат, который поступает непосредственно в опухоль - минимизируя воздействие токсичных химиопрепаратов на здоровые органы. Операция прошла под руководством главного внештатного онколога Каприна. 2021-02-09T09:07 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей каприн, открытия - риа наука, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), сочи