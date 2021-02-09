Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20210209/operatsiya-1596616134.html
Россия первой в мире провела уникальную операцию на мозге примата
Россия первой в мире провела уникальную операцию на мозге примата
Российские врачи под руководством главного внештатного онколога Минздрава России, гендиректора ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России Андрея Каприна впервые в... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T09:07
2021-02-09T11:24
хорошие новости
андрей каприн
открытия - риа наука
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596628327_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_2d83cde3b48e3e91308cc77fc3cba2bb.jpg
СОЧИ, 9 фев — РИА Новости. Российские врачи под руководством главного внештатного онколога Минздрава России, гендиректора ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России Андрея Каприна впервые в мире провели перфузию химиопрепаратами для лечения опухоли головного мозга примата, в будущем этот метод может быть использован для лечения людей с труднодоступными опухолями головы и шеи.Как сообщили журналистам ученые, операция прошла в НИИ медицинской приматологии в Сочи в пятницу. Впервые примененный метод — изолированная перфузия головного мозга на модели павиана-гамадрила. Сейчас задача ученых — оценить токсичность и сохранение когнитивных функций головного мозга. В дальнейшем этот метод может быть использован для лечения человека, он поможет лечить пациентов с труднодоступными опухолями головы и шеи, минимизируя воздействие токсичных химиопрепаратов на здоровые органы. Принцип воздействия состоит в том, что через сосуды, питающие головной мозг, вводится химиопрепарат, который поступает непосредственно в опухоль.Метод перфузии широко использовался в медицине и ранее — например, для пересадки органов. Для лечения труднодоступных опухолей он пока только проходит доклинические испытания."Применена другая задача на уже известных в медицине приборах. Мы использовали перфузию, чтобы снять агрессию на орган, а теперь наоборот — токсичный компонент бьет непосредственно в цель, в опухоль. Далее, когда мы увидим, что у отключенного от общей системы кровообращения органа уровень определяемой токсичности упал, мы понимаем, что можем включать его обратно к естественной системе кровообращения", — рассказал онколог.По его словам, главная задача эксперимента — понять, пострадали ли ткани головного мозга примата.НИИ медицинской приматологии в Сочи был основан в 1928 году и является старейшим в мире учреждением подобного профиля, по его примеру были организованы все подобные центры. Сейчас в институте содержатся более шести тысяч приматов. Как рассказал директор НИИ Сергей Орлов, в институте проводятся исследования международного уровня — создание искусственных органов для пересадки, изучение геронтологических проблем, здесь были изобретены и протестированы вакцины от полиомиелита и кори."На обезьянах проводятся те исследования, которые невозможно провести на других животных. При проведении перфузии головного мозга только на приматах можно определить, насколько препарат действует на когнитивные функции головного мозга. Это связано с тем, что обезьяну можно обучить определенным навыкам и проверить результат до начала и после эксперимента. Примат — лабораторный двойник человека", — рассказал журналистам Орлов.
https://ria.ru/20210209/mgppu-1596476875.html
https://ria.ru/20210202/mozg-1595601519.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Врачи впервые проводят перфузию химиопрепаратами для лечения опухоли головного мозга примата
Российские врачи впервые в мире провели перфузию химиопрепаратами для лечения опухоли головного мозга примата. В будущем этот метод может быть использован для лечения людей с труднодоступными опухолями головы и шеи. Принцип в том, что через сосуды, питающие головной мозг, вводится химиопрепарат, который поступает непосредственно в опухоль - минимизируя воздействие токсичных химиопрепаратов на здоровые органы. Операция прошла под руководством главного внештатного онколога Каприна.
2021-02-09T09:07
true
PT1M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596628327_16:0:496:360_1920x0_80_0_0_0b45c054809d89ea17fb7266d77954f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей каприн, открытия - риа наука, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), сочи

Россия первой в мире провела уникальную операцию на мозге примата

09:07 09.02.2021 (обновлено: 11:24 09.02.2021)
 
Читать ria.ru в
СОЧИ, 9 фев — РИА Новости. Российские врачи под руководством главного внештатного онколога Минздрава России, гендиректора ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России Андрея Каприна впервые в мире провели перфузию химиопрепаратами для лечения опухоли головного мозга примата, в будущем этот метод может быть использован для лечения людей с труднодоступными опухолями головы и шеи.
Как сообщили журналистам ученые, операция прошла в НИИ медицинской приматологии в Сочи в пятницу. Впервые примененный метод — изолированная перфузия головного мозга на модели павиана-гамадрила. Сейчас задача ученых — оценить токсичность и сохранение когнитивных функций головного мозга. В дальнейшем этот метод может быть использован для лечения человека, он поможет лечить пациентов с труднодоступными опухолями головы и шеи, минимизируя воздействие токсичных химиопрепаратов на здоровые органы. Принцип воздействия состоит в том, что через сосуды, питающие головной мозг, вводится химиопрепарат, который поступает непосредственно в опухоль.

"Перфузия для данной локализации химиопрепаратами проведена впервые в мире. Из схемы кровообращения был выключен орган, в данном случае это головной мозг. В момент операции он не участвовал в общей системе притока и оттока крови. Для выполнения этой функции был установлен аппарат искусственного кровообращения, а через сосуды на шее был введен химиопрепарат высокой токсичности непосредственно к органу. В данном случае замкнутый круг кровообращения дал врачам возможность воздействовать непосредственно на опухоль", — рассказал академик Каприн журналистам после операции.

Метод перфузии широко использовался в медицине и ранее — например, для пересадки органов. Для лечения труднодоступных опухолей он пока только проходит доклинические испытания.
Человеческий мозг - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
Вчера, 09:00Наука
Ученые выяснили, какие нарушения в мозге мешают развитию речи при аутизме
"Применена другая задача на уже известных в медицине приборах. Мы использовали перфузию, чтобы снять агрессию на орган, а теперь наоборот — токсичный компонент бьет непосредственно в цель, в опухоль. Далее, когда мы увидим, что у отключенного от общей системы кровообращения органа уровень определяемой токсичности упал, мы понимаем, что можем включать его обратно к естественной системе кровообращения", — рассказал онколог.
По его словам, главная задача эксперимента — понять, пострадали ли ткани головного мозга примата.

"Головной мозг является тонкой структурой. И такой эксперимент — уже колоссальный шаг вперед. Вы знаете даже из СМИ, что для лечения опухолей головного мозга эффективный метод пока не найден. Надеемся, что мы будем первыми", — отметил Каприн.

НИИ медицинской приматологии в Сочи был основан в 1928 году и является старейшим в мире учреждением подобного профиля, по его примеру были организованы все подобные центры. Сейчас в институте содержатся более шести тысяч приматов. Как рассказал директор НИИ Сергей Орлов, в институте проводятся исследования международного уровня — создание искусственных органов для пересадки, изучение геронтологических проблем, здесь были изобретены и протестированы вакцины от полиомиелита и кори.
"На обезьянах проводятся те исследования, которые невозможно провести на других животных. При проведении перфузии головного мозга только на приматах можно определить, насколько препарат действует на когнитивные функции головного мозга. Это связано с тем, что обезьяну можно обучить определенным навыкам и проверить результат до начала и после эксперимента. Примат — лабораторный двойник человека", — рассказал журналистам Орлов.
Болезнь Альцгеймера - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 04:26
Названы первые признаки смертельной болезни мозга
 
Хорошие новостиАндрей КапринОткрытия - РИА НаукаМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Сочи
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Роспотребнадзор разработал высокоточный экспресс-тест на COVID-19
06:32Невролог назвала семь признаков тихого инсульта
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Названы два повода для блокировки карты после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
03:30Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
Лента новостейМолния