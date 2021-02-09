https://ria.ru/20210209/operatsiya-1596616134.html
Россия первой в мире провела уникальную операцию на мозге примата
Россия первой в мире провела уникальную операцию на мозге примата
Российские врачи под руководством главного внештатного онколога Минздрава России, гендиректора ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России Андрея Каприна впервые в... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T09:07
2021-02-09T09:07
2021-02-09T11:24
хорошие новости
андрей каприн
открытия - риа наука
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
сочи
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СОЧИ, 9 фев — РИА Новости. Российские врачи под руководством главного внештатного онколога Минздрава России, гендиректора ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России Андрея Каприна впервые в мире провели перфузию химиопрепаратами для лечения опухоли головного мозга примата, в будущем этот метод может быть использован для лечения людей с труднодоступными опухолями головы и шеи.Как сообщили журналистам ученые, операция прошла в НИИ медицинской приматологии в Сочи в пятницу. Впервые примененный метод — изолированная перфузия головного мозга на модели павиана-гамадрила. Сейчас задача ученых — оценить токсичность и сохранение когнитивных функций головного мозга. В дальнейшем этот метод может быть использован для лечения человека, он поможет лечить пациентов с труднодоступными опухолями головы и шеи, минимизируя воздействие токсичных химиопрепаратов на здоровые органы. Принцип воздействия состоит в том, что через сосуды, питающие головной мозг, вводится химиопрепарат, который поступает непосредственно в опухоль.Метод перфузии широко использовался в медицине и ранее — например, для пересадки органов. Для лечения труднодоступных опухолей он пока только проходит доклинические испытания."Применена другая задача на уже известных в медицине приборах. Мы использовали перфузию, чтобы снять агрессию на орган, а теперь наоборот — токсичный компонент бьет непосредственно в цель, в опухоль. Далее, когда мы увидим, что у отключенного от общей системы кровообращения органа уровень определяемой токсичности упал, мы понимаем, что можем включать его обратно к естественной системе кровообращения", — рассказал онколог.По его словам, главная задача эксперимента — понять, пострадали ли ткани головного мозга примата.НИИ медицинской приматологии в Сочи был основан в 1928 году и является старейшим в мире учреждением подобного профиля, по его примеру были организованы все подобные центры. Сейчас в институте содержатся более шести тысяч приматов. Как рассказал директор НИИ Сергей Орлов, в институте проводятся исследования международного уровня — создание искусственных органов для пересадки, изучение геронтологических проблем, здесь были изобретены и протестированы вакцины от полиомиелита и кори."На обезьянах проводятся те исследования, которые невозможно провести на других животных. При проведении перфузии головного мозга только на приматах можно определить, насколько препарат действует на когнитивные функции головного мозга. Это связано с тем, что обезьяну можно обучить определенным навыкам и проверить результат до начала и после эксперимента. Примат — лабораторный двойник человека", — рассказал журналистам Орлов.
https://ria.ru/20210209/mgppu-1596476875.html
https://ria.ru/20210202/mozg-1595601519.html
сочи
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2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596628327_16:0:496:360_1920x0_80_0_0_0b45c054809d89ea17fb7266d77954f9.jpg
Врачи впервые проводят перфузию химиопрепаратами для лечения опухоли головного мозга примата
Российские врачи впервые в мире провели перфузию химиопрепаратами для лечения опухоли головного мозга примата. В будущем этот метод может быть использован для лечения людей с труднодоступными опухолями головы и шеи.
Принцип в том, что через сосуды, питающие головной мозг, вводится химиопрепарат, который поступает непосредственно в опухоль - минимизируя воздействие токсичных химиопрепаратов на здоровые органы. Операция прошла под руководством главного внештатного онколога Каприна.
2021-02-09T09:07
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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андрей каприн, открытия - риа наука, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), сочи
СОЧИ, 9 фев — РИА Новости.
Российские врачи под руководством главного внештатного онколога Минздрава России, гендиректора ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России Андрея Каприна
впервые в мире провели перфузию химиопрепаратами для лечения опухоли головного мозга примата, в будущем этот метод может быть использован для лечения людей с труднодоступными опухолями головы и шеи.
Как сообщили журналистам ученые, операция прошла в НИИ медицинской приматологии в Сочи
в пятницу. Впервые примененный метод — изолированная перфузия головного мозга на модели павиана-гамадрила. Сейчас задача ученых — оценить токсичность и сохранение когнитивных функций головного мозга. В дальнейшем этот метод может быть использован для лечения человека, он поможет лечить пациентов с труднодоступными опухолями головы и шеи, минимизируя воздействие токсичных химиопрепаратов на здоровые органы. Принцип воздействия состоит в том, что через сосуды, питающие головной мозг, вводится химиопрепарат, который поступает непосредственно в опухоль.
"Перфузия для данной локализации химиопрепаратами проведена впервые в мире. Из схемы кровообращения был выключен орган, в данном случае это головной мозг. В момент операции он не участвовал в общей системе притока и оттока крови. Для выполнения этой функции был установлен аппарат искусственного кровообращения, а через сосуды на шее был введен химиопрепарат высокой токсичности непосредственно к органу. В данном случае замкнутый круг кровообращения дал врачам возможность воздействовать непосредственно на опухоль", — рассказал академик Каприн журналистам после операции.
Метод перфузии широко использовался в медицине и ранее — например, для пересадки органов. Для лечения труднодоступных опухолей он пока только проходит доклинические испытания.
"Применена другая задача на уже известных в медицине приборах. Мы использовали перфузию, чтобы снять агрессию на орган, а теперь наоборот — токсичный компонент бьет непосредственно в цель, в опухоль. Далее, когда мы увидим, что у отключенного от общей системы кровообращения органа уровень определяемой токсичности упал, мы понимаем, что можем включать его обратно к естественной системе кровообращения", — рассказал онколог.
По его словам, главная задача эксперимента — понять, пострадали ли ткани головного мозга примата.
"Головной мозг является тонкой структурой. И такой эксперимент — уже колоссальный шаг вперед. Вы знаете даже из СМИ, что для лечения опухолей головного мозга эффективный метод пока не найден. Надеемся, что мы будем первыми", — отметил Каприн.
НИИ медицинской приматологии в Сочи был основан в 1928 году и является старейшим в мире учреждением подобного профиля, по его примеру были организованы все подобные центры. Сейчас в институте содержатся более шести тысяч приматов. Как рассказал директор НИИ Сергей Орлов, в институте проводятся исследования международного уровня — создание искусственных органов для пересадки, изучение геронтологических проблем, здесь были изобретены и протестированы вакцины от полиомиелита и кори.
"На обезьянах проводятся те исследования, которые невозможно провести на других животных. При проведении перфузии головного мозга только на приматах можно определить, насколько препарат действует на когнитивные функции головного мозга. Это связано с тем, что обезьяну можно обучить определенным навыкам и проверить результат до начала и после эксперимента. Примат — лабораторный двойник человека", — рассказал журналистам Орлов.