Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210209/opasnost-1596601468.html
Эксперт объяснил, почему опасно указывать имя и фамилию в Сети
Эксперт объяснил, почему опасно указывать имя и фамилию в Сети
Мошенники, которые обнаружат в интернете ваши личные данные, могут писать вашим друзьям и родным, вымогая деньги либо шантажировать вас, "раскопав" ненужную... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T04:15
2021-02-09T04:16
gem4me
ваге закарян
россия
мошенничество
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_ef5cf1ed75e279436215f8595180c15e.jpg
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Мошенники, которые обнаружат в интернете ваши личные данные, могут писать вашим друзьям и родным, вымогая деньги либо шантажировать вас, "раскопав" ненужную информацию, рассказал агентству “Прайм” руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян.Бывает, что люди, не скрывающие свое имя, открыто хвастаются своим благосостоянием, не скрывая, к примеру, что находятся прямо сейчас на дорогом курорте."Это является чуть ли не открытым призывом к ворам: вот этот человек, данные которого всем известны, сейчас находится на курорте в другой стране, а значит, самое время забраться к нему домой", — отмечает Закарян.Сегодня люди начинают понимать, что излишняя открытость в сети может навредить, поэтому перестают регистрироваться в соцсетях под реальным именем, переходя на общение в мессенджеры, где гарантий анонимности несколько больше. По словам Закаряна, на Западе сейчас популярна идея полного отказа от соцсетей: считается, что это признак свободного человека, который может позволить себе жить без этой "привязки".
https://ria.ru/20210209/dannye-1596599909.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_22f27ba768a64c7b656ed3dc1b180808.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
gem4me, ваге закарян, россия, мошенничество, технологии, общество

Эксперт объяснил, почему опасно указывать имя и фамилию в Сети

04:15 09.02.2021 (обновлено: 04:16 09.02.2021)
 
© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Depositphotos / pressmaster
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Мошенники, которые обнаружат в интернете ваши личные данные, могут писать вашим друзьям и родным, вымогая деньги либо шантажировать вас, "раскопав" ненужную информацию, рассказал агентству “Прайм” руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян.
"Пристрастие к азартным играм, злоупотребление алкоголем, связь на стороне — что угодно может стать поводом заплатить людям, в чьи руки попала эта информация. И вам повезет, если это будет одноразовый платеж, а не кабала на всю жизнь", — добавил эксперт.
Бывает, что люди, не скрывающие свое имя, открыто хвастаются своим благосостоянием, не скрывая, к примеру, что находятся прямо сейчас на дорогом курорте.
"Это является чуть ли не открытым призывом к ворам: вот этот человек, данные которого всем известны, сейчас находится на курорте в другой стране, а значит, самое время забраться к нему домой", — отмечает Закарян.
Сегодня люди начинают понимать, что излишняя открытость в сети может навредить, поэтому перестают регистрироваться в соцсетях под реальным именем, переходя на общение в мессенджеры, где гарантий анонимности несколько больше. По словам Закаряна, на Западе сейчас популярна идея полного отказа от соцсетей: считается, что это признак свободного человека, который может позволить себе жить без этой "привязки".
Поиск в интернете - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
00:19
Эксперты рассказали, как обезопасить свои данные в Сети
 
Gem4meВаге ЗакарянРоссияМошенничествоТехнологииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:29В Саратовской области на 870 "квадратах" горит крыша школы
06:23Эксперт объяснил рост доверия к вакцине "Спутник V" в Европе
06:02Фотоловушки в ЕАО запечатлели жизнь "президентских" тигров
05:45В ОНФ предложили способ защитить пенсионеров от мошенников
05:30Цена на Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с января 2020 года
04:35Bloomberg: в Twitter может появиться ряд платных услуг
04:23Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине
04:17В МЧС напомнили, чем грозит ложный вызов
04:15Эксперт объяснил, почему опасно указывать имя и фамилию в Сети
03:58Мясников назвал "подозрительный" симптом рака поджелудочной железы
03:45Инфекционист объяснил, почему взрослых нужно прививать раньше детей
03:36Инфекционист оценил сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19
03:30В Раде объяснили страхом отказ Зеленского от российской вакцины
03:17Институт Роскосмоса нашел у SpaceX признаки убыточности
03:14Аналитик предположил, когда мир сможет отказаться от доллара
03:09Биткоин трижды за несколько часов побил исторический рекорд
03:08В Танзании не менее 15 человек погибли от неизвестной болезни
02:53Захарова рассказала о двойственности заявлений испанских политиков
02:34Биткоин вновь побил исторический рекорд и превысил 46 тысяч долларов
02:29Названа самая частая ошибка, приводящая к острой боли в спине
Лента новостейМолния