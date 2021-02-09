https://ria.ru/20210209/opasnost-1596601468.html

Эксперт объяснил, почему опасно указывать имя и фамилию в Сети

Эксперт объяснил, почему опасно указывать имя и фамилию в Сети

Мошенники, которые обнаружат в интернете ваши личные данные, могут писать вашим друзьям и родным, вымогая деньги либо шантажировать вас, "раскопав" ненужную... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T04:15

2021-02-09T04:15

2021-02-09T04:16

gem4me

ваге закарян

россия

мошенничество

технологии

общество

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Мошенники, которые обнаружат в интернете ваши личные данные, могут писать вашим друзьям и родным, вымогая деньги либо шантажировать вас, "раскопав" ненужную информацию, рассказал агентству “Прайм” руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян.Бывает, что люди, не скрывающие свое имя, открыто хвастаются своим благосостоянием, не скрывая, к примеру, что находятся прямо сейчас на дорогом курорте."Это является чуть ли не открытым призывом к ворам: вот этот человек, данные которого всем известны, сейчас находится на курорте в другой стране, а значит, самое время забраться к нему домой", — отмечает Закарян.Сегодня люди начинают понимать, что излишняя открытость в сети может навредить, поэтому перестают регистрироваться в соцсетях под реальным именем, переходя на общение в мессенджеры, где гарантий анонимности несколько больше. По словам Закаряна, на Западе сейчас популярна идея полного отказа от соцсетей: считается, что это признак свободного человека, который может позволить себе жить без этой "привязки".

https://ria.ru/20210209/dannye-1596599909.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

gem4me, ваге закарян, россия, мошенничество, технологии, общество