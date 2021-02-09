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Эксперт объяснил, почему опасно указывать имя и фамилию в Сети
Эксперт объяснил, почему опасно указывать имя и фамилию в Сети
Мошенники, которые обнаружат в интернете ваши личные данные, могут писать вашим друзьям и родным, вымогая деньги либо шантажировать вас, "раскопав" ненужную... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T04:15
2021-02-09T04:15
2021-02-09T04:16
gem4me
ваге закарян
россия
мошенничество
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общество
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Мошенники, которые обнаружат в интернете ваши личные данные, могут писать вашим друзьям и родным, вымогая деньги либо шантажировать вас, "раскопав" ненужную информацию, рассказал агентству “Прайм” руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян.Бывает, что люди, не скрывающие свое имя, открыто хвастаются своим благосостоянием, не скрывая, к примеру, что находятся прямо сейчас на дорогом курорте."Это является чуть ли не открытым призывом к ворам: вот этот человек, данные которого всем известны, сейчас находится на курорте в другой стране, а значит, самое время забраться к нему домой", — отмечает Закарян.Сегодня люди начинают понимать, что излишняя открытость в сети может навредить, поэтому перестают регистрироваться в соцсетях под реальным именем, переходя на общение в мессенджеры, где гарантий анонимности несколько больше. По словам Закаряна, на Западе сейчас популярна идея полного отказа от соцсетей: считается, что это признак свободного человека, который может позволить себе жить без этой "привязки".
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gem4me, ваге закарян, россия, мошенничество, технологии, общество
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Мошенники
, которые обнаружат в интернете ваши личные данные, могут писать вашим друзьям и родным, вымогая деньги либо шантажировать вас, "раскопав" ненужную информацию, рассказал агентству “Прайм
” руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян.
"Пристрастие к азартным играм, злоупотребление алкоголем, связь на стороне — что угодно может стать поводом заплатить людям, в чьи руки попала эта информация. И вам повезет, если это будет одноразовый платеж, а не кабала на всю жизнь", — добавил эксперт.
Бывает, что люди, не скрывающие свое имя, открыто хвастаются своим благосостоянием, не скрывая, к примеру, что находятся прямо сейчас на дорогом курорте.
"Это является чуть ли не открытым призывом к ворам: вот этот человек, данные которого всем известны, сейчас находится на курорте в другой стране, а значит, самое время забраться к нему домой", — отмечает Закарян.
Сегодня люди начинают понимать, что излишняя открытость в сети может навредить, поэтому перестают регистрироваться в соцсетях под реальным именем, переходя на общение в мессенджеры, где гарантий анонимности несколько больше. По словам Закаряна, на Западе сейчас популярна идея полного отказа от соцсетей: считается, что это признак свободного человека, который может позволить себе жить без этой "привязки".