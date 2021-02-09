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МЭР назвало условия для поддержки офшорных компаний
МЭР назвало условия для поддержки офшорных компаний
Офшорные компании с российскими бенефециарами могут получать господдержку, если это способствует сохранению занятости в России, заявил министр экономического... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T13:05
2021-02-09T13:05
россия
максим решетников
госдума рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Офшорные компании с российскими бенефециарами могут получать господдержку, если это способствует сохранению занятости в России, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе выступления в Госдуме."Потому что, в конечном итоге, цель наших программ - это поддержать занятость и заработные платы людей. Поэтому здесь мы помогаем не собственникам, - здесь мы помогаем работникам предприятий и поддерживаем их заработные платы", - добавил министр.
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россия, максим решетников, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика

МЭР назвало условия для поддержки офшорных компаний

13:05 09.02.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга в Доме правительства РФ
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Офшорные компании с российскими бенефециарами могут получать господдержку, если это способствует сохранению занятости в России, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе выступления в Госдуме.
"Мы исходим из того, что там у нас все наши меры поддержки, - это, как правило, субсидирование процентных ставок, - они привязаны к сокращению занятости. И в том случае, если у нас вдруг все-таки структура компании так организована, что собственники зарегистрированы в офшорах, но компания является крупным работодателем, - мы абсолютно сознательно на вот это время пошли на то, чтобы таким компаниям тоже помочь при условии, что они сохраняют рабочие места", - сказал он.
"Потому что, в конечном итоге, цель наших программ - это поддержать занятость и заработные платы людей. Поэтому здесь мы помогаем не собственникам, - здесь мы помогаем работникам предприятий и поддерживаем их заработные платы", - добавил министр.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики - РИА Новости, 1920, 05.06.2020
5 июня 2020, 12:23Инфографика
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
 
РоссияМаксим РешетниковГосдума РФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Экономика
 
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