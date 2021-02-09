МЭР назвало условия для поддержки офшорных компаний

"Мы исходим из того, что там у нас все наши меры поддержки, - это, как правило, субсидирование процентных ставок, - они привязаны к сокращению занятости. И в том случае, если у нас вдруг все-таки структура компании так организована, что собственники зарегистрированы в офшорах, но компания является крупным работодателем, - мы абсолютно сознательно на вот это время пошли на то, чтобы таким компаниям тоже помочь при условии, что они сохраняют рабочие места", - сказал он.