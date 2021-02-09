МЭР назвало условия для поддержки офшорных компаний
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга в Доме правительства РФ
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Офшорные компании с российскими бенефециарами могут получать господдержку, если это способствует сохранению занятости в России, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе выступления в Госдуме.
"Мы исходим из того, что там у нас все наши меры поддержки, - это, как правило, субсидирование процентных ставок, - они привязаны к сокращению занятости. И в том случае, если у нас вдруг все-таки структура компании так организована, что собственники зарегистрированы в офшорах, но компания является крупным работодателем, - мы абсолютно сознательно на вот это время пошли на то, чтобы таким компаниям тоже помочь при условии, что они сохраняют рабочие места", - сказал он.
"Потому что, в конечном итоге, цель наших программ - это поддержать занятость и заработные платы людей. Поэтому здесь мы помогаем не собственникам, - здесь мы помогаем работникам предприятий и поддерживаем их заработные платы", - добавил министр.