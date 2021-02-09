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В МИД заявили, что за "Спутником V" выстроилась очередь из стран

В МИД заявили, что за "Спутником V" выстроилась очередь из стран

В мире выстроилась очередь из стран, готовых сотрудничать с Москвой по вакцине от COVID-19, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T13:20

2021-02-09T13:20

2021-02-09T13:23

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

мария захарова

российский фонд прямых инвестиций

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

боливия

армения

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В мире выстроилась очередь из стран, готовых сотрудничать с Москвой по вакцине от COVID-19, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, страны Запада "не могут пережить", что Россия, разработав первой вакцину от COVID-19, не начала говорить о какой-то своей доминанте в мировых делах и не спрятала вакцину, а предложила широкое международное сотрудничество по этому вопросу.Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что многие страны проявляют интерес к производству вакцины от коронавируса "Спутник V", список международных площадок постоянно расширяется.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Применение вакцины "Спутник V" было одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Мьянме и Ливане.

боливия

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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