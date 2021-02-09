В МИД заявили, что за "Спутником V" выстроилась очередь из стран
13:20 09.02.2021 (обновлено: 13:23 09.02.2021)
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руке вакцину от COVID-19 "Спутник-V"
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В мире выстроилась очередь из стран, готовых сотрудничать с Москвой по вакцине от COVID-19, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вы видите, что эффективность российской вакцины - это уже факт свершившийся, о нем уже все говорят. Очередь выстроилась, ведь я не для красного словца это говорю, очередь выстроилась из стран во всем мире, всех континентов, к нам с просьбой о взаимодействии по вопросу вакцины", - сказала Захарова в эфире "Первого канала".
По ее словам, страны Запада "не могут пережить", что Россия, разработав первой вакцину от COVID-19, не начала говорить о какой-то своей доминанте в мировых делах и не спрятала вакцину, а предложила широкое международное сотрудничество по этому вопросу.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что многие страны проявляют интерес к производству вакцины от коронавируса "Спутник V", список международных площадок постоянно расширяется.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Применение вакцины "Спутник V" было одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Мьянме и Ливане.