https://ria.ru/20210209/navalnyy-1596652033.html

Захарова заявила о "дипломатическом флешмобе" на суде по Навальному

Захарова заявила о "дипломатическом флешмобе" на суде по Навальному

Присутствие дипломатов 14 государств на суде по делу Алексея Навального - это дипломатический флешмоб, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T12:26

2021-02-09T12:26

2021-02-09T12:26

замена условного срока навального

россия

мария захарова

алексей навальный

швеция

москва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594057161_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_1501927473b8b8661051366b6429ae70.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Присутствие дипломатов 14 государств на суде по делу Алексея Навального - это дипломатический флешмоб, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее на заседание по делу в отношении Навального в Мосгорсуд пришли представители 14 государств. Между тем накануне суд в Москве рассматривал административное дело французского гражданина, однако представители французского посольства не присутствовали на данном заседании и не обращались в суд с просьбой допустить их в качестве слушателей."Нормальная дипломатическая практика – это присутствовать на заседании суда, где рассматривается дело твоего гражданина, потому что ты обязан отстаивать интересы граждан своей страны... Я называю это дипломатический флешмоб. А как ещё к этому можно отнестись, если саркастически это описывать?" - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, "на самом деле, это политическая акция, и опять же большая ошибка брать и разбирать ее в отрыве от всего контекста". "У нас многие так любят делать. Знаете, говорят: "Ну подумаешь, пришли в здание суда, ну они же там просто сидели, ничего не делали. Ну подумаешь, они просто проходили на наших митингах. Ну подумаешь, они просто опубликовали информацию о некоем подходе на Кремль, о чем даже сами организаторы незаконных акций не говорили". Но нет, не подумаешь... Это все звенья одной цепи, это грубейшее вмешательство в дела суверенного государства", - заявила Захарова.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Ранее МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве. В ответ эти страны заявили о высылке трех российских дипломатов. Высылку российских дипломатов из Швеции, ФРГ, Польши нельзя назвать зеркальной мерой, заявили позже в МИД РФ.

https://ria.ru/20210206/advokaty-1596345129.html

россия

швеция

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дипломатический транспорт у здания Мосгорсуда Дипломатический транспорт у здания Мосгорсуда 2021-02-09T12:26 true PT0M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, россия, мария захарова, алексей навальный, швеция, москва, в мире