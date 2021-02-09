https://ria.ru/20210209/navalnyy-1596652033.html
Захарова заявила о "дипломатическом флешмобе" на суде по Навальному
Захарова заявила о "дипломатическом флешмобе" на суде по Навальному
Присутствие дипломатов 14 государств на суде по делу Алексея Навального - это дипломатический флешмоб, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T12:26
2021-02-09T12:26
2021-02-09T12:26
замена условного срока навального
россия
мария захарова
алексей навальный
швеция
москва
в мире
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Присутствие дипломатов 14 государств на суде по делу Алексея Навального - это дипломатический флешмоб, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее на заседание по делу в отношении Навального в Мосгорсуд пришли представители 14 государств. Между тем накануне суд в Москве рассматривал административное дело французского гражданина, однако представители французского посольства не присутствовали на данном заседании и не обращались в суд с просьбой допустить их в качестве слушателей."Нормальная дипломатическая практика – это присутствовать на заседании суда, где рассматривается дело твоего гражданина, потому что ты обязан отстаивать интересы граждан своей страны... Я называю это дипломатический флешмоб. А как ещё к этому можно отнестись, если саркастически это описывать?" - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, "на самом деле, это политическая акция, и опять же большая ошибка брать и разбирать ее в отрыве от всего контекста". "У нас многие так любят делать. Знаете, говорят: "Ну подумаешь, пришли в здание суда, ну они же там просто сидели, ничего не делали. Ну подумаешь, они просто проходили на наших митингах. Ну подумаешь, они просто опубликовали информацию о некоем подходе на Кремль, о чем даже сами организаторы незаконных акций не говорили". Но нет, не подумаешь... Это все звенья одной цепи, это грубейшее вмешательство в дела суверенного государства", - заявила Захарова.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Ранее МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве. В ответ эти страны заявили о высылке трех российских дипломатов. Высылку российских дипломатов из Швеции, ФРГ, Польши нельзя назвать зеркальной мерой, заявили позже в МИД РФ.
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Дипломатический транспорт у здания Мосгорсуда
Дипломатический транспорт у здания Мосгорсуда
2021-02-09T12:26
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РИА Новости
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замена условного срока навального, россия, мария захарова, алексей навальный, швеция, москва, в мире
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости.
Присутствие дипломатов 14 государств на суде по делу Алексея Навального
- это дипломатический флешмоб, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
Ранее на заседание по делу в отношении Навального в Мосгорсуд пришли представители 14 государств. Между тем накануне суд в Москве
рассматривал административное дело французского гражданина, однако представители французского посольства не присутствовали на данном заседании и не обращались в суд с просьбой допустить их в качестве слушателей.
"Нормальная дипломатическая практика – это присутствовать на заседании суда, где рассматривается дело твоего гражданина, потому что ты обязан отстаивать интересы граждан своей страны... Я называю это дипломатический флешмоб. А как ещё к этому можно отнестись, если саркастически это описывать?" - сказала она в эфире телеканала "Россия 24
".
По ее словам, "на самом деле, это политическая акция, и опять же большая ошибка брать и разбирать ее в отрыве от всего контекста". "У нас многие так любят делать. Знаете, говорят: "Ну подумаешь, пришли в здание суда, ну они же там просто сидели, ничего не делали. Ну подумаешь, они просто проходили на наших митингах. Ну подумаешь, они просто опубликовали информацию о некоем подходе на Кремль, о чем даже сами организаторы незаконных акций не говорили". Но нет, не подумаешь... Это все звенья одной цепи, это грубейшее вмешательство в дела суверенного государства", - заявила Захарова.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Ранее МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России
дипломаты Швеции
, Польши
и Германии
объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге
и посольства Федеративной Республики Германия в Москве. В ответ эти страны заявили о высылке трех российских дипломатов. Высылку российских дипломатов из Швеции, ФРГ, Польши нельзя назвать зеркальной мерой, заявили позже в МИД РФ.