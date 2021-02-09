Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210209/navalnyy-1596652033.html
Захарова заявила о "дипломатическом флешмобе" на суде по Навальному
Захарова заявила о "дипломатическом флешмобе" на суде по Навальному
Присутствие дипломатов 14 государств на суде по делу Алексея Навального - это дипломатический флешмоб, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T12:26
2021-02-09T12:26
замена условного срока навального
россия
мария захарова
алексей навальный
швеция
москва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594057161_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_1501927473b8b8661051366b6429ae70.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Присутствие дипломатов 14 государств на суде по делу Алексея Навального - это дипломатический флешмоб, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее на заседание по делу в отношении Навального в Мосгорсуд пришли представители 14 государств. Между тем накануне суд в Москве рассматривал административное дело французского гражданина, однако представители французского посольства не присутствовали на данном заседании и не обращались в суд с просьбой допустить их в качестве слушателей."Нормальная дипломатическая практика – это присутствовать на заседании суда, где рассматривается дело твоего гражданина, потому что ты обязан отстаивать интересы граждан своей страны... Я называю это дипломатический флешмоб. А как ещё к этому можно отнестись, если саркастически это описывать?" - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, "на самом деле, это политическая акция, и опять же большая ошибка брать и разбирать ее в отрыве от всего контекста". "У нас многие так любят делать. Знаете, говорят: "Ну подумаешь, пришли в здание суда, ну они же там просто сидели, ничего не делали. Ну подумаешь, они просто проходили на наших митингах. Ну подумаешь, они просто опубликовали информацию о некоем подходе на Кремль, о чем даже сами организаторы незаконных акций не говорили". Но нет, не подумаешь... Это все звенья одной цепи, это грубейшее вмешательство в дела суверенного государства", - заявила Захарова.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Ранее МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве. В ответ эти страны заявили о высылке трех российских дипломатов. Высылку российских дипломатов из Швеции, ФРГ, Польши нельзя назвать зеркальной мерой, заявили позже в МИД РФ.
https://ria.ru/20210206/advokaty-1596345129.html
россия
швеция
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Дипломатический транспорт у здания Мосгорсуда
Дипломатический транспорт у здания Мосгорсуда
2021-02-09T12:26
true
PT0M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594057161_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_b8b2d4920686d9811efeadb1974c2d3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
замена условного срока навального, россия, мария захарова, алексей навальный, швеция, москва, в мире

Захарова заявила о "дипломатическом флешмобе" на суде по Навальному

12:26 09.02.2021
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Присутствие дипломатов 14 государств на суде по делу Алексея Навального - это дипломатический флешмоб, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее на заседание по делу в отношении Навального в Мосгорсуд пришли представители 14 государств. Между тем накануне суд в Москве рассматривал административное дело французского гражданина, однако представители французского посольства не присутствовали на данном заседании и не обращались в суд с просьбой допустить их в качестве слушателей.
"Нормальная дипломатическая практика – это присутствовать на заседании суда, где рассматривается дело твоего гражданина, потому что ты обязан отстаивать интересы граждан своей страны... Я называю это дипломатический флешмоб. А как ещё к этому можно отнестись, если саркастически это описывать?" - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, "на самом деле, это политическая акция, и опять же большая ошибка брать и разбирать ее в отрыве от всего контекста". "У нас многие так любят делать. Знаете, говорят: "Ну подумаешь, пришли в здание суда, ну они же там просто сидели, ничего не делали. Ну подумаешь, они просто проходили на наших митингах. Ну подумаешь, они просто опубликовали информацию о некоем подходе на Кремль, о чем даже сами организаторы незаконных акций не говорили". Но нет, не подумаешь... Это все звенья одной цепи, это грубейшее вмешательство в дела суверенного государства", - заявила Захарова.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 22:18
Европейские дипломаты контактировали с адвокатами Навального
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Ранее МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве. В ответ эти страны заявили о высылке трех российских дипломатов. Высылку российских дипломатов из Швеции, ФРГ, Польши нельзя назвать зеркальной мерой, заявили позже в МИД РФ.
 
Замена условного срока НавальногоРоссияМария ЗахароваАлексей НавальныйШвецияМоскваВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:32Невролог назвала семь признаков тихого инсульта
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Названы два повода для блокировки карты после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
03:30Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
03:27Эксперт рассказала, кому нельзя носить респиратор без согласия врача
Лента новостейМолния