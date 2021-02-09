Премьер Украины рассказал о реформах для вступления в НАТО
© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 9 фев – РИА Новости. Киев продолжает реформы для получения плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что следующим шагом сближения с НАТО должно стать получение Киевом плана действий по членству в альянсе (ПДЧ).
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"Мы, конечно, продолжаем реформы для получения Украиной плана действий по членству в Альянсе. Это наша ключевая краткосрочная цель", - сказал Шмыгаль во время брифинга по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
По его словам, ради этого власти разработали годовые национальные программы. Украинская сторона продолжает вести активный диалог с НАТО по широкому спектру вопросов, в том числе, относительно борьбы с коронавирусом, с российской агрессией, кибератаками, по укреплению региональной безопасности, привлечению украинских войск в миротворческие операции НАТО.
Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Статус партнера "расширенных возможностей" в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.