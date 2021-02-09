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Дела о домашнем насилии могут поручить дознавателям
Дела о домашнем насилии могут поручить дознавателям
Верховный суд РФ предлагает вести дознание по делам о побоях, клевете и легком вреде здоровью, в том числе о домашнем насилии, заявил глава ВС Вячеслав Лебедев. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T15:31
2021-02-09T15:31
2021-02-09T15:36
домашнее насилие
вячеслав лебедев
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ предлагает вести дознание по делам о побоях, клевете и легком вреде здоровью, в том числе о домашнем насилии, заявил глава ВС Вячеслав Лебедев.На совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов России Лебедев пояснил, что дознание предлагается ввести по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Нанесение побоев", "Клевета".По его словам, сейчас по таким делам собирать доказательства приходится самим потерпевшим, которые не являются юристами и не располагают полномочиями следователей. Например, по делам о домашнем насилии нередко потерпевшая сторона вынуждена собирать доказательства, продолжая проживать совместно с обидчиком, будучи финансово зависимой от него и опасаясь мести с его стороны.
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домашнее насилие, вячеслав лебедев, общество
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ предлагает вести дознание по делам о побоях, клевете и легком вреде здоровью, в том числе о домашнем насилии, заявил глава ВС Вячеслав Лебедев.
На совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов России Лебедев пояснил, что дознание предлагается ввести по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Нанесение побоев", "Клевета".
"Предлагается отнести эти дела к делам частно-публичного обвинения, по которым будет проводиться дознание", - отметил Лебедев.
По его словам, сейчас по таким делам собирать доказательства приходится самим потерпевшим, которые не являются юристами и не располагают полномочиями следователей. Например, по делам о домашнем насилии нередко потерпевшая сторона вынуждена собирать доказательства, продолжая проживать совместно с обидчиком, будучи финансово зависимой от него и опасаясь мести с его стороны.