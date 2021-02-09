СМИ сообщили о шести пострадавших на акции протеста в Мьянме
Полиция применила при попытке разгона демонстрации как резиновые, так и боевые боеприпасы, сообщает портал. Тяжелые ранения получили женщина, которой пуля попала в голову, и мужчина, у которого пулевое ранение груди, говорится в сообщении.
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Полицейские открыли огонь по толпе демонстрантов после попытки разогнать их водометными пушками. Ранее в тот же день, по сообщению "Иравади", после применения водометов полицейские стреляли в воздух, чтобы напугать протестующих.
Массовые протесты проходят в городах Мьянмы уже четвертый день. Десятки тысяч демонстрантов вышли во вторник на улицы крупнейших городов Мьянмы – Янгона и Мандалая, тысячи протестуют в столице страны, городе Нейпьидо и других городах. Во вторник, по сообщениям СМИ, на протестах в Нейпьидо полицией задержаны более 20 человек. Некоторые СМИ сообщают о более 200 арестах в Мандалае.
Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные арестовали руководителей правительства, в том числе президента и госсоветника. Также были арестованы другие члены правительства, многие депутаты парламента от правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с этой партией. Ранее военные обвинили национальный избирком и НЛД в фальсификации выборов.
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Днем 1 февраля военные заявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение выборов после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране сроком на один год.
Большинство арестованных депутатов от НЛД и функционеров партии были освобождены 3 – 5 февраля, но руководители правительства НЛД, в том числе свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и лидер НЛД, государственный советник Аун Сан Су Чжи остаются под домашним арестом.
В Мьянме продолжаются массовые уличные протесты с требованиями к военным вернуть власть демократически избранному правительству, созвать первую сессию парламента, избранного на выборах 8 ноября 2020 года, и немедленно освободить арестованных лидеров.