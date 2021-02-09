https://ria.ru/20210209/myanma-1596691677.html

СМИ сообщили о шести пострадавших на акции протеста в Мьянме

СМИ сообщили о шести пострадавших на акции протеста в Мьянме

Шесть человек получили ранения во время попытки полиции разогнать массовый протест против военных властей, проходящий в столице Мьянмы городе Нейпьидо, двое... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T15:46

2021-02-09T15:46

2021-02-09T15:46

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

национальная лига за демократию (нлд)

аун сан су чжи

янгон (город)

мьянма

нейпьидо

мандалай (город)

в мире

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БАНГКОК, 9 фев – РИА Новости. Шесть человек получили ранения во время попытки полиции разогнать массовый протест против военных властей, проходящий в столице Мьянмы городе Нейпьидо, двое раненых находятся в тяжелом состоянии, сообщает во вторник новостной интернет-портал "Иравади".Полиция применила при попытке разгона демонстрации как резиновые, так и боевые боеприпасы, сообщает портал. Тяжелые ранения получили женщина, которой пуля попала в голову, и мужчина, у которого пулевое ранение груди, говорится в сообщении.Полицейские открыли огонь по толпе демонстрантов после попытки разогнать их водометными пушками. Ранее в тот же день, по сообщению "Иравади", после применения водометов полицейские стреляли в воздух, чтобы напугать протестующих.Массовые протесты проходят в городах Мьянмы уже четвертый день. Десятки тысяч демонстрантов вышли во вторник на улицы крупнейших городов Мьянмы – Янгона и Мандалая, тысячи протестуют в столице страны, городе Нейпьидо и других городах. Во вторник, по сообщениям СМИ, на протестах в Нейпьидо полицией задержаны более 20 человек. Некоторые СМИ сообщают о более 200 арестах в Мандалае.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные арестовали руководителей правительства, в том числе президента и госсоветника. Также были арестованы другие члены правительства, многие депутаты парламента от правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с этой партией. Ранее военные обвинили национальный избирком и НЛД в фальсификации выборов.Днем 1 февраля военные заявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение выборов после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране сроком на один год.Большинство арестованных депутатов от НЛД и функционеров партии были освобождены 3 – 5 февраля, но руководители правительства НЛД, в том числе свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и лидер НЛД, государственный советник Аун Сан Су Чжи остаются под домашним арестом.В Мьянме продолжаются массовые уличные протесты с требованиями к военным вернуть власть демократически избранному правительству, созвать первую сессию парламента, избранного на выборах 8 ноября 2020 года, и немедленно освободить арестованных лидеров.

https://ria.ru/20210202/myanma-1595556725.html

https://ria.ru/20210202/myanma-1595744414.html

янгон (город)

мьянма

нейпьидо

мандалай (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, янгон (город), мьянма, нейпьидо, мандалай (город), в мире