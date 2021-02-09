Коронавирус не повлияет на строительство Ленского моста, заявил Николаев
08:57 09.02.2021 (обновлено: 10:03 09.02.2021)
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Дарья Ураева. Экономические последствия коронавируса никак не повлияют на реализацию проекта моста через реку Лена в Якутии, активная фаза его строительства начнется в этом году, сообщил глава республики Айсен Николаев.
"К счастью, коронавирус на этот проект никак повлиять не может, потому что активная фаза строительства начнется только в этом году, когда основные проблемы пандемии останутся уже в прошлом", - сказал он в интервью РИА Новости.
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По его словам, на сегодняшний день проект реализуется в тех параметрах, которые были утверждены в конце 2019 года. При этом, отметил он, остался только один вопрос: размер и срок выделения капитального гранта со стороны федерации. "Здесь нет споров о том, будет он или не будет. Вопрос заключается в механизмах финансирования проекта", - подчеркнул Николаев.
Как сообщалось ранее, строительство моста через реку Лену начнется весной 2021 года. В феврале 2020 года между правительством Якутии и ООО "Восьмая концессионная компания" подписано концессионное соглашение на строительство Ленского моста. Согласно материалам поданной частной концессионной инициативы, общий объем финансирования проекта оценен более чем в 83 миллиарда рублей. Из них из бюджета Якутии предполагается выделить 54,3 миллиарда рублей, привлеченные средства составят 28,9 миллиарда рублей. Сбербанк открыл концессионеру кредитную линию лимитом в 25 миллиардов рублей.
Инвестиционный проект вошел в национальную программу развития Дальнего Востока, которую планируется реализовать в три этапа до 2035 года.