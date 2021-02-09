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https://ria.ru/20210209/most-1596615581.html
Коронавирус не повлияет на строительство Ленского моста, заявил Николаев
Коронавирус не повлияет на строительство Ленского моста, заявил Николаев
Экономические последствия коронавируса никак не повлияют на реализацию проекта моста через реку Лена в Якутии, активная фаза его строительства начнется в этом... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T08:57
2021-02-09T10:03
республика саха (якутия)
река лена
дальний восток
айсен николаев
сбербанк россии
экономика
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Дарья Ураева. Экономические последствия коронавируса никак не повлияют на реализацию проекта моста через реку Лена в Якутии, активная фаза его строительства начнется в этом году, сообщил глава республики Айсен Николаев."К счастью, коронавирус на этот проект никак повлиять не может, потому что активная фаза строительства начнется только в этом году, когда основные проблемы пандемии останутся уже в прошлом", - сказал он в интервью РИА Новости.По его словам, на сегодняшний день проект реализуется в тех параметрах, которые были утверждены в конце 2019 года. При этом, отметил он, остался только один вопрос: размер и срок выделения капитального гранта со стороны федерации. "Здесь нет споров о том, будет он или не будет. Вопрос заключается в механизмах финансирования проекта", - подчеркнул Николаев.Как сообщалось ранее, строительство моста через реку Лену начнется весной 2021 года. В феврале 2020 года между правительством Якутии и ООО "Восьмая концессионная компания" подписано концессионное соглашение на строительство Ленского моста. Согласно материалам поданной частной концессионной инициативы, общий объем финансирования проекта оценен более чем в 83 миллиарда рублей. Из них из бюджета Якутии предполагается выделить 54,3 миллиарда рублей, привлеченные средства составят 28,9 миллиарда рублей. Сбербанк открыл концессионеру кредитную линию лимитом в 25 миллиардов рублей.Инвестиционный проект вошел в национальную программу развития Дальнего Востока, которую планируется реализовать в три этапа до 2035 года.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201226/zhile-1591037755.html
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река лена, дальний восток, айсен николаев, сбербанк россии, экономика

Коронавирус не повлияет на строительство Ленского моста, заявил Николаев

08:57 09.02.2021 (обновлено: 10:03 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковГлава Якутии Айсен Николаев во время интервью РИА Новости
Глава Якутии Айсен Николаев во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Дарья Ураева. Экономические последствия коронавируса никак не повлияют на реализацию проекта моста через реку Лена в Якутии, активная фаза его строительства начнется в этом году, сообщил глава республики Айсен Николаев.
"К счастью, коронавирус на этот проект никак повлиять не может, потому что активная фаза строительства начнется только в этом году, когда основные проблемы пандемии останутся уже в прошлом", - сказал он в интервью РИА Новости.
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По его словам, на сегодняшний день проект реализуется в тех параметрах, которые были утверждены в конце 2019 года. При этом, отметил он, остался только один вопрос: размер и срок выделения капитального гранта со стороны федерации. "Здесь нет споров о том, будет он или не будет. Вопрос заключается в механизмах финансирования проекта", - подчеркнул Николаев.
Как сообщалось ранее, строительство моста через реку Лену начнется весной 2021 года. В феврале 2020 года между правительством Якутии и ООО "Восьмая концессионная компания" подписано концессионное соглашение на строительство Ленского моста. Согласно материалам поданной частной концессионной инициативы, общий объем финансирования проекта оценен более чем в 83 миллиарда рублей. Из них из бюджета Якутии предполагается выделить 54,3 миллиарда рублей, привлеченные средства составят 28,9 миллиарда рублей. Сбербанк открыл концессионеру кредитную линию лимитом в 25 миллиардов рублей.
Инвестиционный проект вошел в национальную программу развития Дальнего Востока, которую планируется реализовать в три этапа до 2035 года.
Читайте полный текст интервью >>>
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