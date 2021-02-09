https://ria.ru/20210209/moshenniki-1596664330.html
В МВД рассказали, откуда россиянам звонят телефонные мошенники
В МВД рассказали, откуда россиянам звонят телефонные мошенники
Немало колл-центров, откуда россиянам звонят мошенники, находятся в странах ближнего зарубежья, заявил первый заместитель начальника бюро МВД РФ Олег Козлов. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T13:24
2021-02-09T13:24
2021-02-09T13:24
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592533480_0:244:2921:1887_1920x0_80_0_0_6a10dc2bd902ace41f6eb8639530483a.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Немало колл-центров, откуда россиянам звонят мошенники, находятся в странах ближнего зарубежья, заявил первый заместитель начальника бюро МВД РФ Олег Козлов.Козлов отметил, что из-за использования VPN и прочих способов скрыть себя в интернете определить местонахождение злоумышленника достаточно сложно.
https://ria.ru/20210120/moshenniki-1593764567.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592533480_405:0:2921:1887_1920x0_80_0_0_34439e9b234ea622298a99cdd74cac9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), технологии