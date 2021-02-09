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В МВД рассказали, откуда россиянам звонят телефонные мошенники
В МВД рассказали, откуда россиянам звонят телефонные мошенники
Немало колл-центров, откуда россиянам звонят мошенники, находятся в странах ближнего зарубежья, заявил первый заместитель начальника бюро МВД РФ Олег Козлов. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T13:24
2021-02-09T13:24
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Немало колл-центров, откуда россиянам звонят мошенники, находятся в странах ближнего зарубежья, заявил первый заместитель начальника бюро МВД РФ Олег Козлов.Козлов отметил, что из-за использования VPN и прочих способов скрыть себя в интернете определить местонахождение злоумышленника достаточно сложно.
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), технологии

В МВД рассказали, откуда россиянам звонят телефонные мошенники

13:24 09.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина идет по одной из улиц в Москве
Мужчина идет по одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Немало колл-центров, откуда россиянам звонят мошенники, находятся в странах ближнего зарубежья, заявил первый заместитель начальника бюро МВД РФ Олег Козлов.
"Исходя из оперативной практики, можно предположить, что достаточно большое количество колл-центров находится за пределами РФ, преимущественно в тех странах, где люди великолепно владеют русским языком, знают нравы и обычаи нашей страны", - сказал Козлов, уточнив, что речь идет о странах ближнего зарубежья.
Козлов отметил, что из-за использования VPN и прочих способов скрыть себя в интернете определить местонахождение злоумышленника достаточно сложно.
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Эксперт дал совет, как оказаться в черном списке мошенников
 
РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Технологии
 
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