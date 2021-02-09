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Во Владимире сотрудника отдела опеки будут судить за мошенничество
Во Владимире сотрудника отдела опеки будут судить за мошенничество
Сотрудник отдела опеки и попечительства администрации Владимира предстанет перед судом за мошенничество, совершенное в отношении семи сирот, сообщило во вторник РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T16:45
2021-02-09T16:45
2021-02-09T16:45
владимир
происшествия
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РЯЗАНЬ, 9 фев - РИА Новости. Сотрудник отдела опеки и попечительства администрации Владимира предстанет перед судом за мошенничество, совершенное в отношении семи сирот, сообщило во вторник СУСК по региону.По версии следствия, обвиняемый был наделен полномочиями на снятие денег со счетов сирот по их заявлениям. В марте 2020 года он по заявлению 17-летнего молодого человека снял 30 тысяч рублей, а на руки ему отдал только 15 тысяч. Со счета другого сироты обвиняемый снял 40 тысяч рублей и присвоил себе 35 тысяч. "Используя данную схему, обвиняемый с октября 2018 года по июнь 2020 года всего совершил хищений на сумму более 400 тысяч рублей у семи несовершеннолетних", - уточняет следственное управление.Потерпевшие подтвердили, что обращались с просьбой о снятии денег, однако "должностное лицо администрации забирал часть снятых денежных средств себе под различными предлогами".В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу", - сообщило ведомство.
https://radiosputnik.ria.ru/20210209/moshennik-1596644031.html
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владимир, происшествия
РЯЗАНЬ, 9 фев - РИА Новости.
Сотрудник отдела опеки и попечительства администрации Владимира
предстанет перед судом за мошенничество, совершенное в отношении семи сирот, сообщило во вторник СУСК по региону.
"Следственными органами ... во взаимодействии с региональным УЭБ и ПК УМВД завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего главного специалиста отдела опеки и попечительства управления образования администрации города Владимира. Он обвиняется в совершении семи эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения с причинением значительного ущерба гражданину)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемый был наделен полномочиями на снятие денег со счетов сирот по их заявлениям. В марте 2020 года он по заявлению 17-летнего молодого человека снял 30 тысяч рублей, а на руки ему отдал только 15 тысяч. Со счета другого сироты обвиняемый снял 40 тысяч рублей и присвоил себе 35 тысяч. "Используя данную схему, обвиняемый с октября 2018 года по июнь 2020 года всего совершил хищений на сумму более 400 тысяч рублей у семи несовершеннолетних", - уточняет следственное управление.
Потерпевшие подтвердили, что обращались с просьбой о снятии денег, однако "должностное лицо администрации забирал часть снятых денежных средств себе под различными предлогами".
В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу", - сообщило ведомство.