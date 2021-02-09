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МИД пообещал, что Россия обеспечит Белоруссии выход к Балтийскому морю

МИД пообещал, что Россия обеспечит Белоруссии выход к Балтийскому морю

Физический транзит белорусского экспорта через российские порты на Балтике скоро заработает, Москва и Минск обсуждают вопрос о перевалке через них калийных... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T17:34

2021-02-09T17:34

2021-02-09T17:46

союзное государство

россия

андрей руденко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Физический транзит белорусского экспорта через российские порты на Балтике скоро заработает, Москва и Минск обсуждают вопрос о перевалке через них калийных удобрений производства Белоруссии, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко."В России оперативно проработали запрос белорусской стороны. Возможности железной дороги и терминалов позволяют обеспечить перевозку и перевалку производимых в Белоруссии нефтепродуктов. Сейчас завершаем согласование с партнерами всех необходимых деталей, что позволит в скором времени запустить физический транзит белорусского экспорта через российские порты на Балтике", - сказал дипломатПо его словам, "на повестке дня – вопрос о перевалке через российские порты калийных удобрений производства Белоруссии".Вопрос перенаправления грузов из портов Балтии возник у Белоруссии после резких заявлений и действий с литовской стороны на фоне ситуации после выборов президента, на которых победил Лукашенко. Москва и Минск активно ведут переговоры: согласовывают условия и прорабатывают коммерческие вопросы. Если белорусская сторона согласится на предложение РФ, то Прибалтика может недосчитаться больших денег.На прошлой неделе стало известно, что дочернее предприятие "Белорусской нефтяной компании" BNK (UK) Limited временно приостановило экспорт нефтепродуктов через Клайпеду по новым контрактам.

https://ria.ru/20200929/sanktsii-1577953328.html

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россия

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россия, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белоруссия, в мире