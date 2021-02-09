https://ria.ru/20210209/mir-1596708953.html

В Госдуме прокомментировали слова Кулебы об однообразии "русского мира"

В Госдуме прокомментировали слова Кулебы об однообразии "русского мира"

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы про "русский мир", отметив, что именно благодаря ему "украинцы... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T17:27

2021-02-09T17:27

2021-02-09T17:37

дмитрий кулеба

руслан бальбек

дмитрий песков

украина

в мире

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы про "русский мир", отметив, что именно благодаря ему "украинцы сохранились как нация".Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "русский мир" однообразным и заявил, что России не удастся его внедрить на Украине мягкой силой.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают Украину частью русского мира, и Москве не нравится имеющая место в Киеве линия на отрицание этой общности. Он отмечал, что на Украине живет много русских и русскоговорящих, связанных с русским миром культурными и историческими связями. По словам Пескова, для продвижения идей русского мира на Украине Россия будет придерживаться мягкой силы, никогда не используя методы, противоречащие международному праву.

https://ria.ru/20201230/zakharova-1591634158.html

украина

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дмитрий кулеба, руслан бальбек, дмитрий песков, украина, в мире