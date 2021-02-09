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В Госдуме прокомментировали слова Кулебы об однообразии "русского мира"
В Госдуме прокомментировали слова Кулебы об однообразии "русского мира"
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы про "русский мир", отметив, что именно благодаря ему "украинцы... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T17:27
2021-02-09T17:37
дмитрий кулеба
руслан бальбек
дмитрий песков
украина
в мире
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы про "русский мир", отметив, что именно благодаря ему "украинцы сохранились как нация".Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "русский мир" однообразным и заявил, что России не удастся его внедрить на Украине мягкой силой.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают Украину частью русского мира, и Москве не нравится имеющая место в Киеве линия на отрицание этой общности. Он отмечал, что на Украине живет много русских и русскоговорящих, связанных с русским миром культурными и историческими связями. По словам Пескова, для продвижения идей русского мира на Украине Россия будет придерживаться мягкой силы, никогда не используя методы, противоречащие международному праву.
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дмитрий кулеба, руслан бальбек, дмитрий песков, украина, в мире

В Госдуме прокомментировали слова Кулебы об однообразии "русского мира"

17:27 09.02.2021 (обновлено: 17:37 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы про "русский мир", отметив, что именно благодаря ему "украинцы сохранились как нация".
Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "русский мир" однообразным и заявил, что России не удастся его внедрить на Украине мягкой силой.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают Украину частью русского мира, и Москве не нравится имеющая место в Киеве линия на отрицание этой общности. Он отмечал, что на Украине живет много русских и русскоговорящих, связанных с русским миром культурными и историческими связями. По словам Пескова, для продвижения идей русского мира на Украине Россия будет придерживаться мягкой силы, никогда не используя методы, противоречащие международному праву.
"Дмитрий Кулеба так стремится стать частью Европы, что возлюбил все многообразие западного мира, в первую очередь, конечно, русофобию. Ну и остальные маленькие слабости европейцев, как говорится, в нагрузку - гей-парады, однополые браки и прочую ересь, которую Европа продвигает под видом свободы личности. И видится ему в западном мире многообразие финансовых потоков, и модные тусовки в ЛГБТ-обществе, где он, наверное, желанный гость. И так распирает от счастья главного дипломата Украины, что он с придыханием в голосе заявил о скучности русского мира, благодаря которому, кстати, украинцы сохранились как нация и получили государственность", - сказал Бальбек РИА Новости.
 
Дмитрий КулебаРуслан БальбекДмитрий ПесковУкраинаВ мире
 
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