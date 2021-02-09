Россия впервые за 30 лет отказалась от семинара ОБСЕ по военным доктринам
16:14 09.02.2021 (обновлено: 17:23 09.02.2021)
© AP Photo / Ronald ZakВход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во дворце Хофбург в Вене
© AP Photo / Ronald Zak
Мероприятие проходит раз в пять лет. В этом году его проводят в видеорежиме 9-10 февраля.
Семинар организует председатель форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, которым сейчас являются США.
"Американцы нас приглашали, был запрос. Мы им ответили, что в связи с той обстановкой, которая имеется в данный момент на границах России с проведением учений, полетами разведывательных самолетов Минобороны России считает нецелесообразным участвовать в этом семинаре впервые за 30 лет".
Собеседник агентства подчеркнул, что от России участвует делегация на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями, которая выступит в заключительных ремарках с заявлением по военным доктринам.
Гаврилов уточнил, что в этом семинаре предусмотрено участие на уровне Генштаба.
"Но в условиях, когда они расширение НАТО трактуют как сдерживание России, Минобороны отказалось", — заключил глава делегации.
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