https://ria.ru/20210209/minoborony-1596698089.html

Россия впервые за 30 лет отказалась от семинара ОБСЕ по военным доктринам

Россия впервые за 30 лет отказалась от семинара ОБСЕ по военным доктринам

Министерство обороны впервые за 30 лет отказалось от участия в семинаре ОБСЕ по военным доктринам, сообщил РИА Новости глава делегации России на переговорах по... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T16:14

2021-02-09T16:14

2021-02-09T17:23

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ВЕНА, 9 фев — РИА Новости, Маргарита Костив. Министерство обороны впервые за 30 лет отказалось от участия в семинаре ОБСЕ по военным доктринам, сообщил РИА Новости глава делегации России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов.Мероприятие проходит раз в пять лет. В этом году его проводят в видеорежиме 9-10 февраля.Семинар организует председатель форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, которым сейчас являются США.Собеседник агентства подчеркнул, что от России участвует делегация на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями, которая выступит в заключительных ремарках с заявлением по военным доктринам.Гаврилов уточнил, что в этом семинаре предусмотрено участие на уровне Генштаба."Но в условиях, когда они расширение НАТО трактуют как сдерживание России, Минобороны отказалось", — заключил глава делегации.

https://ria.ru/20201224/kosmos-1590607414.html

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россия, обсе, нато, сша, в мире