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Россия впервые за 30 лет отказалась от семинара ОБСЕ по военным доктринам
Россия впервые за 30 лет отказалась от семинара ОБСЕ по военным доктринам
Министерство обороны впервые за 30 лет отказалось от участия в семинаре ОБСЕ по военным доктринам, сообщил РИА Новости глава делегации России на переговорах по... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T16:14
2021-02-09T17:23
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ВЕНА, 9 фев — РИА Новости, Маргарита Костив. Министерство обороны впервые за 30 лет отказалось от участия в семинаре ОБСЕ по военным доктринам, сообщил РИА Новости глава делегации России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов.Мероприятие проходит раз в пять лет. В этом году его проводят в видеорежиме 9-10 февраля.Семинар организует председатель форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, которым сейчас являются США.Собеседник агентства подчеркнул, что от России участвует делегация на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями, которая выступит в заключительных ремарках с заявлением по военным доктринам.Гаврилов уточнил, что в этом семинаре предусмотрено участие на уровне Генштаба."Но в условиях, когда они расширение НАТО трактуют как сдерживание России, Минобороны отказалось", — заключил глава делегации.
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россия, обсе, нато, сша, в мире

Россия впервые за 30 лет отказалась от семинара ОБСЕ по военным доктринам

16:14 09.02.2021 (обновлено: 17:23 09.02.2021)
 
© AP Photo / Ronald ZakВход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во дворце Хофбург в Вене
Вход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во дворце Хофбург в Вене - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© AP Photo / Ronald Zak
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ВЕНА, 9 фев — РИА Новости, Маргарита Костив. Министерство обороны впервые за 30 лет отказалось от участия в семинаре ОБСЕ по военным доктринам, сообщил РИА Новости глава делегации России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов.
Мероприятие проходит раз в пять лет. В этом году его проводят в видеорежиме 9-10 февраля.
Семинар организует председатель форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, которым сейчас являются США.
"Американцы нас приглашали, был запрос. Мы им ответили, что в связи с той обстановкой, которая имеется в данный момент на границах России с проведением учений, полетами разведывательных самолетов Минобороны России считает нецелесообразным участвовать в этом семинаре впервые за 30 лет".
Константин Гаврилов
Собеседник агентства подчеркнул, что от России участвует делегация на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями, которая выступит в заключительных ремарках с заявлением по военным доктринам.
Гаврилов уточнил, что в этом семинаре предусмотрено участие на уровне Генштаба.
"Но в условиях, когда они расширение НАТО трактуют как сдерживание России, Минобороны отказалось", — заключил глава делегации.
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