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Правительство увеличит выделяемые на зарплату медиков в регионах средства
Правительство увеличит выделяемые на зарплату медиков в регионах средства
Объем средств, резервируемых в межбюджетных трансфертах территориальным фондам ОМС для зарплат врачам и среднему медперсоналу, вырастет с 15 до 20%, заявил... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T10:36
2021-02-09T10:36
2021-02-09T10:36
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Объем средств, резервируемых в межбюджетных трансфертах территориальным фондам ОМС для зарплат врачам и среднему медперсоналу, вырастет с 15 до 20%, заявил премьер РФ Михаил Мишустин."Правительство скорректировало правила предоставления межбюджетных трансфертов территориальным фондам обязательного медицинского страхования на оплату труда врачей и среднего персонала. При расчёте их объёма будет учитываться, сколько времени проработали новые медицинские работники. Размер резерва, который идёт на финансирование их заработной платы, вырастет с 15 до 20%", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.По его словам, Минздрав определит виды медицинских организаций, которые смогут воспользоваться этими средствами, на основании заявок самих больниц и поликлиник."Все это повысит эффективность расходования средств фондов, ускорит перечисление средств, чтобы медики получали их без задержек", - добавил он.
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россия, здоровье - общество, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости.
Объем средств, резервируемых в межбюджетных трансфертах территориальным фондам ОМС для зарплат врачам и среднему медперсоналу, вырастет с 15 до 20%, заявил премьер РФ Михаил Мишустин
.
"Правительство скорректировало правила предоставления межбюджетных трансфертов территориальным фондам обязательного медицинского страхования на оплату труда врачей и среднего персонала. При расчёте их объёма будет учитываться, сколько времени проработали новые медицинские работники. Размер резерва, который идёт на финансирование их заработной платы, вырастет с 15 до 20%", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
По его словам, Минздрав определит виды медицинских организаций, которые смогут воспользоваться этими средствами, на основании заявок самих больниц и поликлиник.
"Все это повысит эффективность расходования средств фондов, ускорит перечисление средств, чтобы медики получали их без задержек", - добавил он.