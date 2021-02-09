https://ria.ru/20210209/mediki-1596630134.html

Правительство увеличит выделяемые на зарплату медиков в регионах средства

Правительство увеличит выделяемые на зарплату медиков в регионах средства

Объем средств, резервируемых в межбюджетных трансфертах территориальным фондам ОМС для зарплат врачам и среднему медперсоналу, вырастет с 15 до 20%, заявил... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T10:36

2021-02-09T10:36

2021-02-09T10:36

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Объем средств, резервируемых в межбюджетных трансфертах территориальным фондам ОМС для зарплат врачам и среднему медперсоналу, вырастет с 15 до 20%, заявил премьер РФ Михаил Мишустин."Правительство скорректировало правила предоставления межбюджетных трансфертов территориальным фондам обязательного медицинского страхования на оплату труда врачей и среднего персонала. При расчёте их объёма будет учитываться, сколько времени проработали новые медицинские работники. Размер резерва, который идёт на финансирование их заработной платы, вырастет с 15 до 20%", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.По его словам, Минздрав определит виды медицинских организаций, которые смогут воспользоваться этими средствами, на основании заявок самих больниц и поликлиник."Все это повысит эффективность расходования средств фондов, ускорит перечисление средств, чтобы медики получали их без задержек", - добавил он.

https://ria.ru/20210201/vyplaty-1595536257.html

россия

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2021

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россия, здоровье - общество, михаил мишустин, общество