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https://ria.ru/20210209/matkapital-1596648612.html
Эксперты оценили идею инвестировать материнский капитал в ценные бумаги
Эксперты оценили идею инвестировать материнский капитал в ценные бумаги
Эксперты оценили идею инвестировать материнский капитал в ценные бумаги
2021-02-09T12:08
2021-02-09T12:08
россия
облигации федерального займа (офз)
материнский капитал
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Маткапитал было бы целесообразно инвестировать в облигации федерального займа России или негосударственные пенсионные фонды, считают опрошенные РИА Новости аналитики.Ранее во вторник газета РБК сообщила, что российские власти думают о расширении способов использования маткапитала: среди идей обсуждается предложение дать право вкладывать его в бумаги с минимальным риском и пенсионные резервы НПФ."В настоящее время 95% средств маткапитала идет на погашение ипотеки. Данная статистика логична, поскольку основными получателями являются молодые семье, которые решают жилищный вопрос. Предложение об инвестировании в консервативные инструменты, к примеру, это могут быть ОФЗ, привязанные к инфляции, позволят увеличить инвестиционные горизонты", - говорит управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.Учитывая общий объем средств, направляемый каждый год на выплату маткапитала в России, и то, что 95% уходит на недвижимость, возможный дополнительный приток инвестиций на фондовый рынок может составить порядка 15-20 миллиардов рублей в год, отметил эксперт."Скорее всего, если эта инициатива и будет принята, то возможность инвестировать средства маткапитала будет только в НПФ и ОФЗ. В условиях повышения градуса международных отношений с Западом и США, новые размещения ОФЗ могут столкнуться с недостатком спроса. А в данном случае обеспечится дополнительный приток ликвидности на рынок ОФЗ", - считает член совета директоров компании Vax Capital AG Кирилл Вихлянцев.Он добавил, что инвестирование маткапитала в более сложные инструменты или корпоративные облигации потребует большого времени для изучения рынка и анализа портфеля, которое у молодых родителей вряд ли будет. При этом вкладывать бюджетные средства в иностранные ценные бумаги "было бы нелогично".
https://ria.ru/20210209/matkapital-1596620177.html
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россия, облигации федерального займа (офз), материнский капитал, общество

Эксперты оценили идею инвестировать материнский капитал в ценные бумаги

12:08 09.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПродажа облигаций федерального займа частным лицам в одном из отделений Сбербанка
Продажа облигаций федерального займа частным лицам в одном из отделений Сбербанка - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Эксперты оценили идею инвестировать материнский капитал в ценные бумаги
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Маткапитал было бы целесообразно инвестировать в облигации федерального займа России или негосударственные пенсионные фонды, считают опрошенные РИА Новости аналитики.
Ранее во вторник газета РБК сообщила, что российские власти думают о расширении способов использования маткапитала: среди идей обсуждается предложение дать право вкладывать его в бумаги с минимальным риском и пенсионные резервы НПФ.
Посетительница возле информационного стенда о материнском капитале в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
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В СФ поддержали идею использовать маткапитал для вложений в ценные бумаги
"В настоящее время 95% средств маткапитала идет на погашение ипотеки. Данная статистика логична, поскольку основными получателями являются молодые семье, которые решают жилищный вопрос. Предложение об инвестировании в консервативные инструменты, к примеру, это могут быть ОФЗ, привязанные к инфляции, позволят увеличить инвестиционные горизонты", - говорит управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
Учитывая общий объем средств, направляемый каждый год на выплату маткапитала в России, и то, что 95% уходит на недвижимость, возможный дополнительный приток инвестиций на фондовый рынок может составить порядка 15-20 миллиардов рублей в год, отметил эксперт.
"Скорее всего, если эта инициатива и будет принята, то возможность инвестировать средства маткапитала будет только в НПФ и ОФЗ. В условиях повышения градуса международных отношений с Западом и США, новые размещения ОФЗ могут столкнуться с недостатком спроса. А в данном случае обеспечится дополнительный приток ликвидности на рынок ОФЗ", - считает член совета директоров компании Vax Capital AG Кирилл Вихлянцев.
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Он добавил, что инвестирование маткапитала в более сложные инструменты или корпоративные облигации потребует большого времени для изучения рынка и анализа портфеля, которое у молодых родителей вряд ли будет. При этом вкладывать бюджетные средства в иностранные ценные бумаги "было бы нелогично".
 
Россияоблигации федерального займа (ОФЗ)Материнский капиталОбщество
 
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