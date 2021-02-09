https://ria.ru/20210209/matkapital-1596648612.html

Эксперты оценили идею инвестировать материнский капитал в ценные бумаги

Эксперты оценили идею инвестировать материнский капитал в ценные бумаги

Эксперты оценили идею инвестировать материнский капитал в ценные бумаги

2021-02-09T12:08

2021-02-09T12:08

2021-02-09T12:08

россия

облигации федерального займа (офз)

материнский капитал

общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Маткапитал было бы целесообразно инвестировать в облигации федерального займа России или негосударственные пенсионные фонды, считают опрошенные РИА Новости аналитики.Ранее во вторник газета РБК сообщила, что российские власти думают о расширении способов использования маткапитала: среди идей обсуждается предложение дать право вкладывать его в бумаги с минимальным риском и пенсионные резервы НПФ."В настоящее время 95% средств маткапитала идет на погашение ипотеки. Данная статистика логична, поскольку основными получателями являются молодые семье, которые решают жилищный вопрос. Предложение об инвестировании в консервативные инструменты, к примеру, это могут быть ОФЗ, привязанные к инфляции, позволят увеличить инвестиционные горизонты", - говорит управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.Учитывая общий объем средств, направляемый каждый год на выплату маткапитала в России, и то, что 95% уходит на недвижимость, возможный дополнительный приток инвестиций на фондовый рынок может составить порядка 15-20 миллиардов рублей в год, отметил эксперт."Скорее всего, если эта инициатива и будет принята, то возможность инвестировать средства маткапитала будет только в НПФ и ОФЗ. В условиях повышения градуса международных отношений с Западом и США, новые размещения ОФЗ могут столкнуться с недостатком спроса. А в данном случае обеспечится дополнительный приток ликвидности на рынок ОФЗ", - считает член совета директоров компании Vax Capital AG Кирилл Вихлянцев.Он добавил, что инвестирование маткапитала в более сложные инструменты или корпоративные облигации потребует большого времени для изучения рынка и анализа портфеля, которое у молодых родителей вряд ли будет. При этом вкладывать бюджетные средства в иностранные ценные бумаги "было бы нелогично".

https://ria.ru/20210209/matkapital-1596620177.html

https://ria.ru/20191127/1561567659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, облигации федерального займа (офз), материнский капитал, общество