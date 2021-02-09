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РБК: в России могут разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги
РБК: в России могут разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги
В российском правительстве обсудили возможность использования маткапитала для инвестиций в ценные бумаги с минимальным риском. Об этом сообщает РБК со ссылкой... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T02:21
2021-02-09T02:51
россия
материнский капитал
министерство финансов рф (минфин россии)
андрей белоусов
экономика
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В России могут разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В российском правительстве обсудили возможность использования маткапитала для инвестиций в ценные бумаги с минимальным риском. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в кабмине и протокол совещания.Как отмечается, средства позволят размещать в специальные банковские или брокерские продукты, такие как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации от госкомпаний или госбанков.Кроме того, по информации агентства, в обсуждении предлагалось дать россиянам право вкладывать материнский капитал в пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов.Однако уточняется, что после обсуждения в кабмине, инициативу отправили на доработку. В частности, ряду ведомств — Минэкономразвития, Минтруду, Минфину и Банку России — поручили дополнительно проработать вопрос инвестирования маткапитала в финансовые инструменты, в том числе биржевые, либо исключить эту идею из проекта "Дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития".
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россия, материнский капитал, министерство финансов рф (минфин россии), андрей белоусов, экономика

РБК: в России могут разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги

02:21 09.02.2021 (обновлено: 02:51 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖенщина с детской коляской в парке
Женщина с детской коляской в парке - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В российском правительстве обсудили возможность использования маткапитала для инвестиций в ценные бумаги с минимальным риском. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в кабмине и протокол совещания.
Как отмечается, средства позволят размещать в специальные банковские или брокерские продукты, такие как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации от госкомпаний или госбанков.
Кроме того, по информации агентства, в обсуждении предлагалось дать россиянам право вкладывать материнский капитал в пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов.
Однако уточняется, что после обсуждения в кабмине, инициативу отправили на доработку. В частности, ряду ведомств — Минэкономразвития, Минтруду, Минфину и Банку России — поручили дополнительно проработать вопрос инвестирования маткапитала в финансовые инструменты, в том числе биржевые, либо исключить эту идею из проекта "Дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития".
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