https://ria.ru/20210209/matkapital-1596604652.html
РБК: в России могут разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги
РБК: в России могут разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги
В российском правительстве обсудили возможность использования маткапитала для инвестиций в ценные бумаги с минимальным риском. Об этом сообщает РБК со ссылкой... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T02:21
2021-02-09T02:21
2021-02-09T02:51
россия
материнский капитал
министерство финансов рф (минфин россии)
андрей белоусов
экономика
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В России могут разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В российском правительстве обсудили возможность использования маткапитала для инвестиций в ценные бумаги с минимальным риском. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в кабмине и протокол совещания.Как отмечается, средства позволят размещать в специальные банковские или брокерские продукты, такие как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации от госкомпаний или госбанков.Кроме того, по информации агентства, в обсуждении предлагалось дать россиянам право вкладывать материнский капитал в пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов.Однако уточняется, что после обсуждения в кабмине, инициативу отправили на доработку. В частности, ряду ведомств — Минэкономразвития, Минтруду, Минфину и Банку России — поручили дополнительно проработать вопрос инвестирования маткапитала в финансовые инструменты, в том числе биржевые, либо исключить эту идею из проекта "Дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития".
https://realty.ria.ru/20210112/matkapital-1592695974.html
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россия, материнский капитал, министерство финансов рф (минфин россии), андрей белоусов, экономика