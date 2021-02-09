https://ria.ru/20210209/matkapital-1596604652.html

РБК: в России могут разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги

РБК: в России могут разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги

В российском правительстве обсудили возможность использования маткапитала для инвестиций в ценные бумаги с минимальным риском. Об этом сообщает РБК со ссылкой... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T02:21

2021-02-09T02:21

2021-02-09T02:51

россия

материнский капитал

министерство финансов рф (минфин россии)

андрей белоусов

экономика

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В России могут разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В российском правительстве обсудили возможность использования маткапитала для инвестиций в ценные бумаги с минимальным риском. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в кабмине и протокол совещания.Как отмечается, средства позволят размещать в специальные банковские или брокерские продукты, такие как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации от госкомпаний или госбанков.Кроме того, по информации агентства, в обсуждении предлагалось дать россиянам право вкладывать материнский капитал в пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов.Однако уточняется, что после обсуждения в кабмине, инициативу отправили на доработку. В частности, ряду ведомств — Минэкономразвития, Минтруду, Минфину и Банку России — поручили дополнительно проработать вопрос инвестирования маткапитала в финансовые инструменты, в том числе биржевые, либо исключить эту идею из проекта "Дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития".

https://realty.ria.ru/20210112/matkapital-1592695974.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, материнский капитал, министерство финансов рф (минфин россии), андрей белоусов, экономика