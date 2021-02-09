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https://ria.ru/20210209/mars-1596669800.html
На Марсе обнаружены значительные ресурсы водяного льда
На Марсе обнаружены значительные ресурсы водяного льда
Ученые из проекта SWIM опубликовали подробную карту ресурсов погребенного льда в северном полушарии Марса. На ней впервые обозначены площади распространения... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T13:58
2021-02-09T14:48
наука
марс
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Ученые из проекта SWIM опубликовали подробную карту ресурсов погребенного льда в северном полушарии Марса. На ней впервые обозначены площади распространения водяного льда в средних широтах, где в будущем планируют разместить марсианскую базу для постоянного проживания людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.Цель проекта SWIM (Subsurface Water Ice Mapping) — составить карты потенциальных погребенных ледяных отложений для облегчения выбора мест высадки на Марс. Лед — это критически важный ресурс, который необходим для многих аспектов функционирования марсианской базы — как источник воды для людей и растений, выращиваемых для питания; для производства бытового метанового топлива и воздуха для дыхания. Но самое главное — из водного льда можно получать топливо для обратного путешествия на Землю."Взять с собой все топливо, необходимое для полета к Марсу и обратно, в принципе невозможно. Поэтому практически каждый проект марсианской миссии рассматривает использование местных ресурсов в качестве топлива", — приводятся в пресс-релизе Планетологического института США слова ведущего автора статьи Гарета Моргана (Gareth Morgan).Ученые объединили в своем исследовании наборы данных, полученных с нескольких космических аппаратов НАСА — Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Odyssey и Mars Global Surveyor, и обработали их по единому, специально разработанному для этого проекта алгоритму. Новый метод позволил в количественных показателях оценить вероятность образования погребенного льда для различных районов на поверхности Марса.Наибольший интерес для исследователей представляли средние широты северного полушария, где могут в сочетании присутствовать два главных фактора, необходимых для развертывания постоянной базы — достаточное количество солнечного света и значительные ресурсы водяного льда."Марс — ледяная планета, и это хорошая новость. Задача состоит в том, чтобы найти лед на широте, подходящей для места высадки человека, — объясняет Морган. — Предыдущие исследования показали, что лед, погребенный на глубине до трех метров от поверхности, должен быть стабильным на широтах выше 50 градусов в каждом полушарии, но эти регионы более холодные и подвержены долгим сезонам продолжительной ночи. В более низких широтах теплее, здесь приемлемая продолжительность ночи и много солнечной радиации для выработки электроэнергии". Составленная учеными карта плотности льда показывает, что в северном полушарии есть области, где зона современной стабильности льда в средних широтах достаточно широкая. Обнаруженный лед залегает на глубине от нескольких сантиметров до примерно одного километра.Авторы использовали данные пяти независимых методов дистанционного зондирования: нейтронной спектроскопии, термического анализа, радиолокационного анализа поверхности, радиолокационного анализа диэлектрических свойств подповерхностного состава и геоморфологического картирование перигляциальных структур. Правильность своей методологии авторы сверяли с местами свежих ледяных обнажений, недавно обнаруженных космическим кораблем Mars Reconnaissance Orbiter."При анализе каждого из этих пяти наборов данных мы пытались выделить свойства геологической среды, которые предоставляют косвенные данные о наличии или отсутствии льда, — отмечает Морган. — Например, мы используем наборы тепловых данных для поиска регионов с высокой подповерхностной тепловой инерцией, совместимой со льдом, в то время как радиолокационный анализ поверхности применялся для отслеживания наличия ледоподобных материалов с низкой плотностью".Исследователи отмечают, что проект SWIM не ставит своей целью выбор конкретного участка для развертывания базы на Марсе, а только намечает наиболее подходящие для этого области.
https://ria.ru/20210205/veschestvo-1596149478.html
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марс, космос - риа наука, наса, сша

На Марсе обнаружены значительные ресурсы водяного льда

13:58 09.02.2021 (обновлено: 14:48 09.02.2021)
 
© PSIКарты северной полярной области Марса. Слева: серым — зона устойчивости льда, фиолетовым — области исследования SWIM. Справа: степень согласованности различных методов, подтверждающих наличие (синим) или отсутствие (красным) погребенного льда
Карты северной полярной области Марса. Слева: серым — зона устойчивости льда, фиолетовым — области исследования SWIM. Справа: степень согласованности различных методов, подтверждающих наличие (синим) или отсутствие (красным) погребенного льда - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© PSI
Карты северной полярной области Марса. Слева: серым — зона устойчивости льда, фиолетовым — области исследования SWIM. Справа: степень согласованности различных методов, подтверждающих наличие (синим) или отсутствие (красным) погребенного льда
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Ученые из проекта SWIM опубликовали подробную карту ресурсов погребенного льда в северном полушарии Марса. На ней впервые обозначены площади распространения водяного льда в средних широтах, где в будущем планируют разместить марсианскую базу для постоянного проживания людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.
Цель проекта SWIM (Subsurface Water Ice Mapping) — составить карты потенциальных погребенных ледяных отложений для облегчения выбора мест высадки на Марс. Лед — это критически важный ресурс, который необходим для многих аспектов функционирования марсианской базы — как источник воды для людей и растений, выращиваемых для питания; для производства бытового метанового топлива и воздуха для дыхания. Но самое главное — из водного льда можно получать топливо для обратного путешествия на Землю.
"Взять с собой все топливо, необходимое для полета к Марсу и обратно, в принципе невозможно. Поэтому практически каждый проект марсианской миссии рассматривает использование местных ресурсов в качестве топлива", — приводятся в пресс-релизе Планетологического института США слова ведущего автора статьи Гарета Моргана (Gareth Morgan).
Ученые объединили в своем исследовании наборы данных, полученных с нескольких космических аппаратов НАСА — Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Odyssey и Mars Global Surveyor, и обработали их по единому, специально разработанному для этого проекта алгоритму. Новый метод позволил в количественных показателях оценить вероятность образования погребенного льда для различных районов на поверхности Марса.
Наибольший интерес для исследователей представляли средние широты северного полушария, где могут в сочетании присутствовать два главных фактора, необходимых для развертывания постоянной базы — достаточное количество солнечного света и значительные ресурсы водяного льда.
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"Марс — ледяная планета, и это хорошая новость. Задача состоит в том, чтобы найти лед на широте, подходящей для места высадки человека, — объясняет Морган. — Предыдущие исследования показали, что лед, погребенный на глубине до трех метров от поверхности, должен быть стабильным на широтах выше 50 градусов в каждом полушарии, но эти регионы более холодные и подвержены долгим сезонам продолжительной ночи. В более низких широтах теплее, здесь приемлемая продолжительность ночи и много солнечной радиации для выработки электроэнергии".
Составленная учеными карта плотности льда показывает, что в северном полушарии есть области, где зона современной стабильности льда в средних широтах достаточно широкая. Обнаруженный лед залегает на глубине от нескольких сантиметров до примерно одного километра.
Авторы использовали данные пяти независимых методов дистанционного зондирования: нейтронной спектроскопии, термического анализа, радиолокационного анализа поверхности, радиолокационного анализа диэлектрических свойств подповерхностного состава и геоморфологического картирование перигляциальных структур. Правильность своей методологии авторы сверяли с местами свежих ледяных обнажений, недавно обнаруженных космическим кораблем Mars Reconnaissance Orbiter.
"При анализе каждого из этих пяти наборов данных мы пытались выделить свойства геологической среды, которые предоставляют косвенные данные о наличии или отсутствии льда, — отмечает Морган. — Например, мы используем наборы тепловых данных для поиска регионов с высокой подповерхностной тепловой инерцией, совместимой со льдом, в то время как радиолокационный анализ поверхности применялся для отслеживания наличия ледоподобных материалов с низкой плотностью".
Исследователи отмечают, что проект SWIM не ставит своей целью выбор конкретного участка для развертывания базы на Марсе, а только намечает наиболее подходящие для этого области.
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