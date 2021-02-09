https://ria.ru/20210209/mank-1596627804.html

Фильм "Манк" получил рекордное число номинаций на премию кинокритиков США

Фильм "Манк" получил рекордное число номинаций на премию кинокритиков США

Картина "Манк" завоевала 12 номинаций на премию кинокритиков США Critics` Choice Awards, сообщили организаторы в понедельник. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T10:28

2021-02-09T10:28

2021-02-09T10:28

культура

зендая

чедвик боузман

кино и сериалы

новости культуры

том хэнкс

энтони хопкинс

гэри олдман

бен аффлек

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ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Картина "Манк" завоевала 12 номинаций на премию кинокритиков США Critics` Choice Awards, сообщили организаторы в понедельник.26-ая церемония вручения награды, учрежденной Ассоциацией кинокритиков вещательных компаний (Broadcast Film Critics Association, BFCA) Critics' Choice Awards ("Выбор критиков"), состоится 7 марта.Лидером по числу номинаций в этом году стала черно-белая картина "Манк", представленная в том числе в категориях "Лучшая картина", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучший сценарий", "Лучшая режиссура" и "Лучшая операторская работа". Десять номинаций кинокритиков завоевала картина корейского режиссера "Минари", она также представлена в категории "Лучший фильм", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучший сценарий", "Лучшая режиссура" и "Лучший фильм на иностранном языке".За звание "Лучшей картины года" по версии кинокритиков будут также бороться "Пятеро одной крови", "Ма Рейни: мать блюза", "Новости со всех концов света", "Земля кочевников", "Одна ночь в Майами", "Девушка, подающая надежды", "Звук металла" и "Суд над чикагской семеркой".За актерскую работу среди мужчин номинированы Бен Аффлек ("Путь домой"), Риз Ахмед ("Звук металла"), Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза"), Том Хэнкс ("Новости со всех концов света"), Энтони Хопкинс ("Отец"), Делрой Линдо ("Пятеро одной крови"), Гэри Олдман ("Манк") и Стивен Ен ("Минари"). Чедвик Боузман также удостоен номинации за роль второго плана в картине "Пятеро одной крови".Номинации за "Лучшую женскую роль" в этом году удостоены Виола Дэвис ("Ма Рейни: мать блюза"), Андра Дэй ("Соединённые Штаты против Билли Холидей"), Сидни Фланиган ("Никогда, редко, иногда, всегда"), Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины"), Фрэнсис Макдорманд ("Земля кочевников"), Кэрри Маллиган ("Девушка, подающая надежды") и Зендая за "Малкольм и Мари". Сразу две номинации премии кинокритиков также получила Оливия Колман – она поборется за награду за роль второго плана в драме "Отец", и за главную женскую роль в сериале "Корона".BFCA - крупнейшая профессиональная организация, объединяющая кинокритиков США и Канады, премия Critics' Choice была основана в 1995 году.

https://ria.ru/20201205/mank-1587720313.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210203/globus-1595907711.html

https://ria.ru/20210208/serialy-1596210738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зендая, чедвик боузман, кино и сериалы, новости культуры, том хэнкс, энтони хопкинс, гэри олдман, бен аффлек, сша