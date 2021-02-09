https://ria.ru/20210209/mamonov-1596649896.html

40 дней комы: Петр Мамонов рассказал, что чувствовал "за порогом"

40 дней комы: Петр Мамонов рассказал, что чувствовал "за порогом"

Актер театра и кино Петр Мамонов в новом выпуске передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым рассказал о том, как пережил клиническую смерть. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T14:09

2021-02-09T14:09

2021-02-09T14:09

борис корчевников

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Актер театра и кино Петр Мамонов в новом выпуске передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым рассказал о том, как пережил клиническую смерть. Во время беседы ведущий попросил вывести на экран эпизод из фильма "Игла" (1988 год) с Виктором Цоем, где героя Мамонова окружают в бассейне. На груди у него зрители видят большой шрам.Оказалось, что его актер получил во время пьяной драки, после которой впал в кому на 40 дней. Ему тогда было всего 25 лет.По словам актера, когда врачи стали буквально вытаскивать его с того света и выводить из комы, он не хотел возвращаться в эту жизнь.Когда он все же вернулся к жизни, то сразу пошел на костылях в пивную, расположенную напротив больницы, и с порога сказал: "Инвалиду без очереди". Сейчас актер, который до 45 лет вел разгульный образ жизни, злоупотреблял алкоголем и другими веществами, не очень любит вспоминать то время.

https://ria.ru/20210208/tsoy-1596502980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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борис корчевников, виктор цой, новости культуры, знаменитости, звезды, петр мамонов