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https://ria.ru/20210209/mamonov-1596649896.html
40 дней комы: Петр Мамонов рассказал, что чувствовал "за порогом"
40 дней комы: Петр Мамонов рассказал, что чувствовал "за порогом"
Актер театра и кино Петр Мамонов в новом выпуске передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым рассказал о том, как пережил клиническую смерть. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T14:09
2021-02-09T14:09
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Актер театра и кино Петр Мамонов в новом выпуске передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым рассказал о том, как пережил клиническую смерть. Во время беседы ведущий попросил вывести на экран эпизод из фильма "Игла" (1988 год) с Виктором Цоем, где героя Мамонова окружают в бассейне. На груди у него зрители видят большой шрам.Оказалось, что его актер получил во время пьяной драки, после которой впал в кому на 40 дней. Ему тогда было всего 25 лет.По словам актера, когда врачи стали буквально вытаскивать его с того света и выводить из комы, он не хотел возвращаться в эту жизнь.Когда он все же вернулся к жизни, то сразу пошел на костылях в пивную, расположенную напротив больницы, и с порога сказал: "Инвалиду без очереди". Сейчас актер, который до 45 лет вел разгульный образ жизни, злоупотреблял алкоголем и другими веществами, не очень любит вспоминать то время.
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борис корчевников, виктор цой, новости культуры, знаменитости, звезды, петр мамонов

40 дней комы: Петр Мамонов рассказал, что чувствовал "за порогом"

14:09 09.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоэт и музыкант Петр Мамонов в своей домашней студии
Поэт и музыкант Петр Мамонов в своей домашней студии - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Актер театра и кино Петр Мамонов в новом выпуске передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым рассказал о том, как пережил клиническую смерть.
Во время беседы ведущий попросил вывести на экран эпизод из фильма "Игла" (1988 год) с Виктором Цоем, где героя Мамонова окружают в бассейне. На груди у него зрители видят большой шрам.
Оказалось, что его актер получил во время пьяной драки, после которой впал в кому на 40 дней. Ему тогда было всего 25 лет.

"У меня было проткнуто легкое. Я потерял много крови", — рассказал Мамонов.

По словам актера, когда врачи стали буквально вытаскивать его с того света и выводить из комы, он не хотел возвращаться в эту жизнь.

"Я ничего не видел за этим порогом, но помню одно ощущение: отступила боль и наступил покой. Все залито серым... и покой", — вспоминает актер.

Когда он все же вернулся к жизни, то сразу пошел на костылях в пивную, расположенную напротив больницы, и с порога сказал: "Инвалиду без очереди".
Сейчас актер, который до 45 лет вел разгульный образ жизни, злоупотреблял алкоголем и другими веществами, не очень любит вспоминать то время.

"Это все было с каким-то другим человеком, не со мной", — говорит Петр Мамонов и добавляет, что никогда не поздно изменить жизнь в лучшую сторону.

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