https://ria.ru/20210209/lukashenko-1596723273.html

На новом сайте Лукашенко рассказали детям, как стать президентом

На новом сайте Лукашенко рассказали детям, как стать президентом

Советы для детей о том, как стать главой государства, появились во вторник на новом официальном сайте президента Белоруссии Александра Лукашенко. Согласно им,... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T18:22

2021-02-09T18:22

2021-02-09T18:22

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580640577_0:0:3270:1840_1920x0_80_0_0_e503349bd41f2e7ad53e3637befee939.jpg

МИНСК, 9 фев - РИА Новости. Советы для детей о том, как стать главой государства, появились во вторник на новом официальном сайте президента Белоруссии Александра Лукашенко. Согласно им, надо многому учиться и быть патриотом.Новый официальный интернет-портал президента Белоруссии представила во вторник пресс-служба белорусского лидера. Согласно ее информации, сайт разработан белорусскими IT-специалистами, создавался за счет средств Парка высоких технологий без использования бюджетного финансирования. На сайте появились новые страницы и разделы, в том числе раздел "Президент - детям", который содержит, как отметили в пресс-службе, "познавательную адаптированную информацию о государственном устройстве, символике, конституции, истории Беларуси и правах ребенка".Там говорится, что президент Белоруссии обладает множеством полномочий, является главой государства, гарантом конституции, прав и свобод человека и гражданина. "Это большая ответственность и тяжелый каждодневный труд", - подчеркнули на сайте.

https://ria.ru/20210209/lukashenko-1596706139.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире