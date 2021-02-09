На новом сайте Лукашенко рассказали детям, как стать президентом
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
МИНСК, 9 фев - РИА Новости. Советы для детей о том, как стать главой государства, появились во вторник на новом официальном сайте президента Белоруссии Александра Лукашенко. Согласно им, надо многому учиться и быть патриотом.
Новый официальный интернет-портал президента Белоруссии представила во вторник пресс-служба белорусского лидера. Согласно ее информации, сайт разработан белорусскими IT-специалистами, создавался за счет средств Парка высоких технологий без использования бюджетного финансирования. На сайте появились новые страницы и разделы, в том числе раздел "Президент - детям", который содержит, как отметили в пресс-службе, "познавательную адаптированную информацию о государственном устройстве, символике, конституции, истории Беларуси и правах ребенка".
"Для того, чтобы стать главой государства, нужно многому учиться, иметь широкий кругозор, любить свою страну и стремиться сделать ее лучше. Говоря простыми словами, нужно быть гражданином и патриотом своей родной Беларуси", - отмечается на одной из страниц раздела.
Там говорится, что президент Белоруссии обладает множеством полномочий, является главой государства, гарантом конституции, прав и свобод человека и гражданина. "Это большая ответственность и тяжелый каждодневный труд", - подчеркнули на сайте.