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На новом сайте Лукашенко рассказали детям, как стать президентом
На новом сайте Лукашенко рассказали детям, как стать президентом
Советы для детей о том, как стать главой государства, появились во вторник на новом официальном сайте президента Белоруссии Александра Лукашенко. Согласно им,... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T18:22
2021-02-09T18:22
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 9 фев - РИА Новости. Советы для детей о том, как стать главой государства, появились во вторник на новом официальном сайте президента Белоруссии Александра Лукашенко. Согласно им, надо многому учиться и быть патриотом.Новый официальный интернет-портал президента Белоруссии представила во вторник пресс-служба белорусского лидера. Согласно ее информации, сайт разработан белорусскими IT-специалистами, создавался за счет средств Парка высоких технологий без использования бюджетного финансирования. На сайте появились новые страницы и разделы, в том числе раздел "Президент - детям", который содержит, как отметили в пресс-службе, "познавательную адаптированную информацию о государственном устройстве, символике, конституции, истории Беларуси и правах ребенка".Там говорится, что президент Белоруссии обладает множеством полномочий, является главой государства, гарантом конституции, прав и свобод человека и гражданина. "Это большая ответственность и тяжелый каждодневный труд", - подчеркнули на сайте.
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

На новом сайте Лукашенко рассказали детям, как стать президентом

18:22 09.02.2021
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 9 фев - РИА Новости. Советы для детей о том, как стать главой государства, появились во вторник на новом официальном сайте президента Белоруссии Александра Лукашенко. Согласно им, надо многому учиться и быть патриотом.
Новый официальный интернет-портал президента Белоруссии представила во вторник пресс-служба белорусского лидера. Согласно ее информации, сайт разработан белорусскими IT-специалистами, создавался за счет средств Парка высоких технологий без использования бюджетного финансирования. На сайте появились новые страницы и разделы, в том числе раздел "Президент - детям", который содержит, как отметили в пресс-службе, "познавательную адаптированную информацию о государственном устройстве, символике, конституции, истории Беларуси и правах ребенка".

"Для того, чтобы стать главой государства, нужно многому учиться, иметь широкий кругозор, любить свою страну и стремиться сделать ее лучше. Говоря простыми словами, нужно быть гражданином и патриотом своей родной Беларуси", - отмечается на одной из страниц раздела.

Там говорится, что президент Белоруссии обладает множеством полномочий, является главой государства, гарантом конституции, прав и свобод человека и гражданина. "Это большая ответственность и тяжелый каждодневный труд", - подчеркнули на сайте.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
Вчера, 17:04
В Белоруссии заработал новый сайт Лукашенко с фотографиями детей и внуков
 
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