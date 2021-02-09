https://ria.ru/20210209/lukashenko-1596706139.html

В Белоруссии заработал новый сайт Лукашенко с фотографиями детей и внуков

В Белоруссии заработал новый сайт Лукашенко с фотографиями детей и внуков

Новый сайт президента Белоруссии Александра Лукашенко заработал во вторник, там его пресс-служба, помимо рабочих новостей, разместила архивные и современные... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T17:04

2021-02-09T17:04

2021-02-09T17:04

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347970_0:108:2079:1277_1920x0_80_0_0_f410c9d3d592b7dd84050d826bd7f05d.jpg

МИНСК, 9 фев - РИА Новости. Новый сайт президента Белоруссии Александра Лукашенко заработал во вторник, там его пресс-служба, помимо рабочих новостей, разместила архивные и современные снимки главы государства, а также фото его детей и внуков.Фотографии размещены в новом разделе сайта, который называется "Президент без галстука". Там, в частности, сообщается, что у Лукашенко трое сыновей (Виктор, Дмитрий и Николай) и семеро внуков, размещены новые фото президента в окружении членов семьи и старые черно-белые снимки, когда его дети были маленькими. В том числе опубликовано архивное фото Лукашенко без усов, где он облачен в военную форму.Отмечается, что у старшего сына Виктора две дочери и два сына, у Дмитрия – три дочери. Младший сын Николай – школьник, летом 2020 года окончил девятый класс. "Сыновья президента – опора и поддержка, неизменно рядом на государственных мероприятиях и, конечно же, в уютном семейном кругу", - говорится в сообщении, которое сопровождает фото.В разделе "Президент без галстука" также рассказывается, что Лукашенко "часто и охотно работает на земле", передает эту традицию "всем, кто находится рядом". Сообщается, что в президентском хозяйстве есть животные - лошади и коровы, козы и овцы, кролики, птица, коты и собаки.Кроме того, идет речь о спортивных увлечениях главы белорусского государства, его малой родине и трудностях, с которыми Лукашенко доводилось сталкиваться в детские годы.

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире