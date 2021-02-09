https://ria.ru/20210209/lukashenko-1596706139.html
В Белоруссии заработал новый сайт Лукашенко с фотографиями детей и внуков
В Белоруссии заработал новый сайт Лукашенко с фотографиями детей и внуков
Новый сайт президента Белоруссии Александра Лукашенко заработал во вторник, там его пресс-служба, помимо рабочих новостей, разместила архивные и современные... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T17:04
2021-02-09T17:04
2021-02-09T17:04
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 9 фев - РИА Новости. Новый сайт президента Белоруссии Александра Лукашенко заработал во вторник, там его пресс-служба, помимо рабочих новостей, разместила архивные и современные снимки главы государства, а также фото его детей и внуков.Фотографии размещены в новом разделе сайта, который называется "Президент без галстука". Там, в частности, сообщается, что у Лукашенко трое сыновей (Виктор, Дмитрий и Николай) и семеро внуков, размещены новые фото президента в окружении членов семьи и старые черно-белые снимки, когда его дети были маленькими. В том числе опубликовано архивное фото Лукашенко без усов, где он облачен в военную форму.Отмечается, что у старшего сына Виктора две дочери и два сына, у Дмитрия – три дочери. Младший сын Николай – школьник, летом 2020 года окончил девятый класс. "Сыновья президента – опора и поддержка, неизменно рядом на государственных мероприятиях и, конечно же, в уютном семейном кругу", - говорится в сообщении, которое сопровождает фото.В разделе "Президент без галстука" также рассказывается, что Лукашенко "часто и охотно работает на земле", передает эту традицию "всем, кто находится рядом". Сообщается, что в президентском хозяйстве есть животные - лошади и коровы, козы и овцы, кролики, птица, коты и собаки.Кроме того, идет речь о спортивных увлечениях главы белорусского государства, его малой родине и трудностях, с которыми Лукашенко доводилось сталкиваться в детские годы.
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 9 фев - РИА Новости.
Новый сайт
президента Белоруссии Александра Лукашенко
заработал во вторник, там его пресс-служба, помимо рабочих новостей, разместила архивные и современные снимки главы государства, а также фото его детей и внуков.
Фотографии размещены в новом разделе сайта, который называется "Президент без галстука". Там, в частности, сообщается, что у Лукашенко трое сыновей (Виктор, Дмитрий и Николай) и семеро внуков, размещены новые фото президента в окружении членов семьи и старые черно-белые снимки, когда его дети были маленькими. В том числе опубликовано архивное фото Лукашенко без усов, где он облачен в военную форму.
Отмечается, что у старшего сына Виктора две дочери и два сына, у Дмитрия – три дочери. Младший сын Николай – школьник, летом 2020 года окончил девятый класс. "Сыновья президента – опора и поддержка, неизменно рядом на государственных мероприятиях и, конечно же, в уютном семейном кругу", - говорится в сообщении, которое сопровождает фото.
В разделе "Президент без галстука" также рассказывается, что Лукашенко "часто и охотно работает на земле", передает эту традицию "всем, кто находится рядом". Сообщается, что в президентском хозяйстве есть животные - лошади и коровы, козы и овцы, кролики, птица, коты и собаки.
Кроме того, идет речь о спортивных увлечениях главы белорусского государства, его малой родине и трудностях, с которыми Лукашенко доводилось сталкиваться в детские годы.