Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210209/lukashenko-1596706139.html
В Белоруссии заработал новый сайт Лукашенко с фотографиями детей и внуков
В Белоруссии заработал новый сайт Лукашенко с фотографиями детей и внуков
Новый сайт президента Белоруссии Александра Лукашенко заработал во вторник, там его пресс-служба, помимо рабочих новостей, разместила архивные и современные... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T17:04
2021-02-09T17:04
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347970_0:108:2079:1277_1920x0_80_0_0_f410c9d3d592b7dd84050d826bd7f05d.jpg
МИНСК, 9 фев - РИА Новости. Новый сайт президента Белоруссии Александра Лукашенко заработал во вторник, там его пресс-служба, помимо рабочих новостей, разместила архивные и современные снимки главы государства, а также фото его детей и внуков.Фотографии размещены в новом разделе сайта, который называется "Президент без галстука". Там, в частности, сообщается, что у Лукашенко трое сыновей (Виктор, Дмитрий и Николай) и семеро внуков, размещены новые фото президента в окружении членов семьи и старые черно-белые снимки, когда его дети были маленькими. В том числе опубликовано архивное фото Лукашенко без усов, где он облачен в военную форму.Отмечается, что у старшего сына Виктора две дочери и два сына, у Дмитрия – три дочери. Младший сын Николай – школьник, летом 2020 года окончил девятый класс. "Сыновья президента – опора и поддержка, неизменно рядом на государственных мероприятиях и, конечно же, в уютном семейном кругу", - говорится в сообщении, которое сопровождает фото.В разделе "Президент без галстука" также рассказывается, что Лукашенко "часто и охотно работает на земле", передает эту традицию "всем, кто находится рядом". Сообщается, что в президентском хозяйстве есть животные - лошади и коровы, козы и овцы, кролики, птица, коты и собаки.Кроме того, идет речь о спортивных увлечениях главы белорусского государства, его малой родине и трудностях, с которыми Лукашенко доводилось сталкиваться в детские годы.
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347970_58:0:2016:1468_1920x0_80_0_0_cfa0e5557c4884f91135c0dbc3a8e78c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии заработал новый сайт Лукашенко с фотографиями детей и внуков

17:04 09.02.2021
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 фев - РИА Новости. Новый сайт президента Белоруссии Александра Лукашенко заработал во вторник, там его пресс-служба, помимо рабочих новостей, разместила архивные и современные снимки главы государства, а также фото его детей и внуков.
Фотографии размещены в новом разделе сайта, который называется "Президент без галстука". Там, в частности, сообщается, что у Лукашенко трое сыновей (Виктор, Дмитрий и Николай) и семеро внуков, размещены новые фото президента в окружении членов семьи и старые черно-белые снимки, когда его дети были маленькими. В том числе опубликовано архивное фото Лукашенко без усов, где он облачен в военную форму.
Отмечается, что у старшего сына Виктора две дочери и два сына, у Дмитрия – три дочери. Младший сын Николай – школьник, летом 2020 года окончил девятый класс. "Сыновья президента – опора и поддержка, неизменно рядом на государственных мероприятиях и, конечно же, в уютном семейном кругу", - говорится в сообщении, которое сопровождает фото.
В разделе "Президент без галстука" также рассказывается, что Лукашенко "часто и охотно работает на земле", передает эту традицию "всем, кто находится рядом". Сообщается, что в президентском хозяйстве есть животные - лошади и коровы, козы и овцы, кролики, птица, коты и собаки.
Кроме того, идет речь о спортивных увлечениях главы белорусского государства, его малой родине и трудностях, с которыми Лукашенко доводилось сталкиваться в детские годы.
 
Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Эксперты рассказали, нужно ли блокировать карту после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
03:30Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
03:27Эксперт рассказала, кому нельзя носить респиратор без согласия врача
03:21Посол России оценил возможное влияние новых санкций на политику страны
Лента новостейМолния