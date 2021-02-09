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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210209/lokdaun-1596680564.html
Локдаун в Германии могут продлить до марта, пишут СМИ
Локдаун в Германии могут продлить до марта, пишут СМИ
Канцлер ФРГ Ангела Меркель хочет продлить локдаун в Германии в связи с коронавирусом до 1 марта, на этом она намерена настаивать в ходе встречи с главами... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T14:44
2021-02-09T14:52
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
ангела меркель
германия
в мире
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БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель хочет продлить локдаун в Германии в связи с коронавирусом до 1 марта, на этом она намерена настаивать в ходе встречи с главами регионов в среду, сообщает таблоид Bild."Хотя окончательного решения пока нет, по информации Bild, канцлера намерены поддержать премьер-министры земель, которые относятся к Христианско-демократическому союзу (партии немецких консерваторов, куда входит и Меркель). Таким образом, решение о продлении ограничительных мер... до конца февраля все вероятнее", - пишет издание.Ссылаясь на планы канцлера, Bild сообщает, что окончание локдауна предусмотрено 1 марта, снятие ограничений будет постепенным, в первую очередь планируется открыть школы, детские сады, парикмахерские.Ранее власти ФРГ приняли продлили жесткие ограничительные меры в стране в связи с распространением коронавируса до 14 февраля. Общенациональный ограниченный локдаун был введен в ФРГ 2 ноября прошлого года. В настоящее время закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений.Школьники отправлены на дистанционное обучение, решение о работе детских садов поручено регионам. Встречи допускаются в составе представителей одного домохозяйства плюс еще один человек. Ношение самодельных защитных масок в общественном транспорте и магазинах запрещено. В регионах с высокой динамикой заболеваемости населению предписано не покидать дома без веских причин в радиусе более 15 километров. Лица из опасных с точки зрения распространения пандемии регионов обязаны сдавать двойной тест на COVID-19 при прибытии в Германию.
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коронавирус covid-19, ангела меркель, германия, в мире

Локдаун в Германии могут продлить до марта, пишут СМИ

14:44 09.02.2021 (обновлено: 14:52 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Кристиан Манг / Перейти в фотобанкСкульптура "Берлин" на бульваре Курфюрстендамм в Берлине
Скульптура Берлин на бульваре Курфюрстендамм в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Кристиан Манг
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БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель хочет продлить локдаун в Германии в связи с коронавирусом до 1 марта, на этом она намерена настаивать в ходе встречи с главами регионов в среду, сообщает таблоид Bild.
"Хотя окончательного решения пока нет, по информации Bild, канцлера намерены поддержать премьер-министры земель, которые относятся к Христианско-демократическому союзу (партии немецких консерваторов, куда входит и Меркель). Таким образом, решение о продлении ограничительных мер... до конца февраля все вероятнее", - пишет издание.
Площадь Александерплац в Берлине во время общенационального локдауна из-за второй волны пандемии коронавируса - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 16:34Распространение коронавируса
Власти Германии рассказали об эффекте от локдауна
Ссылаясь на планы канцлера, Bild сообщает, что окончание локдауна предусмотрено 1 марта, снятие ограничений будет постепенным, в первую очередь планируется открыть школы, детские сады, парикмахерские.
Ранее власти ФРГ приняли продлили жесткие ограничительные меры в стране в связи с распространением коронавируса до 14 февраля. Общенациональный ограниченный локдаун был введен в ФРГ 2 ноября прошлого года. В настоящее время закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений.
Школьники отправлены на дистанционное обучение, решение о работе детских садов поручено регионам. Встречи допускаются в составе представителей одного домохозяйства плюс еще один человек. Ношение самодельных защитных масок в общественном транспорте и магазинах запрещено. В регионах с высокой динамикой заболеваемости населению предписано не покидать дома без веских причин в радиусе более 15 километров. Лица из опасных с точки зрения распространения пандемии регионов обязаны сдавать двойной тест на COVID-19 при прибытии в Германию.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Ангела МеркельГерманияВ мире
 
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