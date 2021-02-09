https://ria.ru/20210209/lokdaun-1596680564.html

Локдаун в Германии могут продлить до марта, пишут СМИ

Локдаун в Германии могут продлить до марта, пишут СМИ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель хочет продлить локдаун в Германии в связи с коронавирусом до 1 марта, на этом она намерена настаивать в ходе встречи с главами... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T14:44

2021-02-09T14:44

2021-02-09T14:52

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

ангела меркель

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593089860_0:115:3070:1842_1920x0_80_0_0_48f2c9886e553ac5f9323ce3d423a21c.jpg

БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель хочет продлить локдаун в Германии в связи с коронавирусом до 1 марта, на этом она намерена настаивать в ходе встречи с главами регионов в среду, сообщает таблоид Bild."Хотя окончательного решения пока нет, по информации Bild, канцлера намерены поддержать премьер-министры земель, которые относятся к Христианско-демократическому союзу (партии немецких консерваторов, куда входит и Меркель). Таким образом, решение о продлении ограничительных мер... до конца февраля все вероятнее", - пишет издание.Ссылаясь на планы канцлера, Bild сообщает, что окончание локдауна предусмотрено 1 марта, снятие ограничений будет постепенным, в первую очередь планируется открыть школы, детские сады, парикмахерские.Ранее власти ФРГ приняли продлили жесткие ограничительные меры в стране в связи с распространением коронавируса до 14 февраля. Общенациональный ограниченный локдаун был введен в ФРГ 2 ноября прошлого года. В настоящее время закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений.Школьники отправлены на дистанционное обучение, решение о работе детских садов поручено регионам. Встречи допускаются в составе представителей одного домохозяйства плюс еще один человек. Ношение самодельных защитных масок в общественном транспорте и магазинах запрещено. В регионах с высокой динамикой заболеваемости населению предписано не покидать дома без веских причин в радиусе более 15 километров. Лица из опасных с точки зрения распространения пандемии регионов обязаны сдавать двойной тест на COVID-19 при прибытии в Германию.

https://ria.ru/20210201/lokdaun-1595540375.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, ангела меркель, германия, в мире