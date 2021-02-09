https://ria.ru/20210209/ldina-1596701710.html
В Ленинградской области спасли четырнадцать рыбаков
В Ленинградской области спасли четырнадцать рыбаков
В Ленинградской области спасли со льдины 14 рыбаков, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T16:36
2021-02-09T16:36
2021-02-09T17:56
хорошие новости
ленинградская область
ломоносовский район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. В Ленинградской области спасли со льдины 14 рыбаков, сообщает пресс-служба регионального правительства.Инцидент произошел в Ломоносовском районе. Сообщение о том, что рыбаков отрезало от берега образовавшейся во льду трещиной, поступило в 13:18. На место направилась дежурная смена поисково-спасательного подразделения "Красная горка" на судне на воздушной подушке.В 13:55 всех рыбаков доставили на берег. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
https://ria.ru/20210130/prokhozhie-1595289466.html
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ленинградская область, ломоносовский район, происшествия